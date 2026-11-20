Reprodução / IA Montanha-russa aquática mais rápida do mundo será inaugurada em 2027

Uma nova atração promete entrar para a lista de experiências imperdíveis dos turistas que visitam a Flórida, nos Estados Unidos. O Busch Gardens Tampa Bay anunciou a chegada da Simbi Rush, que será a montanha-russa aquática com lançamentos mais rápida do mundo, atingindo velocidades de até 64 quilômetros por hora. A inauguração está prevista para o verão americano de 2027, entre os meses de junho e setembro.

A novidade foi apresentada oficialmente no dia 18 de novembro, durante a IAAPA Expo, em Orlando, um dos principais eventos internacionais da indústria de parques temáticos e atrações. Além do recorde de velocidade em sua categoria, a Simbi Rush também será a primeira montanha-russa aquática com sistema de lançamentos da América do Norte.

Desenvolvida pela fabricante alemã MACK Rides, a atração vai combinar características de uma montanha-russa tradicional com a experiência de um brinquedo aquático. Os visitantes embarcarão em barcos que serão impulsionados por um sistema de propulsão de alta potência, proporcionando acelerações, subidas e grandes respingos de água ao longo do percurso.

Ao todo, serão dois grandes lançamentos, capazes de levar os passageiros a velocidades de até 64 km/h. A proposta é oferecer uma experiência que reúna adrenalina e diversão na água, especialmente durante os meses mais quentes do ano na Flórida.

Uma aventura inspirada na África

A temática da nova montanha-russa será inspirada na região do Congo, na África Central. O nome Simbi Rush faz referência a Simbi, um espírito guardião das águas e da natureza, presente em tradições culturais africanas.

A experiência começará como um tranquilo passeio de barco por um lago considerado sagrado. No entanto, a calmaria será interrompida quando a embarcação passar a ser dominada pela força das águas, transformando a viagem em uma aventura de alta velocidade.

Segundo o Busch Gardens, a combinação de narrativa temática, tecnologia e efeitos aquáticos foi pensada para proporcionar uma experiência diferente das montanhas-russas convencionais, sem deixar de atender também ao público familiar.

Investimento milionário no parque

A Simbi Rush faz parte de um plano de investimentos de aproximadamente US$ 200 milhões que o Busch Gardens Tampa Bay pretende realizar ao longo de cinco anos. O projeto contempla melhorias na infraestrutura e a chegada de novas experiências para os visitantes.

De acordo com Brian Bacica, presidente do Busch Gardens Tampa Bay e do Adventure Island, a novidade também atende a um pedido frequente do público por atrações capazes de proporcionar diversão e refrescar os visitantes durante o verão.

Conhecido por suas montanhas-russas radicais, como Iron Gwazi, SheiKra e Montu, o Busch Gardens busca ampliar seu portfólio com uma experiência que combina velocidade e água, reforçando sua posição entre os principais parques de diversão da Flórida.

Quando será inaugurada?

A previsão é que a Simbi Rush comece a funcionar durante o verão de 2027, mas a administração do parque ainda não divulgou uma data exata de inauguração.

Os visitantes que possuem passe anual de 2027 terão a oportunidade de experimentar a novidade antecipadamente, antes da abertura oficial ao público.

Localizado em Tampa, na Flórida, o Busch Gardens é um dos destinos mais procurados por turistas que desejam incluir atrações radicais em suas viagens à região de Orlando.

Mais informações sobre a nova atração serão divulgadas nos próximos meses, incluindo detalhes operacionais e a confirmação da data de abertura.