Marcio Cabral “Pandora” mostra a Via Láctea sobre um campo de chuveirinhos na Chapada dos Veadeiros e venceu o Grande Prêmio Global do 17º Greenstorm Photography Festival

A fotografia “Pandora”, que mostra a Via Láctea sobre um campo de chuveirinhos na Chapada dos Veadeiros , em Goiás, acumula prêmios internacionais desde 2023. A obra de Marcio Cabral já foi reconhecida em concursos de fotografia de natureza e de imagens panorâmicas, antes de conquistar o Grande Prêmio Global do 17º Greenstorm Photography Festival.

O histórico do fotógrafo também inclui vitórias com outros cenários. No Epson International Pano Awards, Cabral venceu a categoria de imagens em realidade virtual e 360 graus em 2023, 2024 e 2026, com trabalhos que vão do céu do Cerrado a ambientes subaquáticos no Brasil e no México.

Os prêmios de “Pandora”

Na edição de 2023 do Epson International Pano Awards, a versão em 360 graus de “Pandora” venceu o prêmio VR/360. A galeria oficial apresenta a paisagem da Chapada como um panorama esférico, formato que permite explorar diferentes direções da cena.

A obra também aparece entre os vencedores da edição de 2023 do The Nature Photography Contest, na categoria Plant Life, dedicada à vida vegetal. No mesmo ano, recebeu a distinção Platinum no MUSE Photography Awards, na categoria profissional de fotografia de natureza voltada a plantas e fungos.

Outro reconhecimento foi o primeiro lugar na categoria Mundo Vegetal do Oasis Photo Contest Roero 2023, na Itália. O prêmio está relacionado no portfólio de Cabral e na cobertura dos resultados publicada pela revista especializada FOTO Cult.

A essa trajetória se somou a vitória no Greenstorm Photography Festival , que rendeu US$ 10 mil. A premiação foi entregue em 20 de agosto de 2026, durante a COP17 da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, em Ulaanbaatar, na Mongólia. A edição recebeu 14.513 fotografias de autores de 177 países.

Outras imagens premiadas de Marcio Cabral

Depois da vitória com “Pandora” em 2023, Cabral voltou a vencer o prêmio VR/360 do Epson International Pano Awards em 2024 com “Cave Diver”. A imagem foi produzida no Abismo Anhumas, em Bonito, Mato Grosso do Sul, e registra o ambiente subaquático da caverna.

Em 2026, conquistou o título VR/360 Photographer of the Year com “Diving in a Blue Dream”, panorama feito no cenote El Edén, em Quintana Roo, no México. O registro mostra um mergulhador em uma caverna submersa atravessada pela luz solar.

O fotógrafo conta que precisou movimentar a câmera sem encostar no fundo argiloso, para evitar que o sedimento comprometesse a visibilidade. Também posicionou flashes para iluminar o mergulhador e revelar as texturas da caverna.

Como nasceu “Pandora”

Brasiliense e formado em Geografia pela Universidade de Brasília (UnB), Cabral começou em 2014 a experimentar formas de reunir a vegetação da Chapada e o céu noturno na mesma composição. Segundo relato publicado pela universidade, a versão de “Pandora” produzida em 2023 resulta desse processo de experimentação.

O panorama de 180 graus reúne nove fotografias sequenciais, unidas posteriormente no computador. Para destacar os chuveirinhos, o fotógrafo usou iluminação direcionada durante a exposição, técnica conhecida como light painting, combinada a equipamento adaptado à astrofotografia.

“Escolhi os chuveirinhos pela arquitetura única dessas flores”, afirmou à comunicação da UnB. O aspecto das plantas iluminadas sob as estrelas inspirou a referência ao universo do filme “Avatar” no nome da obra.

Além das premiações, “Pandora” teve circulação editorial. Conforme o site do fotógrafo, a imagem ocupa uma página dupla no livro “National Geographic The Photographs: Iconic Images from National Geographic”.







