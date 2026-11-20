Divulgação MRS Logística constrói muro em malha férrea em Canas, Vale do Paraíba





































A construção de um muro de 3 quilometros ao longo da linha do trem em Canas (SP) tem causado apreensão e revolta entre moradores da cidade de 5 mil habitantes.

Relatos enviados à reportagem do iG apontam preocupações com a segurança, o risco de acúmulo de resíduos e o isolamento de parte da cidade.

A MRS Logística, responsável pelo muro, também está levantando um muro em outras cidades do Vale do Paraíba, região que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e em todas elas há muitas dúvidas da população.

Preocupação e falta de respostas marcam a rotina dos moradores

A inquietação dos moradores pode ser resumida nas palavras do produtor rural Ademar Ligabo, que espera respostas para o que vem sendo feito em Canas nas últimas semanas.



Eu acho essa obra inútil. Para que é o muro? Eu temo que esse local vai servir para a população de outras cidades parar e jogar sacolinha de lixo por cima do muro. Então, se tivesse um alambrado no lugar, ele fica meio receoso de cometer esse ato. Ademar Ligabo, produtor rural





E os transtornos para quem nasceu ou mora na pacata cidade vão além.

Segundo o produtor rural, bloquear a visão na malha férrea pode até aumentar a segurança contra atropelamentos, mas gera outros problemas.

Eu tenho 67 anos de vida, sou de Canas e agora vamos ter de conviver com esse problema bem no centro da nossa cidade: uma muralha que vai servir para bandido agir e traficante negociar droga sem interferência policial, porque nenhum policial vai olhar por cima do muro, não é mesmo? Ademar Ligabo, produtor rural





Ele diz que nem a prefeitura e nem os vereadores procuraram os moradores para discutir sobre o assunto.

Por isso, nesta semana, ele esteve no Ministério Público para registrar uma denúncia, e foi orientado a fazer o requerimento no site oficial do MP.

O que dizem a prefeitura e a câmara

O iG pediu respostas para a Prefeitura de Canas e a Câmara de Vereadores para comentar o assunto.

A prefeitura não respondeu ao nosso pedido de posicionamento.

No entanto, publicou em seu site oficial, neste mês de novembro, uma nota de esclarecimento sobre as obras, afirmando que as intervenções são de responsabilidade da MRS e estão vinculadas a compromissos assumidos na renovação da concessão ferroviária junto ao Governo Federal.

A Prefeitura reconhece a importância da intervenção e os benefícios que a construção dos muros poderá proporcionar à segurança ferroviária e à proteção da população. Esclarece, ainda, que o pátio municipal está sendo utilizado exclusivamente para o armazenamento das placas cimentícias que serão empregadas na execução dos serviços. Nota de esclarecimento da Prefeitura de Canas, interior de São Paulo













Já a Câmara Municipal de Canas, em nota, confirmou o que o produtor rural Ademar Ligabo disse à reportagem: "Não há propositura, ofício ou audiência sobre o assunto na casa legislativa."

No entanto, nas redes sociais do vereador de Canas Rafael Silva (Podemos), a reportagem do iG encontrou uma publicação sobre a apresentação do projeto na Casa Legislativa, feita no primeiro semestre de 2026.

O tema, porém, não chegou ao conhecimento de moradores, como o senhor Ademar e sua família.











O que a MRS diz a respeito do projeto

Procurada pelo iG, a MRS Logística informou que "a implantação de cercas operacionais e muros de vedação tem como objetivo prioritário preservar vidas e garantir a segurança da população e da operação ferroviária"

As estruturas atendem às obrigações contratuais da concessionária para a proteção e delimitação da faixa de domínio - área pertencente à União, reduzindo riscos de acidentes e acessos indevidos à via férrea, de modo a promover uma convivência mais segura e organizada entre a ferrovia e as áreas urbanas. Nota de esclarecimento da MRS Logística

Ainda segundo a concessionária:









Ao todo, o projeto contempla cerca de 19,5 quilômetros de estruturas de proteção em seis municípios paulistas.

No Vale do Paraíba , mais dejá foram executados. Outros 12 quilômetros estão previstos para implantação. Todas as obras estão seguindo o cronograma acordado com as prefeituras.

Questionada se procurou os moradores de Canas e de outras cidades do Vale para debater o assunto, a empresa respondeu:

A MRS ressalta que todos os projetos são previamente apresentados e discutidos com as administrações municipais, sendo as obras executadas mediante as devidas autorizações. Paralelamente, a equipe de relacionamento social da MRS atua em campo junto às comunidades lindeiras, realizando a comunicação prévia das intervenções, apresentando o projeto e promovendo a escuta dos moradores para esclarecer dúvidas e recolher sugestões ao longo do processo. Nota de esclarecimento da MRS Logística























A MRS disse que todas as passagens oficiais permanecem integralmente mantidas, assegurando que os moradores continuem atravessando a linha férrea pelos locais existentes.

Obras geram críticas também em outras cidades do Vale

O reflexo dos impactos também chegou aos vereadores de Guaratinguetá, próximo a Canas.

A Câmara Municipal afirma ter cobrado explicações da prefeitura sobre as obras do muro no distrito de Engenheiro Neiva.

O requerimento alerta para um grave problema de acessibilidade:

Os novos muros estariam sendo erguidos excessivamente próximos à pista, deixando um espaço exíguo que inviabiliza a construção de calçadas regulamentadas e expõe pedestres, em especial idosos, crianças e pessoas com deficiência, ao trigo direto com o fluxo de veículos, contrariando as diretrizes da norma técnica ABNT NBR 9050. Requerimento da Câmara de Guaratinguetá, interior de São Paulo





A resistência a intervenções ferroviárias de grande porte na região traz à memória episódios recentes, como em Lorena, vizinha a Guaratinguetá, onde um projeto de viaduto sobre a via férrea no centro da cidade foi barrado em abril de 2026, como divulgou o iG na ocasião.

Apresentado de forma preliminar pela MRS no final de 2025, o plano previa ligações viárias e o fechamento de passagens de nível tradicionais na região central do município.

A forte mobilização popular através do movimento "Viaduto, não", mais os impasses técnicos e a posição da prefeitura de que a obra precisava de licenciamento local, resultou na desistência da concessionária.

Daniel Leite Andrade Local da construção do viaduto







O que dizem MRS e ANTT sobre a segurança nas ferrovias?

Em todo o Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) registrou 87 acidentes graves em passagens em nível no ano de 2025 (queda de 13,9% em relação a 2024), resultando em 22 mortes e 96 feridos.

Para 2026, o Plano Anual de Fiscalização Ferroviária (PAF) prevê a realização de 137 fiscalizações, abrangendo 31.971 quilômetros de malha ferroviária, distribuídos entre as quatro unidades regionais da Agência.

O gerente de regulação da MRS, João Celso Teixeira, ressaltou a importância da prevenção.

A MRS e a Agência têm atuado de forma inovadora na busca por novas soluções tecnológicas para fortalecer a proteção operacional e promoção da segurança, utilizando inclusive recursos destinados ao Desenvolvimento Tecnológico. João Celso Teixeira, Gerente de Regulação da MRS Logística





Ainda segundo a empresa, 99 entregas realizadas em 20 municípios diferentes ao longo de 2026, compreendendo viadutos, passarelas, muros de contenção e cancelas automáticas.

Divulgação MRS em operação





Sobre a MRS

A MRS opera exclusivamente o transporte de cargas, entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e cede trechos de sua malha para trens turísticos.

Com cerca de 1.6 mil quilômetros de ferrovias (6% da malha nacional), a empresa movimenta 1/3 de toda a carga ferroviária do país, conectando regiões produtoras aos portos de Santos (SP), Rio de Janeiro e Itaguaí/Guaíba (RJ).





















As principais cargas transportadas são produtos dos setores de mineração, siderurgia, agronegócio, indústria e construção.

Para dúvidas, reclamações ou solicitações sobre obras, ruídos, passagens em nível e impactos na vizinhança, o canal principal é o Atendimento à Comunidade: telefone gratuito é o 0800 979 3636.