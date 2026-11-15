Divulgação: Prefeitura de Apiúna Homem grava túnel de Apiúna (SC), em antiga estrada de ferro

Um vídeo de rede social mostra um criador de conteúdo impressionado com o túnel de Apiúna (SC). A passagem tem 260 metros de extensão.



A travessia não é tão longa se comparada com outras. Mas em determinado momento do trajeto, com as luzes apagadas, fica a impressão de que o caminho não tem fim.

Veja o vídeo.









''Falaram que é Inteligência Artificial''

A passagem faz parte da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina (EFSC) e estava desativada desde 1971, coberta por vegetação.

As obras de reforma (assista abaixo) foram entregues pela prefeitura da cidade, de menos de 10 mil habitantes, em abril passado.

O túnel tem acesso livre para veículos e para chegar até ele a pessoa precisa pegar por uma estrada de terra que sai da BR-470. O trajeto é feito em sentido único, em direção a Rio do Sul, município vizinho.

Divulgação: Vale Europeu Catarinense Maria Fumaça de Apiúna (SC)





As lâmpadas do túnel ficam apagadas e acendem por sensor (entenda abaixo), em duas etapas, na entrada e mais adiante.

Por isso, com o caminho parcialmente escuro antes de acessar, a sensação é de não ter fim.



''Falaram que é Inteligência Artificial, e não é'', explica o produtor de conteúdo.

Como ficou o túnel depois da revitalização

Segundo a prefeitura, além da limpeza de parte da vegetação para permitir a passagem de veículos, o acesso principal passou por melhorias e novos foram abertos.

O destaque fica por conta da iluminação, com 40 refletores de LED equipados com sensores de presença para reduzir o consumo de energia.





Via férrea tinha duas direções



A Estrada de Ferro Santa Catarina (EFSC) começou a ser construída na década de 1900. Inaugurada em 1909, tinha 30 quilômetros de extensão.

Ligava Blumenau à Warnow (atualmente Indaial). Passou a fazer a ligação leste e sudoeste, chegando ao Porto de Itajaí e a São João da Agrolândia, nas décadas de 1950 e 1960, respectivamente.

''Esta ferrovia se destinava ao transporte de produtos derivados do extrativismo (madeira, erva-mate e cereais) e de produtos da pequena produção agrícola e artesanal da região. Em 1971, foi desativada pela Rede Ferroviária Federal S.A., devido a sua situação deficitária'', diz um trecho de uma publicação da Universidade do Extremo Sul Catarinense.

Santa Catarina tem 1.3 mil quilômetros de trilhos, a maior parte administrada pela Rumo Logística, e 164 quilômetros sob responsabilidade da Ferrovia Tereza Cristina.