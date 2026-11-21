Imagem IA/Copilot Curitiba terá o XV Retiro Nacional nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2027





O turismo religioso segue em expansão no Brasil, movimentando milhões de peregrinos, fiéis e viajantes que buscam experiências de espiritualidade, devoção e cultura. Nesse cenário de crescimento, Curitiba já se prepara para receber um dos maiores encontros católicos do país.

A Associação Evangelizar é Preciso abriu a pré-venda dos ingressos para o XV Retiro Nacional, que será realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2027, no Centro de Eventos Positivo, reunindo participantes de diversas regiões do Brasil e também do exterior.

Com o tema “Fortes e Perseverantes”, inspirado na passagem bíblica de 1 Coríntios 15,58, o retiro será conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti, fundador da Evangelizar. A expectativa é de grande procura, seguindo a tradição das edições anteriores. Neste ano, o encontro reuniu mais de 6 mil participantes, consolidando-se como um dos principais eventos de espiritualidade católica do calendário nacional.

A organização destaca que os ingressos costumam se esgotar meses antes da realização do evento e recomenda a compra antecipada, especialmente para os participantes que pretendem organizar caravanas e reservar hospedagem. O encontro se tornou um importante atrativo para a capital paranaense, gerando movimentação em hotéis, restaurantes, transporte e demais serviços ligados ao turismo.

Congonhas em destaque

O fortalecimento do turismo religioso no país também pode ser observado em outras iniciativas voltadas ao setor. Em Congonhas (MG), cidade reconhecida internacionalmente pelo conjunto dos Profetas de Aleijadinho e pelo Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, será reealizado de 024 a 26 de novembro de 2026 um dos mais importantes encontros dedicados ao turismo religioso brasileiro.

Estarão no evento especialistas, gestores públicos, representantes de destinos turísticos e lideranças religiosas para discutir o potencial econômico e cultural do segmento.

A realização de eventos de grande porte em diferentes regiões do país demonstra a força crescente do turismo religioso como vetor de desenvolvimento. Além de fortalecer a fé e promover momentos de encontro e reflexão, iniciativas como o Retiro Nacional de Curitiba e os encontros setoriais realizados em Congonhas contribuem para movimentar a economia local, ampliar o fluxo de visitantes e valorizar o patrimônio religioso brasileiro.







