



Reprodução: Singapura Airlines Singapura Airlines anuncia investimento bilionário em renovação de produtos









A Singapore Airlines revelou a “maior cama de casal nos céus” em uma reformulação de cabine cujo investimento chega a US$1,6 bilhão. A nova cabine medirá 80 polegadas de comprimento e 60 polegadas de largura combinada.

A companhia está renovando suas cabines de longa distância em uma aposta de US$1,6 bilhão (o equivalente a 8,93 bilhões de reais) para conquistar viajantes de alta renda.

Essa já é considerada a maior cama de casal já instalada em um jato comercial.

Reprodução: Singapura Airlines Singapura Airlines terá suítes com cama de casal









As primeiras aeronaves a receber as novas cabines serão os Airbus A350 de longo alcance, a partir do segundo semestre de 2027. Depois, será a vez dos A350ULR.

E como fica a classe econômica?

Embora sua renovação abranja todas as classes, chegando até a econômica, o plano ambicioso da Singapore Airlines é claramente voltado para passageiros de luxo e de negócios.

No entanto, os viajantes da classe econômica não foram totalmente esquecidos. Os trajetos de longa distância terão um novo sistema de entretenimento de bordo, que incluirá telas sensíveis ao toque de alta resolução 4k.

A Singapore Airlines divulgou seus novos produdos durante evento recente no Marina Bay Sands, em Singapura.

Embora cada cabine tenha sido desenhada individualmente, todas partilham a mesma ambição de tornar a experiência mais confortável, flexível e gratificante para os nossos clientes. Lee Lik Hsin, diretor Comercial da Singapore





A medida está alinhada às tendências recentes do mercado. Em 2025, o número de passageiros de classe executiva e primeira classe atingiu 109,7 milhões globalmente, alta de 4,5% em relação ao ano anterior e representando agora 5,5% de todos os viajantes internacionais, segundo dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).