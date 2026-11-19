Foto: PH Lopes Visitantes passeiam pelo Hopi Hari durante programação de férias

O Hopi Hari realiza, entre 20 e 30 de novembro, sua campanha de Black Friday 2026, com ingressos a partir de R$ 39,90 e assinatura anual por R$ 179. A promoção contempla diferentes modalidades de acesso ao parque temático de Vinhedo, no interior de São Paulo, incluindo opções para quem pretende visitar o complexo ainda neste ano ou durante as férias e feriados de 2027.

Entre os destaques está o Passaporti Anuali, vendido por R$ 179. O produto permite visitar o parque ao longo de um ano, respeitando as condições de validade e utilização estabelecidas pela modalidade.

A assinatura também oferece benefícios adicionais, como entrada antecipada, cortesia para acompanhante e descontos em alimentação e lojas.

Além dos ingressos convencionais, a campanha inclui condições especiais para o VIP Pass e entradas destinadas a diferentes períodos de visitação.

Promoção contempla Natal Mágiko e Carnaval

A Black Friday também abrange períodos específicos do calendário de atrações do parque. Entre eles estão o Natal Mágiko, as férias escolares de janeiro e o Carnaval.

A variedade de modalidades permite que o visitante escolha a data e o tipo de ingresso de acordo com a programação desejada. No entanto, os preços e as condições podem variar conforme o produto e a disponibilidade para cada período.

As ofertas são limitadas e ficam disponíveis exclusivamente durante a campanha, de 20 a 30 de novembro.





Parque fica em Vinhedo, na região de Campinas

Localizado em Vinhedo, o Hopi Hari está a aproximadamente 70 quilômetros da capital paulista.

O parque recebe visitantes de diferentes regiões do Estado e integra as opções de lazer e entretenimento da Região Metropolitana de Campinas.

A campanha de Black Friday pode interessar tanto a quem planeja um passeio de um dia quanto a visitantes que pretendem aproveitar diferentes datas ao longo do ano.

Os valores, as regras de utilização, as condições de compra e o calendário de visitação estão disponíveis no site oficial do Hopi Hari.