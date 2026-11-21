Divulgação Nan Madol: a cidade que flutua sobre o Pacífico

Poucos lugares históricos no mundo são tão intrigantes quanto Nan Madol.

Erguida sobre um recife de coral na costa sudeste da ilha de Pohnpei, nos Estados Federados da Micronésia , a antiga cidade parece flutuar sobre o Oceano Pacífico.

O sítio arqueológico reúne cerca de 100 ilhotas artificiais recortadas por canais navegáveis, motivo pelo qual ficou conhecida como a "Veneza do Pacífico".

Entre 1200 e 1700, o complexo funcionou como centro religioso, enclave real, fortaleza, mercado e sede administrativa da ilha, segundo registros do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS).

Divulgação Artefatos recuperados nas escavações de Dapahu, Nan Madol

No auge, abrigou a elite governante dae cerca de mil moradores, entre sacerdotes, nobres e servos.





























Artefatos recuperados nas escavações de Dapahu, Nan Madol: anel de concha, pingente trapezoidal de madrepérola, dentes perfurados de boto (ou toninha) e de morcego-frugívoro (raposa-voadora) e cristal de quartzo.





O maior mistério arquitetônico do sítio está na escala das construções.

Sem argamassa, rodas ou maquinário moderno, os construtores empilharam milhares de blocos prismáticos decolunar, alguns pesando até 45 toneladas, em padrão entrecruzado sobre a base de coral submersa, o que totaliza cerca de 750 mil toneladas métricas de pedra distribuídas por 130 edifícios.

A estrutura mais imponente é o templo e mausoléu real de Nandauwas, cercado por muralhas de 7,6 metros de altura no setor sagrado de Madol Powe.

Enquanto as lendas locais atribuem a obra aos irmãos feiticeiros Olisihpa e Olosohpa, estudos arqueológicos publicados na r evista científica PLOS ONE apontam que as primeiras grandes edificações começaram por volta de 1180 a 1200 d.C., com pedras trazidas de pedreiras da própria ilha.

Divulgação Nan Madol na Micronésia









Após séculos de domínio marcado por crescente tirania, a dinastia Saudeleur caiu por volta de 1628, derrotada por uma invasão liderada pelo guerreiro Isokelekel.

Com a queda dos antigos governantes, a importância política de Nan Madol diminuiu gradualmente até seu abandono completo no século XVIII.

Divulgação Nan Madol na Micronésia









A sobrevivência do monumento enfrenta uma corrida contra o tempo

Desde 2016, o sítio integra simultaneamente a Lista do Patrimônio Mundial e a Lista do Patrimônio Mundial em Perigo da UNESCO devido ao assoreamento dos canais, que bloqueia a circulação das marés, e ao crescimento descontrolado dos manguezais, cujas raízes deslocam as pedras de basalto.

Somados à erosão costeira e às tempestades no Pacífico, esses fatores ameaçam a estabilidade das ruínas seculares.

Mesmo em propriedade privada sob guarda dos chefes tradicionais Nahnmwarki, o complexo segue aberto à visitação por barco, preservando um dos maiores enigmas da engenharia pré-colonial da Oceania.

Divulgação Nan Madol na Micronésia









É possível conhecer Nan Madol?



Nan Madol não é uma única ilha isolada em alto-mar, mas um conjunto de 100 ilhotas artificiais sobre recife/lagoa junto à costa leste de Pohnpei.

A visita costuma ser feita com guia local ou operadores turísticos, por barco ou caiaque pelos canais, ou combinando trajeto terrestre e travessia a pé conforme a maré.

A atenção especial deve ser dada ao recinto de Nan Dauwas, uma das áreas mais bem preservadas e visíveis, além de regras de respeito por ser um sítio histórico e sagrado, como não subir nas estruturas nem retirar pedras ou corais.













Passeios turísticos:

Operadoras locais listadas pelo turismo de Pohnpei oferecem passeios guiados, mas o ideal é confirmar previamente horários conforme a maré, transporte e taxas de acesso.

Quem deseja conhecer Nan Madol, na ilha de Pohnpei, encontra roteiros guiados de barco e caiaque pelos canais entre as ruínas com valores a partir de US$ 50 (R$ 297 na cotação atual de R$ 5,95) por visitante, sujeitos à maré e a um mínimo de US$ 100 ( R$ 595 na cotação atual) por saída.



