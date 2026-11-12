Marcio Cabral “Pandora” mostra a Via Láctea sobre um campo de chuveirinhos na Chapada dos Veadeiros e venceu o Grande Prêmio Global do 17º Greenstorm Photography Festival

A fotografia “Pandora”, que mostra o arco da Via Láctea sobre um campo de chuveirinhos na Chapada dos Veadeiros , em Goiás, venceu o Grande Prêmio Global do 17º Greenstorm Photography Festival. O trabalho do fotógrafo e geógrafo brasiliense Marcio Cabral recebeu US$ 10 mil na competição internacional dedicada à fotografia de natureza.

A premiação foi entregue em 20 de agosto de 2026, em Ulaanbaatar, na Mongólia, durante a 17ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, a COP17. Segundo a organização, o concurso recebeu 14.513 fotografias de autores de 177 países. O tema desta edição foi “Belas pastagens e campos”, em tradução livre.

Produzida em 2023, a imagem resulta de um projeto iniciado quase uma década antes. Em 2014, Cabral começou a experimentar formas de combinar a vegetação da Chapada com a fotografia do céu noturno, conforme relato publicado pela Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Geografia.

O resultado reúne nove fotografias sequenciais, posteriormente unidas no computador para formar um panorama de 180 graus. Para destacar as plantas e preservar os detalhes das estrelas, o fotógrafo utilizou equipamento adaptado à astrofotografia e iluminação direcionada ao primeiro plano. A técnica, conhecida como light painting, usa a luz para iluminar partes da cena durante a exposição.





O planejamento também envolveu calcular a posição da Via Láctea e encontrar uma noite com condições adequadas. Ao g1, Cabral contou que fez o registro no Jardim de Maytreia, em Alto Paraíso de Goiás , e precisou esperar até as 22h para obter o enquadramento.

“Além da técnica, existe um grande planejamento prévio e o desafio de reunir várias condições raras ao mesmo tempo: a Via Láctea precisa estar perfeitamente alinhada, o céu sem nenhuma nuvem, zero vento para as flores não tremerem na longa exposição e ainda a sorte de pegar um ano de florada intensa, já que elas não florescem com essa força todos os anos”, explicou ao portal.

O nome da obra faz referência ao universo de “Avatar”. Em entrevista à comunicação da UnB, Cabral explicou que o aspecto dos chuveirinhos iluminados sob as estrelas lembra a paisagem apresentada no filme. Para ele, mostrar essas características da vegetação também ajuda a chamar atenção para a conservação do Cerrado.

“O Cerrado enfrenta uma pressão imensa de desmatamento, perda de biodiversidade, e aí ver essa espécie do chuveirinho, que é uma espécie emblemática da Chapada dos Veadeiros, ser reconhecida globalmente na cúpula da ONU, traz uma visibilidade internacional para a urgência de preservar nosso bioma”, disse ao g1.

“Pandora” já havia vencido a categoria dedicada à vida vegetal na edição de 2023 do The Nature Photography Contest. A página oficial da competição descreve o uso de uma lanterna para iluminar as plantas e criar contraste com o céu noturno.

A fotografia também integra o livro “National Geographic The Photographs: Iconic Images from National Geographic”.







