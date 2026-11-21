Divulgação Tonantis_Alto Solimões vista do alto





Quando se fala em Amazônia, muita gente limita o olhar a Manaus e deixa de lado regiões imensas e pouco exploradas do interior do estado.

Um exemplo claro é, município encravado no, no Amazonas

Com uma área territorial de mais de 6.4 mil quilômetros quadrados e cerca de 19.2 mil habitantes, a cidade registra uma média aproximada de

Na prática, os números mostram a dimensão do isolamento: trata-se de um, ainda pouco ocupado até mesmo pelos próprios moradores, o que dirá pelo turismo tradicional.

É justamente essa escala que transforma Tonantins em um retrato fiel do chamado turismo raiz.

Divulgação Passeio de Barco pelo Solimões_Amazonas

Sem ligação rodoviária com a capital amazonense e fora das rotas de massa, o município preserva uma rotina ditada pelas águas, pelos lagos e pela cultura ribeirinha







Quem chega até lá encontra pousadas e hotéis locais simples, gastronomia marcada pelos peixes de rio e festas tradicionais que movimentam a comunidade, como as celebrações ligadas ao pirarucu manejado e à cultura amazônica.







Do isolamento ao Alto Solimões: caro mesmo é chegar

Ampliando o olhar de Tonantins para o restante do Alto Solimões, o viajante percebe uma lógica econômica curiosa: lá dentro, alimentação, hospedagem e passeios costumam ter preços acessíveis. O verdadeiro obstáculo, e o que encarece a experiência, é a logística para chegar.

Essa realidade é bem conhecida por quem já viveu na região, caso do capitão do Exército Brasileiro Pablo Martins, que morou com a família no Alto Solimões, onde serviu no Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8º BIS).

Apesar de ter ido à região a trabalho para servir no batalhão, ele acabou aproveitando o destino imensamente e explorando seus potenciais ao lado da esposa, Camila, e da filha, Ana Maria, de dois anos, que nasceu no Hospital de Guarnição de Tabatinga.

Ele resume o contraste entre o isolamento geográfico e a qualidade da vivência local:

É uma região inóspita e realmente difícil de chegar, porque tudo depende do rio ou do avião e as distâncias são imensas. Mas as vantagens compensam: o custo de vida no dia a dia não é caro, a cultura é muito rica e quem vai conhecer ou morar lá acaba se encantando e não quer sair", afirma Pablo Martins. Pablo Martins, militar





Enquanto o deslocamento de avião entre Manaus e Tabatinga leva cerca de três horas, a viagem de barco pode durar em torno de sete dias, já que a embarcação vai fazendo paradas em diversas cidades ao longo do rio, incluindo Tonantins.

Para o turismo, essa dificuldade funciona em duas frentes: afasta o visitante apressado, mas preserva a autenticidade do destino.





Tabatinga: onde você atravessa a rua e já está em outro país

Seguindo rio acima pelo Alto Solimões, o roteiro desemboca em Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, a mais de 1.100 quilômetros de Manaus, mais perto da Colômbia e do Peru do que da própria capital.

Do lado de lá da avenida fica Letícia, na Colômbia.

As duas cidades são tão grudadas que parecem uma só, ligadas pela Avenida da Amizade: basta ir andando para o português virar espanhol, enquanto o Peru está logo ali, a uma travessia de canoa pelo rio.

O cotidiano e as paisagens da região também ganham forma em um curta-metragem produzido pela fotógrafa Patricia Cristinna, que conta com a participação dos próprios moradores locais para construir o registro: "1 dia na Amazônia profunda com eles".







Nos arredores de Letícia, inclusive, a Via Leticia–Tarapacá, estrada que originalmente deveria seguir adiante até o rio Putumayo para criar uma alternativa terrestre além do rio, nunca foi concluída como rota plena e termina por volta do quilômetro 25, em meio à floresta.

Na prática, seus próprios quilômetros acabaram virando referência geográfica para localizar restaurantes típicos, comunidades indígenas e paradas turísticas, como a Reserva Natural Tanimboca (no km 7) e o Parque Ecológico Mundo Amazônico (no km 11).

Divulgação Reserva Natural Tanimboca_Amazonas





Além da vivência de fronteira e de grandes celebrações culturais, como o Festisol, festival folclórico em que duas onças, a Pintada e a Preta, disputam o título na arena conhecida como Onçódromo, Tabatinga guarda uma origem histórica ligada à disputa entre Portugal e Espanha na Amazônia.

Divulgação Festival Cultural de Tabatinga, Amazonas





O nome da cidade vem do tupi e significa "barro branco", e o núcleo urbano nasceu a partir de um forte erguido pelos portugueses em 1766 para vigiar a fronteira: o Forte São Francisco Xavier de Tabatinga.

Para suprir a falta de mais literatura e divulgação sobre esse recorte da região, a história local também ganha registro em livro na obra "Tabatinga, Sentinela da Fronteira", escrita pelo historiador e sargento Ariton Francisco Soares.

Hoje, as ruínas dessa fortificação resistem às margens do Solimões e ganham ainda mais visibilidade quando o nível do rio baixa nas secas, um passeio que marca quem passa pela cidade, como destaca o capitão Pablo Martins:

Reprodução: Pablo Martins Turismo no Alto Solimões -Forte São Francisco Xavier de Tabatinga

O capitão Pablo Martins e a esposa durante visita às ruínas do Forte São Francisco Xavier de Tabatinga, às margens do rio Solimões, no Alto Solimões (AM).

Visitar as ruínas do Forte São Francisco Xavier de Tabatinga e ver de perto aquela história às margens do Solimões é uma experiência única. Você percebe na hora como a região reúne natureza intacta, cultura de fronteira e uma tranquilidade que não se encontra nos roteiros turísticos comuns. Pablo Martins, Militar do Exército Brasileiro













Entre a imensidão pouco explorada de Tonantins, a travessia pelo Alto Solimões e o cotidiano sem fronteiras de Tabatinga, a região mostra que o turismo raiz na Amazônia ainda exige disposição para vencer a distância, mas recompensa quem topa conhecer um Brasil que segue quase intocado.

Divulgação Vitória-régia no Alto Solimões_ Amazonas





Quanto custa passear por Tonantins e Alto Solimões

Passear por Tonantins e pela região do Alto Solimões, no Amazonas, costuma custar entre R$ 3.000 e R$ 10.000 por pessoa em uma viagem de sete a dez dias, valor que varia conforme o estilo da expedição e a antecedência da compra.

Desse total, as passagens aéreas de ida e volta entre São Paulo e Manaus ficam, em média, entre, enquanto o restante cobre a logística local:

Trechos fluviais de longa distância pelo rio Solimões: custam de R$ 250 a R$ 600 por trecho em barcos regionais ou lanchas rápidas.

Hospedagem simples em pousadas locais: diárias entre R$ 120 e R$ 250.

Alimentação e passeios guiados na floresta: para quem prefere contratar a operação com suporte especializado na região, operadoras consolidadas em Manaus, como a Iguana Turismo , organizam roteiros personalizados e expedições pelo Alto Solimões e pela tríplice fronteira.



