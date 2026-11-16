Divulgação Natal do Bem reúne decoração iluminada e atrações gratuitas no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia

O Natal do Bem 2026 abriu ao público na sexta-feira (13), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com entrada, brinquedos e estacionamento gratuitos. A programação segue até 3 de janeiro de 2027 e prevê mais de 300 atrações culturais e recreativas, segundo o Governo de Goiás. Entre as novidades estão uma montanha-russa e uma oficina de cartas para o Papai Noel.

Realizado pelo Goiás Social e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o evento terá show de Zé Ramalho em 22 de dezembro. A agenda também reúne música, dança, teatro, corais, concertos e recitais, com apresentações no Palácio da Música e no Coreto.

A decoração natalina ocupa a esplanada do centro cultural, com uma árvore de Natal de 40 metros, mais de 3,2 milhões de pontos de luz, esculturas em 3D e uma vila com sete casinhas. A casa do Papai Noel e a neve artificial também integram o percurso.

O trenzinho ganhou um novo trajeto, enquanto o desfile natalino recebeu novos personagens e figurinos. O carrossel permanece entre as atrações, e a montanha-russa tem percurso de aproximadamente três minutos, conforme a organização.

Programação cultural e alimentação

Entre os espetáculos anunciados estão “Quebra Nozes”, do Basileu França, “O Grinch”, da Dançarte, e “Lago dos Cisnes”, do Studio Dançarte. Também estão previstas apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás, da Orquestra da UFG e do Coro e Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Parte das apresentações artísticas foi selecionada por edital da Secretaria de Estado da Cultura. A agenda varia conforme a data e está sujeita a alterações.

A Vila Gastronômica passou de 27 para 29 quiosques e tem capacidade para aproximadamente 3,5 mil pessoas sentadas simultaneamente. Cada estabelecimento oferecerá uma opção de prato social por R$ 12. A alimentação comercializada nesses espaços é paga.

Dias e horários de funcionamento

O funcionamento regular ocorre de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. O espaço fecha às segundas-feiras, com exceção de 21 de dezembro, quando abrirá no horário habitual.

Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, o atendimento será das 17h às 21h. Em 31 de dezembro, o complexo permanecerá fechado.

Na programação habitual, as luzes são acesas às 19h, e o desfile começa às 19h15. A cerimônia de apagamento está marcada para as 23h, mas a Vila Gastronômica encerra as atividades à meia-noite, conforme a página oficial do evento.

18h: abertura dos portões;

abertura dos portões; 19h: acendimento das luzes;

acendimento das luzes; 19h15: desfile natalino;

desfile natalino; 20h: apresentação no Palácio da Música;

apresentação no Palácio da Música; 20h30: “Sonho que Gira o Mundo”, no carrossel;

“Sonho que Gira o Mundo”, no carrossel; 20h45: “Mundo Encantado”, na montanha-russa;

“Mundo Encantado”, na montanha-russa; 21h: apresentação no Coreto;

apresentação no Coreto; 21h45: “Viagem dos Sonhos”, no trenzinho;

“Viagem dos Sonhos”, no trenzinho; 22h: espetáculo “Prisma”, na grande árvore;

espetáculo “Prisma”, na grande árvore; 23h: apagamento das luzes;

apagamento das luzes; 0h: encerramento da Vila Gastronômica.

A programação por dia pode ser consultada no site oficial do Natal do Bem.

Como chegar e onde estacionar

O Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na GO-020, em Goiânia. Para quem vai de carro, a organização informa a oferta de 12 mil vagas rotativas gratuitas, com acessos pela BR-153 e pela GO-020. Há traslado gratuito entre os estacionamentos e a área das atrações.

O transporte coletivo conta com duas linhas especiais, com tarifa de R$ 4,30 por embarque:

Linha 990: Terminal Praça da Bíblia / Praça Cívica / Oscar Niemeyer;

Terminal Praça da Bíblia / Praça Cívica / Oscar Niemeyer; Linha 991: Terminal Isidória / Flamboyant / Oscar Niemeyer.

De terça a sexta-feira, os ônibus dessas linhas circulam das 18h às 23h. Aos sábados, domingos e feriados, a operação ocorre das 16h à meia-noite.

Além das linhas pagas, há trajetos gratuitos com saída da Praça Cívica e do Flamboyant Shopping em direção ao evento, conforme a OVG.

A estrutura prevê intérpretes de Libras, vagas reservadas e espaços preferenciais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Entrega de brinquedos nos municípios

O Natal do Bem também inclui a distribuição de 600 mil brinquedos nos 246 municípios goianos. A retirada por prefeituras e entidades sociais começou em 10 de novembro e segue até 8 de dezembro, no centro de distribuição da OVG, em Aparecida de Goiânia. Cada prefeitura terá seu próprio calendário de entrega às famílias.

Os presentes incluem bonecas, bolas de futebol e voleibol, jogos educativos, kits de cozinha e carrinhos. Entre as opções estão uma boneca com aroma de melancia, um carrinho em formato de viatura policial e um Banco Imobiliário temático com pontos turísticos de Goiás.

Na capital, segundo a divulgação atual da OVG, a entrega está prevista para 20 de dezembro, no Ginásio Goiânia Arena, com abertura dos portões às 7h30 e atendimento a crianças de até 12 anos. A festa terá Papai e Mamãe Noel, apresentações culturais, pipoca, algodão-doce e sorteios de bicicletas.

Serviço

Evento: Natal do Bem 2026;

Natal do Bem 2026; Período: de 13 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027;

de 13 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027; Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, na GO-020, em Goiânia;

Centro Cultural Oscar Niemeyer, na GO-020, em Goiânia; Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h;

de terça-feira a domingo, das 18h às 23h; Vila Gastronômica: encerramento à meia-noite na programação habitual;

encerramento à meia-noite na programação habitual; Abertura excepcional: segunda-feira, 21 de dezembro;

segunda-feira, 21 de dezembro; 24 de dezembro: das 17h às 21h;

das 17h às 21h; 31 de dezembro: fechado;

fechado; Entrada, brinquedos e estacionamento: gratuitos;

gratuitos; Show de Zé Ramalho: 22 de dezembro.



