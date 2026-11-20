Divulgação: Schloss Johannisberg Vinícola Schloss Johannisberg - Rheingau - Alemanha

O enoturismo ganhou mais um local de destaque para quem viaja em busca do prazer de novos sabores. A Schloss Johanninsberg foi eleita a melhor vinícola do mundo pelo The World's 50 Best Vineyards 2026. O reconhecimento aconteceu na última quarta-feira (18) e faz do local uma referência entre os amantes dos vinhos.

Divulgação: Schloss Johannisberg Vinícola Schloss Johannisberg - Rheingau - Alemanha

O ranking, vai além de avaliar a qualidade das garrafas e funciona também como um guia, reunindo o que há de melhor e mais desejado no mundo do turismo de vinhos. A escolha dos rótulos acontece com cerca de 700 votantes. Entre eles estão experts em vinhos, sommeliers e profissionais de viagens.

Eles avaliam a experiência que o vinho proporciona como um todo: a hospitalidade na vinícola, a arquitetura, as caves, a visita até a oferta gastronômica e à integração com a paisagem somam ponto para quem disputa uma posição no ranking.





Em 2026, os prêmios foram anunciados em uma cerimônia em Santiago, no Chile. Foi a primeira vez que um evento do 50 Best Vineyards aconteceu no país. A capital foi escolhida como sede após a vinícola local, Vik conquistar o primeiro lugar na premiação de 2025.

Segundo as regras da premiação, qualquer vinícola que atinge o topo absoluto é aposentada das votações e entra para um "hall da fama", é como se tivesse atingido o seu ápice.

História das melhores vinícolas

Desde a criação da lista dos melhores vinhos e vinícolas do mundo, em 2019, a América do Sul, puxada por países como Argentina e Chile, dominam o primeiro lugar no ranking. A sequência foi interrompida em 2022 pela região da Toscana, na Itália, em 2024, por Rioja, na Espanha.





Divulgação: Montes Vinícola Montes - Vale de Colchagua - Chile

Mas, agora, o ranking voltou a ser dominado por países do Velho Mundo. Além da vinícola alemã Schloss Johanningber, o segundo lugar global ficou com a espanhola Bodegass Ysios e a chilena Montes ficou em terceiro lugar com a medalha de bronze.

Onde ficam as melhores vinícolas do mundo?

Das 50 melhores propriedades de 2026, 22 ficam na Europa, a região com maior destaque numérico nesta edição. No entanto, a América do Sul tem 14 vinícolas listadas entre as melhores do mundo. Destas, sete estão no Chile, seis na Argentina e uma no Uruguai. O Brasil não está na lista, mas os países vizinhos podem entrar para a lista de destinos de viagem.

Em 2026, a seleção dos 50 melhores produtores incluiu 31 regiões em 6 continentes. A vinícola sul-africana Creation ficou em 5º lugar e foi eleita a melhor da África. A estadunidense Jornad Vineyard and Winery ficou em 27º na lista e também foi a melhor da América do Norte. A libanesa Chateau Kefraya ficou no 18º lugar e liderou no Oriente Médio. A australiana Vasse Felix competiu pela primeira vez e ficou em 17º lugar ficando como a melhor da Austrália.

Como é a melhor vinícola do mundo?

A Schloss Johannisberg nasceu como um monastério localizada no topo de uma colina, com vista para o Vale do Reno. Há 1.200 anos esta propriedade cultiva uvas, mas, desde 1720 se dedica exclusivamente à uva Riesling. O local é uma grande referência desta casta.

Mas foi nesta vinícola onde nasceram algumas lendas do setor dos vinhos como a criação do estilo Spätlese, que são vinhos de colheita tardia com a uva mais madura. A descoberta aconteceu por acaso, quando houve um atraso na permissão para iniciar a colheita. Isso fez com que a uva fosse atingidas pela "podridão nobre", são cachos maduros infectados controladamente pelo fungo botrystis Cinerea. Ele desidrata a fruta e mantém os açúcares, a acidez e os aromas de vinhos doces.





Divulgação: Schloss Johannisberg Vinícola Schloss Johannisberg - Rheingau - Alemanha

Após a colheita da uva "infectada", o mestre de vinhos decidiu fabricar a bebida assim mesmo e o estilo é celebrado até hoje entre enólogos. Atualmente, quem visita a Schloss pode passear e explorar os jardins do palácio no estilo neoclássico, passar pela Bibliotheca Subterranea, uma abóbada de 900 anos abaixo da terra que guarda as safras antigas. Algumas garrafas datam de 1748.

O restaurante da casa, o schlosschänke, também faz parte do passeio e serve pratos regionais. O local tem vista para a região de Rheingau. Durante o verão, a sala de concertos do palácio recebe um festival de música clássica e jazz. A tradição se une à modernidade no local.

Segundo o diretor geral da casa, Stefan Doktor, a casa tanta manter as raízes históricas, mas estão sempre abertos para dar próximos passos. Eles não querem parecer antiquados e buscam produzir vinhos modernos, frescos, claros e puros. As garrafas têm cerca de 12,5% de álcool. Dessa forma, o visitante pode beber e aproveitar os momentos.

Outro atrativo é a posição única do palácio na colina que fascina as pessoas há centenas de anos, além de servir para uma arquitetura secular. Antes de liderar o ranking das 50 melhores vinícolas, a propriedade recebia 100 mil visitantes por ano. Com o titulo, espera-se que o número de visitantes aumente.

As vinícolas da América do Sul na mira

A presença da América do Sul nas últimas edições reafirma a transformação radical que a indústria sulamericana vem passando. Até os anos 1980, os vinhos chilenos eram vistos como commodites de baixo custo para o setor internacional. O cenário mudou quando os produtores locais começaram a mapear minunciosamente o solo e direcionar a produção para o setor de alta renda.

A Viña Montes, no Vale do Colchagua, no Chile foi pioneira neste movimento. Nesta edição, ela foi eleita a terceira melhor do mundo, mas é a melhor da América do Sul, e se dedica a produção de vinhos há pelo menos 3 décadas.

Produzir um vinho de alta qualidade não é apenas subir o preço, e entender o seu lugar e expressar um local com personalidade. Enólogo da coproprietário da vinícola Montes, Aureliano Montes Jr.

Ele afirma que o estigma que os vinhos da região eram as opções baratas ficou no passado.

Atualmente, quando a marca compete com os melhores da França, Espanha ou Califórnia, está sempre entre as três melhores vinícolas. Eles foram descobrindo zonas do terroir especiais, únicas. Isso atrai os colecionadores e eleva o valor do trabalho e do vinho do local.

Além da Vinã Montes, o Chile também apareceu com as vinícolas Clos Alpa, em 6º lugar; Casas del Bosque, em 13º, Viu Manent, em 19º; Concha y Toro em 23º; Almaviva em 28º e Santa Rita em 48º. A Argentina ficou com seis nomes na lista: Durugutti Family Winemakers, Bodegas Salentein, Riccitelli, El Enemigo, Viña Cobos e Bodega Colomé. A representante do Uruguai foi a Bodega Grazón.

Segundo o representante da Viña Montes, a premiação dos 50 melhores do mundo ter acontecido em Santiago também foi um marco do investimento feito a longo prazo. Agora, eles sentem que o próximo passo do enoturismo está ligado a gastronomia. A região tem mais de 4 mil quilômetros de costa com frutos do mar excepcionais.

Para os organizadores, o objetivo de sediar este evento também foi uma oportunidade para posicionar o Chile e Santiago como uma capital dos vinhos e da gastronomia:

Quando você conhece o povo chileno, vê o quanto somos hospitaleiros. Queremos abrir as portas para que as pessoas conheçam nossa cultura de verdade. Enólogo da coproprietário da vinícola Montes, Aureliano Montes Jr.





Lista das melhores vinícolas do mundo de 2026