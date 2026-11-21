Agência IBGE Notícias Rio São Francisco

Em uma serra, fora do Brasil e até uma dúvida do ponto exato. Como qualquer nascimento, o de um rio está sujeito às mais diferentes situações.

Alguns cursos d'água que percorrem o território brasileiro estão no imaginário do povo por terem sido inspiração de músicas, filmes, novelas e pelas histórias ocorridas em seus leitos.

O boto cor de rosa, o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a novela Pantanal, a Guerrilha do Araguaia...

Imagem gerada por IA Rios famosos do Brasil









Mas ao vermos rios tão famosos e volumosos, não nos damos ao trabalho de pensar de onde eles vêm.

O iG mostra abaixo as nascentes (exatas ou ''sob suspeita'') de alguns deles e as rodovias que dão acesso a esses lugares.

No caso do Amazonas, se a pessoa estiver no Brasil, é necessário pegar avião ou ônibus.

1. Rio Amazonas

Reprodução: Bruna Martins (fas-amazonia.org) Nascente do Rio Amazonas, Nevado Mismi, região de Arequipa, Peru









O berço do rio mais famoso do Brasil, talvez um dos mais conhecidos do mundo, fica no Nevado Mismi, na região de Arequipa, no Peru.

Em 2007, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) fez uma expedição até a região para tentar localizar o que chamou de ''verdadeira nascente do rio Amazonas''.









Depois de 10 dias de pesquisa na Cordilheira dos Andes, os pequisadores identificaram a localização aproximada de onde o famoso rio ganha vida.

Fica em uma área 28 mil hectares (quase 40 mil campos de futebol), ameaçada pelo derretimento das geleiras devido ao aquecimento global.

No mesmo ano, o IBGE afirmou que o Amazonas é o maior rio do mundo, tendo em vista as dúvidas existentes sobre a dimensão parecida do Nilo, na África.









Como chegar

Seguir para Arequipa, no Peru.

Depois, até a cidade de Chivay, no Vale do Colca.

De lá, pegar um veículo 4x4 em direção ao Nevado Mismi, onde se chega a pé, a mais de 5 mil metros de altitude.

2. Rio São Francisco

Foto: Site Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) Nascente conhecida como ''histórica'' do Rio São Francisco, em São Roque de Minas (MG)

















O rio que suscita discussões acaloradas sobre sua transposição levanta dúvidas também a respeito do lugar exato da nascente.

A nascente conhecida como ''histórica'' costuma receber mais turistas por ser mais famosa, na Serra da Canastra, em São Roque de Minas (MG), localização informada pelo IBGE.

Só que essa informação, se não totalmente contestada, foi ajustada nos últimos anos.

Em 2005, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem em que abordava uma ''nova'' nascente do rio famoso, reconhecida por estudos técnicos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos São Francisco e do Parnaíba.

Reprodução: Estado de Minas - foto: Francisca das Chagas Brito Leite/Divulgação) Nascente conhecida como ''geográfica'' do rio São Francisco, em Medeiros (MG)









A novidade passou a ser chamada de nascente ''geográfica'', e fica em Medeiros, também no interior mineiro..

Em 2013, o jornal Estado de Minas publicou uma reportagem dizendo que as duas cidades disputavam a maternidade do rio.

Reprodução: Estado de Minas - foto: Francisca das Chagas Brito Leite/Divulgação Reportagem do jornal Estado de Minas sobre a maternidade da nascente do rio São Francisco - 26/05/2013













Dez anos depois, a prefeitura chegou a publicar um artigo no site oficial com uma explicação.

Parte do texto diz o seguinte:

''A NASCENTE HISTÓRICA - O rio São Francisco nasce na serra da Canastra e vem em corredeiras até suas águas cairem de 162,8 metros de altura para formar a Casca D´Anta. Percorre 98,12km até chegar na confluência com o rio Samburá.

A NASCENTE GEOGRÁFICA - O rio Samburá, que nasce na serra d´Água, município de Medeiros, percorre 147,30 km até chegar à confluência do braço histórico do São Francisco, no canion de São Leão''

Nos sites oficiais do IBGE a reportagem do iG não encontrou menção à nascente de Medeiros, apenas à de São Roque.

Foto: Felipe Silva/MIDR Água acumulada no sistema Engenheiro Avidos/São Gonçalo é proveniente das chuvas e destinada exclusivamente aos usuários locais









Como chegar a São Roque de Minas (MG), local da nascente histórica

O site serradacanastra.com.br indica os seguintes caminhos:

São Paulo: rodovia Anhanguera ou Bandeirantes.

Rio de Janeiro: BR 040, BR 265, BR 354, MG-050.

Triângulo Mineiro, Goiás e Distrito Federal: BR 262, BR 354.

Como chegar a Medeiros (MG), local da nascente geográfica



BR-262, LMG-827.

3. Rio Tietê









A descoberta de onde surge o Tietê aconteceu durante uma expedição para comemorar 400 anos de São Paulo, em 1954.

Mais de 30 anos depois, a nascente foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio, Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico paulista, em 1990.

Diogo Moreira/A2img/Governo de São Paulo Rio Tietê









O rio que corta a maior cidade do Brasil nasce na Serra do Mar, em Salesópolis, a apenas 22 quilômetros do Oceano Atlântico.

Mas dali ele segue para o interior do estado. Isso acontece pela altitude da nascente, a 1.120 metros. Por isso a SP Águas, do governo paulista, o considera um curso d’água atípico.

Antes de desaguar no rio Paraná, em Itapura, ele passa por 62 cidades de São Paulo.

Como chegar

SP-088 (rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura).

4. Rio Paraíba do Sul

Foto: site Prefeitura de Areias (SP) Nascente Rio Paraíba do Sul, em Areias (SP)









O curso d'água famoso pelo encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida segue, em grande parte, paralelo à Dutra, ligação entre Rio e São Paulo.

A origem de suas águas está em Areias, cidade acessada por uma rodovia estadual a partir da Dutra, a pouco mais de 250 quilômetros de São Paulo e 210 do Rio.

A nascente em Areias foi oficialmente instituída em 2006 e ganhou até uma lei estadual e uma municipal instituindo o dia 23 de setembro como o Dia da Nascente do Rio Paraíba do Sul,

Como chegar

Rodovia Presidente Dutra e SP-068 (Rodovia dos Tropeiros).

5. Araguaia

O rio mais famoso do Centro-Oeste e Norte do país, o Araguaia nasce em Mineiros (GO).

Reprodução: Instagram araguaiavivo Nascente do Rio Araguaia, em Mineiros (GO)









Passa por Tocantins, Mato Grosso e Pará, num total superior a 2 mil quilômetros de extensão





Estudos da década passada indicam que o assoreamento e a diminuição no volume da água podem fazer o rio secar em 40 anos caso não sejam tomadas medidas emergenciais.

Como chegar

BR-364.

6. Rio Paraná

O único da lista que não tem uma nascente, por surgir da junção dos rios Paranaíba e Grande, no Brasil, entre os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

O Paraná o segundo rio mais longo depois do Amazonas. Corre para o Sul, por quase 5 mil quilômetros, para se juntar ao Uruguai e formar o estuário do Rio da Prata, no Oceano Atlântico .













Como chegar



Saindo de São Paulo: SP-320

Saindo de Mato Grosso do Sul: BR-158 e BR-436

Saindo de Minas Gerais: BR-497 e MG-426

7. Rio Negro

O Negro está quase todo no Brasil. Antes de desaguar no Solimões e ajudar a formar o Amazonas, ele sai da Colômbia, perto da fronteira com o Brasil, e passa pela Venezuela e Guiana









Suas águas escuras marcantes escondem uma biodiversidade que garante o sustento de comunidades ribeirinhas. Mas elas nascem claras, a 1.6 mil metros de altitude, na Serra do Junaí.

Como chegar

Não há rotas instituídas para o local, por ser de difícil acesso