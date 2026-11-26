Reprodução / IA O homem que faz um país inteiro parar por dois minutos: conheça sua história

Quem visita a Turquia certamente percebe uma presença constante nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos edifícios públicos e até nas notas de dinheiro: o rosto de um homem que, mesmo após quase nove décadas de sua morte, continua sendo uma das figuras mais reverenciadas da história do país. Trata-se de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia e seu primeiro presidente. Sua imagem pode ser encontrada em restaurantes, hotéis, lojas, escolas e repartições públicas, muitas vezes acompanhada da bandeira nacional. Para compreender tamanha admiração, é preciso conhecer a trajetória do líder militar e político que comandou a transição do antigo Império Otomano para a formação de um Estado republicano e promoveu profundas transformações na sociedade turca.

Quem foi Mustafa Kemal Atatürk?

Nascido em 1881, na cidade de Salônica, que atualmente pertence à Grécia, Mustafa Kemal construiu sua carreira como militar do Império Otomano. Ganhou destaque durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente por sua atuação na campanha de Galípoli, em 1915, quando as forças otomanas resistiram a uma ofensiva dos Aliados. Após a derrota do império na guerra e a ocupação de partes de seu território, assumiu a liderança do movimento nacionalista turco, que conduziu a Guerra de Independência entre 1919 e 1923. O conflito resultou na consolidação de um novo Estado, com fronteiras reconhecidas internacionalmente pelo Tratado de Lausanne, assinado em 1923.

Em 29 de outubro daquele ano, foi proclamada a República da Turquia, tendo Mustafa Kemal como seu primeiro presidente. A decisão marcou uma ruptura com séculos de governo otomano e iniciou um período de reorganização política, institucional e social. A nova capital passou a ser Ancara, substituindo Istambul, que havia sido o centro político do Império Otomano. Embora tenha perdido a condição de capital, Istambul continuou sendo uma das cidades mais importantes do país, concentrando atividades econômicas, culturais e comerciais. Atatürk permaneceu na presidência até sua morte, em 1938, e seu governo ficou marcado por reformas que alteraram profundamente a estrutura da sociedade turca.

As reformas que transformaram a Turquia

Entre as principais mudanças promovidas por Atatürk esteve a construção de um Estado laico, com a redução da influência das instituições religiosas sobre a administração pública, o sistema jurídico e a educação. Em 1924, o califado otomano foi abolido, encerrando uma instituição que havia exercido grande influência religiosa e política durante séculos. O governo também reorganizou o ensino, estabeleceu novas estruturas administrativas e buscou aproximar o país dos modelos institucionais europeus. Essas transformações tiveram como objetivo modernizar o Estado e redefinir a identidade nacional turca.

Uma das reformas mais conhecidas aconteceu em 1928, quando o alfabeto turco baseado na escrita árabe foi substituído por um sistema fundamentado no alfabeto latino, utilizado até hoje. A mudança foi acompanhada de campanhas de alfabetização e representou uma transformação significativa na educação e na comunicação. Outra área de destaque foi a ampliação dos direitos das mulheres. Durante seu governo, reformas jurídicas modificaram questões relacionadas ao casamento, ao divórcio e à participação feminina na sociedade. Em 1930, as mulheres conquistaram o direito de votar nas eleições municipais e, em 1934, passaram a ter o direito de votar e de concorrer ao Parlamento nacional.

Apesar de ser frequentemente lembrado como um símbolo da modernização, seu governo também apresentou características autoritárias, com forte centralização do poder e restrições à oposição política. O período foi marcado pela construção de uma identidade nacional sob a liderança de um partido dominante, em um contexto de grandes mudanças institucionais. Ainda assim, suas reformas deixaram marcas duradouras na organização política e social da Turquia contemporânea.

Por que o rosto de Atatürk está em tantos lugares?

A presença constante de sua imagem está diretamente relacionada ao papel que desempenhou na fundação do Estado turco moderno. Em 1934, o Parlamento concedeu a Mustafa Kemal o sobrenome Atatürk, que significa "Pai dos Turcos". A homenagem consolidou uma identidade pública associada à criação da República e ao movimento de independência nacional. Desde então, sua figura passou a ocupar um lugar central na memória histórica do país, aparecendo em monumentos, fotografias, retratos oficiais e instituições públicas.

Seu rosto também está estampado nas cédulas da lira turca, moeda oficial do país, e pode ser encontrado em inúmeros estabelecimentos particulares. Em Istambul, por exemplo, não é incomum observar grandes retratos do ex-presidente nas fachadas de edifícios, em vitrines e até em restaurantes. Para muitos turcos, essas imagens representam reconhecimento e respeito ao homem que liderou a fundação da República. Seu legado também está presente em cerimônias, datas comemorativas e espaços dedicados à preservação da história nacional.

O dia em que a Turquia para por dois minutos

Uma das demonstrações mais impressionantes de respeito a Atatürk acontece anualmente em 10 de novembro, data de sua morte. Exatamente às 9h05 da manhã, sirenes são acionadas em diferentes regiões do país e muitas pessoas interrompem suas atividades para prestar dois minutos de silêncio em homenagem ao ex-presidente. Motoristas param seus veículos, pedestres permanecem imóveis, trabalhadores suspendem momentaneamente suas tarefas e cerimônias são realizadas em escolas, instituições públicas e monumentos.

O horário tem um significado histórico. Foi às 9h05 da manhã do dia 10 de novembro de 1938 que Mustafa Kemal Atatürk morreu, aos 57 anos, no Palácio de Dolmabahçe, em Istambul. O edifício, localizado às margens do Estreito de Bósforo, foi uma das residências oficiais utilizadas pelo presidente e permanece entre as atrações históricas mais importantes da cidade. O quarto onde ele morreu é preservado como parte do patrimônio histórico e pode ser conhecido durante a visitação ao palácio.

A homenagem anual também acontece em Anıtkabir, o monumental mausoléu de Atatürk, localizado em Ancara, onde seus restos mortais repousam desde 1953. Autoridades, militares e milhares de cidadãos participam das cerimônias, que incluem a colocação de coroas de flores, o hino nacional e momentos de silêncio. Em 10 de novembro de 2026, quando foram completados 88 anos de sua morte, a tradição se repetiu, com homenagens realizadas em diferentes partes do território turco.

Um legado que permanece na identidade nacional

Mais de um século após a proclamação da República, Mustafa Kemal Atatürk continua ocupando um espaço singular na história e na memória coletiva da Turquia. Sua trajetória representa a passagem de um império secular para um Estado republicano e está diretamente relacionada às transformações políticas, educacionais e culturais que ajudaram a moldar o país contemporâneo.

Para os turistas que visitam Istambul e outras cidades turcas, compreender quem foi Atatürk também significa entender melhor aspectos do cotidiano local. O rosto estampado nas notas de dinheiro, os retratos nas paredes e as homenagens públicas não são apenas referências históricas, mas expressões de uma memória nacional que permanece viva.

E talvez nenhum momento represente tão claramente essa ligação quanto os dois minutos de silêncio realizados todos os anos. Em um país com milhões de habitantes, onde a rotina das grandes cidades é marcada pelo movimento intenso de veículos, comerciantes e pedestres, o som das sirenes às 9h05 de 10 de novembro recorda um acontecimento de 1938 que continua presente na vida de gerações de turcos.