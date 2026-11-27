Reproducao / Vitor Vianna Até dia 30: ilha na Grécia oferece moradia gratuita em troca de cuidar de gatos

Já imaginou morar em uma ilha paradisíaca na Grécia e ter como principal responsabilidade cuidar de gatos? Essa é a proposta da Syros Cats, uma organização sem fins lucrativos localizada na ilha de Syros, que está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 30 de novembro de 2026, para selecionar voluntários interessados em participar de seu programa de proteção animal entre julho e dezembro de 2027. Em troca da dedicação aos animais, os participantes selecionados recebem hospedagem gratuita, alimentação parcial e cobertura das despesas básicas da acomodação.

Localizada no arquipélago das Cíclades, o mesmo das famosas ilhas de Santorini e Mykonos, Syros é um destino ainda pouco explorado pelos turistas brasileiros. Banhada pelas águas do Mar Egeu, a ilha reúne praias, vilarejos tradicionais, construções neoclássicas e uma atmosfera que permite aos visitantes conhecer um lado menos turístico da Grécia. Assim como em outras ilhas gregas, a presença de gatos pelas ruas faz parte da paisagem e do cotidiano dos moradores, sendo uma característica que costuma chamar a atenção dos estrangeiros.

Gatos fazem parte da paisagem das ilhas gregas

Quem pretende viajar para as ilhas gregas deve estar preparado para encontrar esses animais praticamente por toda parte. Em Santorini, onde estou atualmente, inclusive, é comum encontrar gatos circulando entre restaurantes, lojas, igrejas, hotéis e pelas tradicionais ruelas de casas brancas. Muitos deles são extremamente dóceis, aproximam-se espontaneamente dos turistas em busca de carinho e, dependendo da hospedagem, podem até entrar nos quartos caso encontrem uma porta aberta. Apesar de muitos viverem nas ruas, esses animais estão habituados à presença humana e recebem cuidados de moradores, comerciantes e organizações de proteção animal.

A convivência com os felinos, entretanto, também revela a necessidade de iniciativas voltadas ao controle populacional e ao bem-estar desses animais. A alimentação, a assistência veterinária, a castração e o tratamento de doenças são algumas das atividades desenvolvidas por instituições que dependem de doações e do trabalho de voluntários. É justamente nesse cenário que surge a oportunidade oferecida pela Syros Cats, permitindo que pessoas de diferentes nacionalidades contribuam com a causa animal enquanto vivenciam uma experiência de imersão na cultura grega.

Como funciona o programa de voluntariado?

Os voluntários selecionados devem permanecer na ilha por, no mínimo, um mês e dedicar aproximadamente seis horas diárias às atividades da instituição, durante cinco dias da semana. Entre as principais responsabilidades estão alimentar os gatos, higienizar os espaços onde vivem, limpar caixas de areia, trocar a água e auxiliar nos cuidados com animais que necessitam de atenção especial. Dependendo da experiência do participante, também será possível colaborar com atividades relacionadas ao atendimento veterinário, à socialização de filhotes e às campanhas de castração.

Em contrapartida, a organização oferece hospedagem em uma residência compartilhada com outros voluntários, com acesso à cozinha, banheiro e demais áreas comuns, além de uma refeição que combina café da manhã e almoço, conhecida como brunch. Nos dias de folga e fora do horário das atividades, os participantes podem explorar a ilha, conhecer suas praias, experimentar a gastronomia local e visitar outros destinos da região, vivenciando a Grécia de uma maneira diferente do turismo convencional.

Quem pode participar?

A organização recebe candidaturas de pessoas de diferentes nacionalidades, dando preferência a candidatos com mais de 25 anos, experiência no cuidado de animais, formação na área veterinária ou disponibilidade para permanecer na ilha por períodos superiores a um mês. Entretanto, não é obrigatório ser veterinário para participar. Pessoas que tenham afinidade com gatos, responsabilidade, autonomia e disposição para realizar atividades físicas também podem se candidatar. O conhecimento do inglês é importante para facilitar a comunicação entre os integrantes da equipe.

Apesar do cenário paradisíaco e da possibilidade de morar temporariamente em uma ilha grega, a experiência exige comprometimento. Grande parte das atividades está relacionada à limpeza e à manutenção dos espaços utilizados pelos animais, e algumas tarefas podem exigir esforço físico. Os participantes também precisam estar preparados para trabalhar ao ar livre, independentemente das condições climáticas.

Voluntários recebem salário?

Embora algumas publicações nas redes sociais apresentem a oportunidade como uma vaga de emprego remunerada, o programa atualmente oferecido pela Syros Cats funciona na modalidade de voluntariado. Os participantes não recebem salário e são responsáveis pelos custos das passagens aéreas, deslocamentos até a ilha, seguro viagem e demais despesas pessoais.

No caso dos brasileiros, também é importante verificar previamente as exigências migratórias para a realização de atividades voluntárias na Grécia. A autorização para permanecer no Espaço Schengen como turista não significa, automaticamente, permissão para exercer qualquer modalidade de trabalho ou voluntariado.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site oficial da Syros Cats até o dia 30 de novembro de 2026, para participar do programa entre julho e dezembro de 2027. Os interessados precisam preencher um formulário com informações pessoais, disponibilidade, experiências anteriores e habilidades que possam contribuir com as atividades da instituição. Também está prevista uma contribuição de 10 euros, não reembolsável, destinada às ações de controle populacional dos gatos da ilha.

Como a organização recebe candidaturas de diferentes partes do mundo e possui capacidade limitada de hospedagem, o preenchimento do formulário e o pagamento da contribuição não garantem a seleção. Os interessados podem consultar as condições do programa e realizar a inscrição pelo endereço www.syroscats.com/volunteering/.

Para quem ama animais e deseja conhecer a Grécia além dos tradicionais roteiros turísticos, a iniciativa representa uma oportunidade de unir viagem, intercâmbio cultural e responsabilidade social, trocando a experiência de uma viagem convencional pela possibilidade de viver temporariamente em uma ilha grega e contribuir diretamente para o bem-estar dos animais.