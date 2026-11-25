Reprodução / IA aumenta taxa turística e hospedagens ficarão mais caras em 2027

Viajar para um dos destinos mais visitados da Europa ficará mais caro a partir de 2027. Amsterdã, capital dos Países Baixos, aprovou um novo aumento na taxa turística cobrada sobre as hospedagens, como parte de uma estratégia para combater o turismo de massa e reduzir os impactos do excesso de visitantes na cidade.

A medida, aprovada pelo Conselho Municipal em 12 de novembro, estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2027, a taxa turística passará dos atuais 12,5% para 16% sobre o valor da hospedagem, sem considerar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

A administração municipal pretende aumentar a cobrança em um ponto percentual por ano, até atingir 20% em 2031.

Quanto o turista vai pagar?

Considerando uma diária de 200 euros, sem impostos, o turista que atualmente paga 25 euros de taxa turística passará a desembolsar 32 euros a partir de janeiro de 2027.

Além disso, desde janeiro de 2026, o IVA aplicado às diárias de hotéis nos Países Baixos passou de 9% para 21%. Com isso, considerando os dois tributos, uma diária de 200 euros poderá custar 274 euros em 2027.

A taxa turística é aplicada a hotéis, hostels, pousadas, apartamentos de temporada e outros tipos de acomodação.

Amsterdã quer combater o turismo de massa

A decisão faz parte de uma série de medidas adotadas pela prefeitura para controlar o crescimento do turismo e preservar a qualidade de vida dos moradores.

Em 2025, Amsterdã registrou 23,7 milhões de pernoites turísticos, contra 22,9 milhões em 2024. Os números ultrapassam a meta municipal de limitar a cidade a 20 milhões de pernoites anuais.

Nos últimos anos, a capital neerlandesa também adotou restrições à abertura de novos hotéis e à ampliação da capacidade de hospedagem.

Setor turístico critica decisão

O aumento da cobrança enfrenta resistência de empresários do setor hoteleiro, representantes de instituições culturais e profissionais do turismo.

Uma das principais preocupações é que os visitantes passem a se hospedar em cidades vizinhas e continuem visitando Amsterdã durante o dia, reduzindo a arrecadação do comércio local sem necessariamente solucionar o problema da superlotação.

Para os brasileiros que planejam visitar o destino em 2027, a recomendação é verificar se as taxas estão incluídas no valor apresentado pelas plataformas de reservas e considerar essas despesas adicionais no planejamento financeiro da viagem.