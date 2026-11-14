Miniatur Wunderland/ Divulgação Cataratas do Iguaçu em miniatura

Uma maquete das Cataratas do Iguaçu foi inaugurada na segunda-feira (09) no Miniatur Wunderland, museu de miniaturas de Hamburgo, na Alemanhã . Ela faz parte da exposição “Rainforest - Amazon, Andes and Atacama”, que recria paisagens e cidades da América Latinas

As Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina , são o principal destaque da exposição. A maquete conta com vazão de água real, sendo 20 mil litros de água por hora, que passam por um sistema de tubulação, acompanhado de uma névoa artificial e uma iluminação que busca reproduzir um arco-íris.

A obra levou cerca de quatro anos e 180 mil horas de trabalho para ser finalizada e custou cerca de 6 milhões de euros. A seção ocupa 175 m² e conta também com um trem que vai da Floresta Amazônica até as Cataratas e com 33 botões interativos que permitem os visitantes acionar cenas, veículos, sons e luzes da maquete.

No total, foram utilizadas 30 mil árvores artesanais, 13 mil figuras em miniaturas, 240 trens e mais de mil vagões. A cada cerca de 20 minutos, a exposição entra em modo noturno e mais de 500 mil LEDs criam o efeito do luar, enquanto os sons dos animais e vaga-lumes mudam a ambientação.







Um roteiro pela América do Sul

A maquete foi construída por meio de uma parceria entre o Miniatur Wunderland e a família Martinez, de Buenos Aires. O percurso começa na planície amazônica, sobe pela Cordilheira dos Andes e termina no Deserto do Atacama , no Chile .

Na parte amazônica, a exposição representa Manaus, com casas de palafita e cenas da vida à beira-rio, e uma comunidade Yanomami, escondida no interior da floresta. Também aparecem o Salto Ángel, na Venezuela, com projeção em LED, e o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões.

Entre os animais representados estão onças-pintadas, capivaras, jiboias, araras, botos, sapos e lagostins, criados e pintados individualmente. A seção também aborda ameaças à floresta, com cenas de desmatamento, garimpo ilegal de ouro, estradas e incêndios florestais.

Nos Andes, a exposição recria a Montanha Colorida (Vinicunca), no Peru , e Machu Picchu, com uma cerimônia inca, torres funerárias andinas e as piscinas em terraço de Maras. A cidade mineira de Ouro Preto, em Minas Gerais, também aparece, com ruas cobertas por tapetes de serragem colorida, em referência às celebrações tradicionais.

No Deserto do Atacama, a maquete apresenta salares, gêiseres, lagos salgados de altitude, flamingos, lhamas e alpacas. A seção ainda inclui o Observatório ALMA, o Observatório Paranal e o Extremely Large Telescope (ELT), além de Valparaíso, no Chile, com suas colinas, casas coloridas e bondes históricos.

Miniatur Wunderland/ Divulgação Mapa da maquete



