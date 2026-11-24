Reprodução / IA A casa onde Maria teria vivido seus últimos dias pode ser visitada

Escondida entre montanhas e cercada por uma paisagem de vegetação abundante, uma pequena construção de pedra atrai peregrinos de diferentes partes do mundo. Segundo uma tradição cristã, esse teria sido o lugar onde Maria, mãe de Jesus Cristo, passou os últimos anos de sua vida. O que muita gente não sabe é que essa casa não fica em Israel, mas na Turquia, um país de maioria muçulmana. Conhecida como Casa da Virgem Maria, ou Meryem Ana Evi, em turco, a construção está localizada no Monte Bülbül, a aproximadamente nove quilômetros da cidade de Selçuk, na província de Izmir, próxima às ruínas da antiga cidade de Éfeso. O santuário recebe visitantes interessados tanto em sua importância religiosa quanto nos mistérios que cercam sua história.

Por que Maria teria vivido na Turquia?

A história está relacionada aos últimos momentos de Jesus Cristo, conforme narrados no Evangelho de João. Durante a crucificação, Jesus teria confiado os cuidados de sua mãe ao discípulo amado, tradicionalmente identificado como o apóstolo João. Segundo uma das tradições cristãs, João teria viajado posteriormente para Éfeso, importante cidade do Império Romano, levando Maria consigo. Ela teria passado seus últimos anos em uma pequena residência localizada nas montanhas próximas à cidade, distante do movimento urbano e cercada pela natureza.

Entretanto, é importante esclarecer que não existe comprovação histórica definitiva de que Maria tenha realmente vivido naquele endereço. Os textos bíblicos não informam onde ela passou seus últimos anos, e existem outras tradições cristãs que associam o fim de sua vida à cidade de Jerusalém. Apesar dessas incertezas, a casa localizada na Turquia tornou-se um importante destino de peregrinação, especialmente para os católicos, que encontram no lugar um espaço de oração e devoção.

Como a casa foi descoberta?

Um dos capítulos mais curiosos dessa história começou na Alemanha, no século XIX, com a religiosa e mística Anne Catherine Emmerich, que viveu entre 1774 e 1824. Mesmo sem nunca ter visitado a Turquia, ela relatou visões religiosas nas quais descrevia uma pequena casa nas montanhas próximas à antiga cidade de Éfeso, onde Maria teria vivido depois da morte de Jesus. Seus relatos foram registrados pelo escritor Clemens Brentano e publicados posteriormente, despertando o interesse de religiosos que decidiram investigar o local.

Em 1891, sacerdotes lazaristas realizaram uma expedição até a região e encontraram vestígios de uma construção que associaram às descrições atribuídas à religiosa alemã. A descoberta ganhou repercussão e contribuiu para o desenvolvimento das peregrinações. O edifício foi restaurado ao longo dos anos e passou a funcionar como uma pequena capela. A construção que os visitantes encontram atualmente, portanto, não corresponde integralmente a uma residência preservada desde o século I, mas a uma estrutura histórica que passou por diferentes intervenções e reconstruções.

A Igreja Católica reconhece a importância espiritual do santuário e permite a realização de peregrinações e celebrações religiosas no local, mas não declarou oficialmente que aquela tenha sido, de fato, a última residência de Maria.

Três papas já visitaram o santuário

A importância religiosa da Casa da Virgem Maria ganhou ainda mais destaque com as visitas de três pontífices. O primeiro foi o papa Paulo VI, em 1967, seguido por João Paulo II, em 1979, e Bento XVI, em 2006. As visitas reforçaram a relevância do local como centro de peregrinação e ajudaram a torná-lo conhecido internacionalmente.

Uma das datas mais importantes do calendário religioso do santuário é 15 de agosto, quando a Igreja Católica celebra a Assunção de Nossa Senhora. Nessa ocasião, são realizadas celebrações especiais que reúnem peregrinos e religiosos. A região histórica de Éfeso, da qual o santuário faz parte, também foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2015.

Um lugar sagrado também para os muçulmanos

Uma das características mais interessantes do santuário é o respeito que recebe de pessoas de diferentes religiões. Embora a Turquia seja um país de maioria muçulmana, Maria também ocupa uma posição importante no islamismo, no qual é conhecida como Maryam. Ela é reverenciada como mãe de Jesus, chamado de Isa na tradição islâmica, e possui inclusive uma surata do Alcorão com seu nome.

Por esse motivo, a Casa da Virgem Maria recebe visitantes cristãos e muçulmanos, além de turistas que desejam conhecer sua história. Essa convivência religiosa transforma o santuário em um espaço especialmente simbólico, onde pessoas com crenças diferentes compartilham um ambiente de respeito e espiritualidade.

O que os visitantes encontram na Casa da Virgem Maria?

A construção é pequena e bastante simples, com paredes de pedra e um ambiente interno reservado à oração. A visita costuma ser silenciosa e contemplativa. Não se trata de uma grande igreja ou de um complexo monumental, mas de uma capela inserida em uma área natural, com jardins, caminhos e espaços destinados à devoção.

Entre as atrações mais conhecidas está uma fonte de água que, segundo a crença de alguns fiéis, possui propriedades especiais. Muitos visitantes recolhem a água como lembrança ou símbolo de fé. Não há, entretanto, comprovação científica de propriedades curativas. Outro espaço bastante procurado é o chamado Muro dos Desejos, onde peregrinos deixam pequenos papéis e tecidos com orações, agradecimentos e pedidos pessoais. O local tornou-se uma das imagens mais características do santuário.

Os visitantes também podem participar de celebrações religiosas, respeitando os horários estabelecidos pela administração. Mesmo quem não segue uma religião pode conhecer o espaço, desde que observe as orientações de silêncio, vestimenta adequada e respeito às pessoas que estejam rezando.

Como chegar à Casa da Virgem Maria?

O santuário está localizado nas proximidades de Selçuk, na região de Izmir, na costa oeste da Turquia. Para os brasileiros que estiverem em Istambul, uma das alternativas mais práticas é pegar um voo doméstico até o Aeroporto Adnan Menderes, em Izmir, localizado a aproximadamente 70 quilômetros da casa. A partir do aeroporto, é possível continuar a viagem de carro ou seguir até Selçuk, utilizando as opções de transporte disponíveis na região.

Quem estiver hospedado em Selçuk poderá chegar ao santuário de táxi ou carro alugado, percorrendo aproximadamente nove quilômetros por uma estrada que sobe a montanha. Não existe uma linha regular de ônibus público que leve os visitantes diretamente até a casa, por isso o transporte particular ou uma excursão organizada costuma ser a alternativa mais conveniente.

Outra possibilidade é visitar o santuário a partir de Kuşadası, cidade costeira bastante procurada por turistas e também utilizada como parada por navios de cruzeiro. Muitas excursões combinam a Casa da Virgem Maria com as ruínas de Éfeso, permitindo conhecer dois lugares de enorme importância histórica e religiosa no mesmo dia.

Horários de visitação e ingressos

A Casa da Virgem Maria costuma receber visitantes durante todo o ano, com horários que variam conforme a estação. Em 2026, os horários divulgados em guias locais são das 8h às 18h entre abril e outubro e das 8h30 às 17h entre novembro e março. Como podem ocorrer alterações em feriados e datas religiosas, a recomendação é confirmar o funcionamento antes da visita.

O acesso ao complexo é pago. Em 2026, guias de visitação consultados informam ingresso de 700 liras turcas para visitantes estrangeiros, valor sujeito a alterações. A taxa de entrada do complexo não deve ser confundida com uma cobrança para participar das orações ou celebrações religiosas. O ideal é consultar as condições e os valores atualizados antes de viajar.

A administração religiosa mantém informações sobre o santuário, celebrações e orientações para peregrinos no endereço www.hzmeryemanaevi.com.

Vale a pena incluir a visita no roteiro?

Para quem visita a região de Izmir, a Casa da Virgem Maria representa uma oportunidade de conhecer um dos lugares mais singulares do turismo religioso na Turquia. A visita pode ser combinada com a cidade antiga de Éfeso, onde estão construções impressionantes, como a Biblioteca de Celso e o Grande Teatro, além da Basílica de São João, em Selçuk. A proximidade entre essas atrações permite organizar um roteiro de um dia dedicado à história e às origens do cristianismo na região.

Mais do que descobrir se Maria realmente viveu ali, conhecer o santuário é entrar em contato com uma tradição que atravessou séculos e continua despertando fé, curiosidade e emoção. Em um país onde igrejas, mesquitas e monumentos de diferentes civilizações convivem lado a lado, a pequena casa nas montanhas de Éfeso se destaca como um símbolo de devoção compartilhada.

Seja pela religiosidade, pelo interesse histórico ou simplesmente pela curiosidade de conhecer um lugar tão especial, a Casa da Virgem Maria mostra que a Turquia guarda histórias que vão muito além dos destinos turísticos mais conhecidos.