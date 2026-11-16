Monumento às Três Raças, na Praça Cívica de Goiânia, à esquerda; e marcos zero de São Paulo, acima, e Recife, abaixo, à direita





Em São Paulo, ele fica diante da Catedral da Sé. No Recife, divide espaço com uma das paisagens mais conhecidas do Carnaval. Em Brasília, passou décadas escondido sob o asfalto.

Os marcos zero de algumas das principais capitais brasileiras guardam histórias de planejamento urbano, transformações das ruas e escolhas sobre como representar uma cidade.

Esses lugares podem servir de referência para medir distâncias, orientar a implantação de avenidas ou assinalar um núcleo histórico. A função varia: o marco zero nem sempre coincide com o centro geográfico ou com o ponto exato em que surgiram as primeiras construções.

O iG Turismo separou alguns desses marcos em cidades como São Paulo, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília.

A lista inclui ainda Macapá, onde o nome remete a uma referência de escala planetária: a latitude zero, na Linha do Equador.

1. São Paulo: um mapa em mármore na Praça da Sé

Inaugurado em 18 de setembro de 1934, o Marco Zero de São Paulo é um prisma de seis faces revestido de mármore, com um mapa em bronze na parte superior. O jornalista Américo R. Netto propôs sua criação em 1921 e recorreu ao artista francês Jean Gabriel Villin para desenhá-lo.

Reprodução/Chico Saragiotto/Acervo Preservação/DPH/SMC O monumento de mármore em formato hexagonal fica diante da Catedral da Sé





Segundo a Prefeitura de São Paulo, a peça é a quarta referência desse tipo adotada pela cidade. Nas laterais, relevos indicam destinos como Santos, Paraná e Minas Gerais. Goiás aparece representado por uma bateia, utensílio usado na mineração. O monumento consolidou uma referência para a medição de distâncias a partir da capital.

2. Curitiba: pedra e bronze no antigo Largo da Matriz

Na Praça Tiradentes, em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o marco zero ocupa a região ligada à fundação da vila de Curitiba, em 1693. O espaço foi conhecido como Largo da Matriz e recebeu o nome atual em 1889, após a Proclamação da República.

Reprodução O marco fica na Praça Tiradentes, diante da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais





O monumento é um bloco de pedra com placas de bronze. No topo, um mapa indica direções; nas laterais, aparecem referências a São Paulo, Santa Catarina, Paranaguá e às Cataratas do Iguaçu. Ao seu lado fica o Monolito dos Colonizadores, outro monumento da praça. A Prefeitura de Curitiba identifica o local como o ponto onde surgiu o arruamento inicial da cidade.





3. Recife: de referência rodoviária a cartão-postal

O marco zero foi instalado pelo Automóvel Clube de Pernambuco em 1938, na Praça Barão do Rio Branco, para servir de referência às distâncias rodoviárias. A área havia sido transformada pelas reformas do porto e do bairro do Recife nas primeiras décadas do século XX.

Reprodução Conhecida como Praça do Marco Zero, fica no Recife Antigo





A paisagem mais conhecida surgiu depois. Na reforma iniciada em 1999, a praça ganhou a rosa dos ventos desenhada por Cícero Dias, inspirada em sua obra Eu vi o mundo... Ele começava no Recife. O painel ocupa o piso e se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da cidade. O Jornal Digital do Recife reúne o histórico dessas transformações.

4. Macapá: o zero que divide os hemisférios

Em Macapá, o Marco Zero do Equador representa a passagem da linha imaginária que separa os hemisférios Norte e Sul. Seu significado está associado à latitude zero, e não à origem das ruas ou à fundação da capital amapaense.

Governo do Amapá É o caso diferente da lista: representa a latitude zero, na Linha do Equador, que separa os hemisférios Norte e Sul





Construído em 1987, o monumento tem uma estrutura de concreto de cerca de 30 metros de altura, com uma abertura circular no alto. De acordo com o Governo do Amapá, sua concepção foi inspirada nos relógios solares e na observação da luz e das sombras. O espaço também se tornou ponto de encontro para acompanhar os equinócios, em março e setembro.

5. Belo Horizonte: o Pirulito da Praça Sete

No encontro das avenidas Afonso Pena e Amazonas, o Pirulito da Praça Sete é reconhecido como marco zero do hipercentro de Belo Horizonte. O obelisco foi concebido para celebrar o centenário da Independência, em 1922, mas sua inauguração ocorreu em 7 de setembro de 1924.

Reprodução O famoso “Pirulito” fica no cruzamento das avenidas Amazonas e Afonso Pena. Inaugurado em 1922, é reconhecido como marco zero do hipercentro





Segundo o portal oficial de turismo de Belo Horizonte, o projeto é do arquiteto Antônio Rego, e a construção ficou a cargo do engenheiro Antônio Gonçalves Gravatá. A peça foi doada por Capela Nova do Betim, atual Betim. Sua condição de marco urbano convive com outras referências da cidade, como a Igreja da Boa Viagem, associada à história do antigo arraial.

6. Goiânia: a praça que orientou o desenho da capital

A Praça Cívica integra o projeto de Goiânia elaborado por Attílio Corrêa Lima na década de 1930. Concebida como centro administrativo, tornou-se referência para o desenho das avenidas e para a implantação dos primeiros edifícios públicos. Na área onde hoje está o Palácio das Esmeraldas, Pedro Ludovico lançou a pedra fundamental da cidade em 24 de outubro de 1933, conforme o registro histórico do Governo de Goiás.

Reprodução Monumento das Três Raças na Praça Cívica marca o início de Goiânia





O conjunto foi formado ao longo dos anos seguintes, com prédios de arquitetura art déco. A praça também reúne o Monumento às Três Raças, de Neusa Moraes, que representa a participação indígena, negra e branca na formação da população goiana.

7. Brasília: o marco reencontrado sob o asfalto

O marco zero de Brasília fica no cruzamento dos eixos Monumental e Rodoviário, sob a Rodoviária do Plano Piloto, no túnel conhecido como Buraco do Tatu. Em 20 de abril de 1957, o engenheiro e topógrafo Joffre Mozart Parada fixou a Estaca Zero, referência para implantar no terreno o plano de Lucio Costa.

Reprodução A “Estaca Zero” assinala o encontro dos eixos Monumental e Rodoviário, no túnel conhecido como Buraco do Tatu





O disco metálico que assinala o ponto ficou encoberto pelo asfalto e foi reencontrado durante obras em 2024. Segundo a Agência Brasília, técnicos confirmaram sua localização com registros do Arquivo Público. O lugar recebeu marcações no piso e nas paredes, tornando visível uma referência da construção da capital em meio ao trânsito cotidiano.



