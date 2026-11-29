Reprodução / IA Aumento de impostos para proprietários de Airbnb: entenda o que muda

Os proprietários de imóveis destinados ao aluguel por temporada por meio de plataformas como Airbnb e Booking deverão ficar atentos às mudanças previstas na reforma tributária brasileira. Com a implementação do novo sistema de tributação, as locações residenciais por períodos de até 90 dias consecutivos, realizadas por contribuintes enquadrados nas novas regras, passarão a receber o mesmo tratamento tributário dos serviços de hotelaria. A alíquota combinada dos novos tributos é estimada em aproximadamente 16% quando o sistema estiver plenamente implementado, embora esse percentual ainda não seja definitivo. A medida traz à tona uma discussão antiga no setor de turismo: até que ponto é justa a concorrência entre hotéis e imóveis destinados à hospedagem por temporada?

O que muda com a reforma tributária?

A Lei Complementar nº 214/2025 estabelece que os aluguéis por temporada, quando realizados por contribuintes sujeitos ao novo regime tributário, terão a incidência do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Entretanto, é importante esclarecer que nem todos os proprietários serão atingidos. No caso das pessoas físicas, a regra geral considera aqueles que tiveram mais de três imóveis alugados e receita anual superior a R$ 240 mil no ano anterior, valor sujeito à atualização pela inflação. A legislação também estabelece hipóteses de enquadramento durante o próprio ano, quando a receita ultrapassa determinados limites. A implementação será gradual, com avanço da cobrança a partir de 2027 e conclusão da transição em 2033.

Quais impostos um hotel paga atualmente?

Para entender a importância dessa mudança, é necessário observar como funciona a tributação da hotelaria tradicional. Atualmente, dependendo do regime tributário, um hotel está sujeito ao pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços), que geralmente varia entre 2% e 5%, do PIS, da Cofins, do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). Além disso, existem encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias, IPTU, despesas com licenciamento, alvarás de funcionamento e uma série de exigências relacionadas à segurança, acessibilidade e infraestrutura necessárias para o funcionamento de um estabelecimento hoteleiro.

Já um proprietário pessoa física que disponibiliza seu imóvel para aluguel por temporada, sem oferecer serviços característicos da hotelaria, não está sujeito à mesma estrutura tributária. Embora tenha a obrigação de declarar os rendimentos e recolher o Imposto de Renda, quando devido, além de arcar com despesas como IPTU, condomínio, manutenção e administração do imóvel, ele não paga ISS sobre a simples locação, PIS, Cofins ou CSLL. É importante diferenciar também a tributação da plataforma intermediadora, que possui suas próprias obrigações fiscais, daquela incidente sobre a receita recebida pelo proprietário do imóvel.

Uma concorrência desigual no setor de turismo

Um dos principais argumentos defendidos pelo setor hoteleiro ao longo dos últimos anos é justamente a desigualdade nas condições tributárias e regulatórias entre essas duas modalidades de hospedagem. Afinal, estamos falando de atividades que, embora possuam características operacionais diferentes, disputam o mesmo consumidor. Quando um turista pesquisa uma hospedagem e decide trocar um hotel por um apartamento anunciado no Airbnb porque encontrou uma diária mais barata, nem sempre considera que parte dessa diferença de preço pode estar diretamente relacionada às obrigações tributárias, trabalhistas e operacionais de cada estabelecimento.

Como turismólogo e profissional do setor há mais de duas décadas, considero que existe, nesse modelo, um desequilíbrio que pode configurar, do ponto de vista econômico, uma concorrência desleal. Não considero o aluguel por temporada uma atividade irregular, tampouco sou contrário à existência de plataformas como o Airbnb, que trouxeram novas possibilidades de hospedagem, ampliaram a oferta turística e contribuíram para a diversificação do mercado. O que questiono é justamente a diferença de responsabilidades entre atividades que concorrem diretamente entre si. Na minha avaliação, quanto mais profissionalizada e comercial se torna a exploração de imóveis para hospedagem, maior deve ser a aproximação das suas obrigações tributárias com as da hotelaria.

Mesmo com a mudança, os custos continuarão diferentes

Ainda que exista uma equiparação tributária, dificilmente os dois modelos terão os mesmos custos operacionais. Um hotel precisa manter uma estrutura que, dependendo da sua categoria, envolve recepcionistas, camareiras, gerentes, profissionais de manutenção, cozinheiros, equipes de segurança e atendimento durante 24 horas. São salários, férias, décimo terceiro, FGTS, contribuições previdenciárias e uma série de outras despesas necessárias para manter o empreendimento funcionando, independentemente de estar com todos os quartos ocupados ou não.

Um apartamento destinado exclusivamente ao aluguel por temporada, por sua vez, consegue operar com uma estrutura consideravelmente mais enxuta em muitos casos. Existem imóveis nos quais o hóspede sequer tem contato presencial com o proprietário, realizando o próprio check-in por meio de fechaduras eletrônicas. Portanto, mesmo que os tributos sobre o consumo sejam equiparados, a diferença entre os custos operacionais continuará existindo, o que também permite que o aluguel por temporada permaneça competitivo.

O debate não acontece apenas no Brasil

Embora essa mudança específica esteja relacionada à reforma tributária brasileira, a discussão sobre o tratamento fiscal dos imóveis destinados à hospedagem por temporada acontece em diversos países. Na Europa, por exemplo, governos e administrações municipais vêm adotando diferentes mecanismos de regulamentação, cobrança de impostos, taxas turísticas e exigências para o funcionamento dessas acomodações. Na Espanha, a partir de 1º de dezembro de 2026, a locação de imóveis mobiliados por até 30 noites ao mesmo hóspede estará, em regra, sujeita ao IVA de 10%, com determinadas exceções. Em Portugal, cidades como Lisboa também cobram taxas turísticas dos hóspedes de imóveis anunciados em plataformas digitais. Cada país possui sua própria legislação, mas a necessidade de estabelecer condições mais equilibradas no mercado de hospedagem não é uma discussão exclusivamente brasileira.

O Airbnb vai ficar mais caro?

Existe a possibilidade de que parte dos proprietários atingidos pelas novas regras repasse os custos adicionais aos consumidores, o que poderá resultar no aumento das diárias. Entretanto, isso dependerá de fatores como a concorrência, a localização dos imóveis, a demanda turística e a capacidade de cada proprietário de absorver esses custos. Também é importante lembrar que muitos pequenos proprietários não serão atingidos pelos novos tributos nas condições gerais estabelecidas pela legislação.

Na minha avaliação, a discussão não deveria ser simplesmente sobre aumentar impostos, mas sobre estabelecer um ambiente de concorrência mais justo, inclusive por meio da revisão das cargas tributárias que já pesam sobre a hotelaria. Hotéis e imóveis de temporada podem e devem coexistir, oferecendo ao turista diferentes experiências, preços e possibilidades de hospedagem. A concorrência é saudável para o turismo e beneficia o consumidor, desde que as vantagens competitivas sejam resultado da eficiência, da qualidade dos serviços e das características de cada produto, e não predominantemente de uma desigualdade nas obrigações tributárias.