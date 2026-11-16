O Natal do Bem 2026 abriu ao público na sexta-feira (13), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com entrada, brinquedos e estacionamento gratuitos. A programação segue até 3 de janeiro de 2027 e prevê mais de 300 atrações culturais e recreativas, segundo o Governo de Goiás. Entre as novidades estão uma montanha-russa e uma oficina de cartas para o Papai Noel.
Realizado pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento terá show de Zé Ramalho em 22 de dezembro. A agenda também reúne música, dança, teatro, corais, concertos e recitais, com apresentações no Palácio da Música e no Coreto.
A decoração natalina ocupa a esplanada do centro cultural, com uma árvore de Natal de 40 metros, mais de 3,2 milhões de pontos de luz, esculturas em 3D e uma vila com sete casinhas. A casa do Papai Noel e a neve artificial também integram o percurso.
O trenzinho ganhou um novo trajeto, enquanto o desfile natalino recebeu novos personagens e figurinos. O carrossel permanece entre as atrações, e a montanha-russa tem percurso de aproximadamente três minutos, conforme a organização.
Programação cultural e alimentação
Entre os espetáculos anunciados estão “Quebra Nozes”, do Basileu França, “O Grinch”, da Dançarte, e “Lago dos Cisnes”, do Studio Dançarte. Também estão previstas apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás, da Orquestra da UFG e do Coro e Orquestra Sinfônica de Goiânia.
Parte das apresentações artísticas foi selecionada por edital da Secretaria de Estado da Cultura. A agenda varia conforme a data e está sujeita a alterações.
A Vila Gastronômica passou de 27 para 29 quiosques e tem capacidade para aproximadamente 3,5 mil pessoas sentadas simultaneamente. Cada estabelecimento oferecerá uma opção de prato social por R$ 12. A alimentação comercializada nesses espaços é paga.
Dias e horários de funcionamento
O funcionamento regular ocorre de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. O espaço fecha às segundas-feiras, com exceção de 21 de dezembro, quando abrirá no horário habitual.
Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, o atendimento será das 17h às 21h. Em 31 de dezembro, o complexo permanecerá fechado.
Na programação habitual, as luzes são acesas às 19h, e o desfile começa às 19h15. A cerimônia de apagamento está marcada para as 23h, mas a Vila Gastronômica encerra as atividades à meia-noite, conforme a página oficial do evento.
- 18h: abertura dos portões;
- 19h: acendimento das luzes;
- 19h15: desfile natalino;
- 20h: apresentação no Palácio da Música;
- 20h30:“Sonho que Gira o Mundo”, no carrossel;
- 20h45:“Mundo Encantado”, na montanha-russa;
- 21h: apresentação no Coreto;
- 21h45:“Viagem dos Sonhos”, no trenzinho;
- 22h: espetáculo “Prisma”, na grande árvore;
- 23h: apagamento das luzes;
- 0h: encerramento da Vila Gastronômica.
A programação por dia pode ser consultada no site oficial do Natal do Bem.
Como chegar e onde estacionar
O Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na GO-020, em Goiânia. Para quem vai de carro, a organização informa a oferta de 12 mil vagas rotativas gratuitas, com acessos pela BR-153 e pela GO-020. Há traslado gratuito entre os estacionamentos e a área das atrações.
O transporte coletivo conta com duas linhas especiais, com tarifa de R$ 4,30 por embarque:
- Linha 990: Terminal Praça da Bíblia / Praça Cívica / Oscar Niemeyer;
- Linha 991: Terminal Isidória / Flamboyant / Oscar Niemeyer.
De terça a sexta-feira, os ônibus dessas linhas circulam das 18h às 23h. Aos sábados, domingos e feriados, a operação ocorre das 16h à meia-noite.
Além das linhas pagas, há trajetos gratuitos com saída da Praça Cívica e do Flamboyant Shopping em direção ao evento, conforme a OVG.
A estrutura prevê intérpretes de Libras, vagas reservadas e espaços preferenciais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Entrega de brinquedos nos municípios
O Natal do Bem também inclui a distribuição de 600 mil brinquedos nos 246 municípios goianos. A retirada por prefeituras e entidades sociais começou em 10 de novembro e segue até 8 de dezembro, no centro de distribuição da OVG, em Aparecida de Goiânia. Cada prefeitura terá seu próprio calendário de entrega às famílias.
Os presentes incluem bonecas, bolas de futebol e voleibol, jogos educativos, kits de cozinha e carrinhos. Entre as opções estão uma boneca com aroma de melancia, um carrinho em formato de viatura policial e um Banco Imobiliário temático com pontos turísticos de Goiás.
Na capital, segundo a divulgação atual da OVG, a entrega está prevista para 20 de dezembro, no Ginásio Goiânia Arena, com abertura dos portões às 7h30 e atendimento a crianças de até 12 anos. A festa terá Papai e Mamãe Noel, apresentações culturais, pipoca, algodão-doce e sorteios de bicicletas.
Serviço
- Evento: Natal do Bem 2026;
- Período: de 13 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027;
- Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, na GO-020, em Goiânia;
- Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h;
- Vila Gastronômica: encerramento à meia-noite na programação habitual;
- Abertura excepcional: segunda-feira, 21 de dezembro;
- 24 de dezembro: das 17h às 21h;
- 31 de dezembro: fechado;
- Entrada, brinquedos e estacionamento: gratuitos;
- Show de Zé Ramalho: 22 de dezembro.