







Reprodução Cataratas de Foz do Iguaçú reconhecimento das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza

Na próxima quarta-feira (11), o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu vai oferecer a edição de 2026 do Cataratas Day. O evento visa comemorar os 15 anos da escolha das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. O título foi conquistado em 2011 após votação popular. A eleição aconteceu no mundo inteiro e foi coordenada pela Fundação New 7 Wonders.

Para celebrar a data, os moradores de 14 municípios próximos ao parque das Cataratas terão entrada gratuita. Basta apresentar um comprovante de residência e documento de identificação com foto no Centro de Visitantes. Quem for de carro deve ficar atento: o benefício não inclui a gratuidade do estacionamento nem do transporte do parque.

Na quarta-feira (11) o parque funcionará das 8h às 16h com atividades de ecoturismo, bem-estar e desenvolvimento socioeconômico. A população terá aulas de Yoga, contemplação da alta vazão das cachoeiras, pontos de foto e integração Internacional.

As aulas de Yoga acontecerão pela manhã, assim que os portões forem abertos. Quem desejar participar, deve preencher um formulário, com antecedência, já disponível no site do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu.

A passarela principal da Garganta do Diabo estará reforçada para receber os visitantes, que poderão observar o fluxo da água neste período de alta vazão.

Para que o momento receba bastante registros, os visitantes contarão com pontos de foto com molduras temáticas instaladas ao longo do circuito. A concessionária que administra o parque quer incentivar a divulgação da comemoração nas redes sociais e pede que os usuários publiquem fotos usando a hashtag, #CataratasDay. Ao mesmo tempo, haverá um painel interativo com transmissões em tempo real da comemoração no lado argentino do parque.

Divulgação: Urbia Cataratas Cataratas do Iguaçu - Parque Nacional do Iguaçu (PR)





No Centro de Visitantes, a concessionária, Urbia+Cataratas promoverá um feirão de empregos. Serão oferecidas mais de 200 vagas de trabalho em diferentes áreas e funções operacionais do parque. Os visitantes também poderão participar da Feira de Artesanato e Agricultura familiar com a venda de produtos cultivados por profissionais da região.

Além da gratuidade, neste dia, os moradores que entrarem de graça no parque terão 20% de desconto nas compras das lojas de souvenirs.

Cidades que terão gratuidade no Cataratas Day

Foz do Iguaçu

Santa Terezinha de Itaipu

São Miguel do Iguaçu

Medianeira

Serranópolis do Iguaçu

Matelândia

Ramilândia

Céu Azul

Vera Cruz do Oeste

Lindoeste

Santa Lúcia

Capitão Leônidas Marques

Capanema