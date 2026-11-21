Divulgação Porta circular de pedra em corredor subterrâneo

Quando se fala em Capadócia, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a do céu tomado por dezenas de balões coloridos ao amanhecer.

Mas, naquela mesma região da Turquia, na província de Nevşehir , a verdadeira surpresa está escondida bem longe das alturas, a cerca de 85 metros abaixo da superfície.

A cidade subterrânea de Derinkuyu revela uma complexa rede de túneis, salas, poços e igrejas escavados na rocha, projetada para abrigar milhares de pessoas em tempos de ameaça.

Divulgação Derinkuyu_ a cidade subterrânea de 85 metros na Capadócia





















Mais do que uma caverna natural, o complexo, cujo nome em turco significa "poço profundo", funciona como uma infraestrutura urbana vertical.

Erguida sem tecnologia moderna, a obra reúne soluções de engenharia que ainda hoje despertam interesse por mostrarem como sociedades antigas enfrentaram perigos externos e extremos climáticos.

Segundo o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, o espaço serviu de refúgio para comunidades inteiras, oferecendo isolamento térmico natural.

Localizada no coração de Anatólia, onde a superfície oscila entre o frio rigoroso do inverno e o calor intenso do verão, a cidade subterrânea mantém no interior uma temperatura estável e amena durante todo o ano, entre 15 °C e 17 °C.

Divulgação Derinkuyu- Turquia





Contexto geográfico e geológico

O segredo por trás de uma escavação tão ousada para a época está na própria composição do solo da região.

Capadócia é formada por rochas vulcânicas macias, especialmente o tufo , que podiam ser moldadas com ferramentas simples e manuais.

Essa facilidade geológica permitiu abrir galerias e salões interligados sob a terra sem grandes recursos técnicos.

Na mesma província de Nevşehir, a cerca de 20 quilômetros dali, fica outra cidade subterrânea conhecida,

Com oito andares, o primeiro deles atribuído ao Período Hitita, o sítio foi ampliado nos períodos Romano e Bizantino, aberto ao público em 1964 e hoje mantém quatro níveis iluminados para visitação.

Divulgação Turquia_Cavernas





Engenharia e mecanismos de defesa

Para operar em grande profundidade sem eletricidade, Derinkuyu dependia de um planejamento rigoroso de ar, água e segurança.

Conforme descreve a plataforma oficial Turkish Museums , mais de 50 poços verticais garantiam a ventilação constante mesmo nos setores mais baixos.

O abastecimento hídrico também seguia essa lógica estratégica. Poços profundos, parte deles integrada ao sistema de circulação de ar, asseguravam o acesso à água limpa e dificultavam bloqueios ou envenenamentos por invasores.

Na linha de frente da defesa, grandes portas circulares de pedra podiam ser travadas pelo lado de dentro. Ao serem fechadas, transformavam corredores estreitos em barreiras difíceis de transpor.









Organização social e vida cotidiana

A divisão interna foi pensada para sustentar grandes grupos, estimativas apontam capacidade para até cerca de 20 mil pessoas, além de rebanhos e estoques de alimentos.

Reprodução: Redes Sociais Derinkuyu_Turquia

Cada andar assumia um papel específico para garantir a sobrevivência coletiva por longos períodos:

Níveis superiores: abrigavam estábulos, facilitando o manejo dos animais e a saída de odores.

Áreas centrais e inferiores: concentravam cozinhas, depósitos de mantimentos, tanques de vinho, cisternas, espaços de convivência, capelas, igrejas e locais de ensino.













Mistérios e limites da exploração

Mesmo décadas após voltar ao mapa, Derinkuyu ainda guarda pontos em aberto sobre sua real dimensão.

Estimativas arqueológicas e reportagens internacionais apontam que o complexo tinha capacidade para abrigar até cerca de 20 mil pessoas, além de animais e estoques de mantimentos, número calculado a partir do volume de galerias escavadas.

Redescoberto por acaso em 1963 e aberto ao público em 1965, o complexo tem hoje cerca de 8 andares.

O restante permanece fechado ou ainda não escavado, mantendo parte da história protegida sob a rocha.



Derinkuyu: um paradoxo fascinante

Derinkuyu Yeraltı Şehri (expressão em turco que significa "Cidade Subterrânea de Derinkuyu") nasceu para desaparecer sob a terra e proteger populações em fuga, mas hoje revela ao mundo a inventividade de antigas civilizações da Anatólia.

Divulgação Formações rochosas na Capadócia

Entre oe o silêncio do subsolo, o sítio segue como uma lição impressionante de arquitetura, adaptação e sobrevivência humana.

Além de ser uma fonte inesgotável de pesquisa, o sítio arqueológico é aberto para visitas.

O ingresso oficial custa € 13 (R$ 80 a R$ 85 na cotação atual) e pode ser adquirido diretamente pelo portal oficial dos museus da Turquia.













xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx











