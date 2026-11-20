Reprodução / IA Justiça proíbe navio de cruzeiro de deixar o Brasil após disputa milionária

O navio de cruzeiros Buenavista, operado pela companhia espanhola Corazul Cruceros, está impedido de deixar o Porto de Santos, no litoral de São Paulo, após uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A medida ocorre em meio a uma disputa financeira entre a armadora e a R11 Travel, empresa responsável pela distribuição e comercialização dos cruzeiros da companhia no Brasil.

A determinação judicial, assinada em 13 de novembro pelo juiz Frederico dos Santos Messias, do núcleo especializado em Direito Marítimo do TJSP, estabelece o arresto da embarcação. Na prática, isso significa que o navio não poderá deixar a região portuária até que sejam apresentadas garantias financeiras suficientes para assegurar o pagamento dos valores discutidos.

A decisão representa mais um capítulo da crise enfrentada pela Corazul em sua estreia no mercado brasileiro, marcada por reclamações de passageiros, cancelamentos de viagens e problemas operacionais.

Disputa envolve quase R$ 7 milhões

A ação judicial foi motivada por cobranças apresentadas pela R11 Travel contra a Corazul. Segundo informações divulgadas pelo Portal PANROTAS, a distribuidora reivindica aproximadamente R$ 6,96 milhões, incluindo comissões comerciais, investimentos em marketing, taxas, passagens aéreas, remarcações e outras despesas relacionadas aos passageiros.

Desse total, cerca de R$ 5,48 milhões já estão sob controle da R11, referentes a valores das vendas de cruzeiros retidos conforme as condições contratuais. A diferença cobrada é de aproximadamente R$ 1,48 milhão.

Para conseguir a liberação da embarcação, a Corazul poderá apresentar um depósito judicial ou uma fiança bancária no valor determinado pela Justiça.

O contrato entre as empresas prevê a resolução de disputas por arbitragem. A R11 terá prazo de 30 dias para instaurar o procedimento, conforme estabelecido na decisão judicial.

Estreia no Brasil foi marcada por problemas

O Buenavista iniciou suas operações no Brasil em 30 de outubro de 2026, com uma viagem inaugural que passou pelo Rio de Janeiro e por Búzios, além de Santos.

Entretanto, a experiência foi marcada por reclamações relacionadas à organização dos serviços, filas, falta de produtos e dificuldades no atendimento a bordo.

Após a repercussão negativa, a Corazul anunciou medidas para corrigir falhas técnicas e operacionais, além de oferecer reembolso integral aos passageiros pagantes da viagem inaugural e crédito para futuras viagens.

Nos dias seguintes, novas saídas foram suspensas. Inicialmente, a previsão era de uma interrupção temporária, mas a companhia acabou ampliando o período de paralisação e adiando a retomada dos cruzeiros até 30 de novembro.

Em 13 de novembro, diante dos sucessivos cancelamentos e da indefinição sobre a continuidade da operação, a R11 Travel também anunciou a suspensão temporária da comercialização de novos cruzeiros da Corazul no mercado brasileiro.

O que acontece agora com o navio?

A decisão judicial estabelece que a Corazul deverá apresentar uma garantia de R$ 1.779.288, valor que corresponde à cobrança líquida acrescida de 20% para cobrir eventuais despesas judiciais e honorários.

A companhia poderá recorrer da decisão ou oferecer a garantia exigida para tentar liberar o Buenavista. Até que isso aconteça, a embarcação permanece sujeita à ordem de retenção.

Em declaração ao jornal A Tribuna, o diretor de Operações da Corazul, Camille Appeldoorn, afirmou que a empresa não considera ter descumprido o contrato com a R11 Travel e que as duas companhias continuam mantendo relações comerciais. Segundo ele, a suspensão das vendas não significa necessariamente o encerramento da parceria entre as empresas.

Passageiros poderão receber reembolso

Em meio à crise, a R11 Travel informou que os agentes de viagens não deverão sofrer prejuízos financeiros relacionados aos valores pagos à distribuidora pelos cruzeiros cancelados.

A empresa afirma que os pedidos de reembolso já apresentados estão sendo processados e que continuará atendendo às solicitações dos profissionais responsáveis pelas reservas.

Para os passageiros com viagens canceladas, a Corazul oferece a possibilidade de remarcação ou reembolso integral. Os clientes devem entrar em contato com as agências onde realizaram a compra para verificar os procedimentos e os prazos aplicáveis a cada reserva.

Fiscalização também identificou irregularidades

Além dos problemas comerciais e operacionais, o Buenavista passou por uma fiscalização da Auditoria-Fiscal do Trabalho e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 18 de novembro.

Segundo informações divulgadas pelo jornal A Tribuna, a inspeção identificou irregularidades envolvendo condições de trabalho e questões sanitárias, incluindo relatos de jornadas de até 19 horas e medicamentos vencidos.

A fiscalização constitui um procedimento separado da disputa financeira entre a Corazul e a R11 Travel, mas amplia a preocupação em torno das condições de operação da embarcação.

Retomada dos cruzeiros continua incerta

Embora a Corazul tenha anunciado a intenção de retomar suas operações em 30 de novembro, o calendário ainda depende da solução das pendências técnicas, operacionais e judiciais.

A situação também levanta dúvidas sobre a continuidade da temporada brasileira 2026/2027, justamente no período que antecede a alta temporada de verão, quando aumenta a procura por cruzeiros nacionais.

Até 20 de novembro, não havia confirmação de que a retenção judicial tivesse sido revogada ou de que uma nova data para os embarques estivesse definitivamente assegurada.