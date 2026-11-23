Reprodução / IA A cidade dividida entre dois continentes: Europa e Ásia

Imagine uma cidade onde é possível tomar café da manhã na Europa, atravessar um estreito e almoçar na Ásia, tudo isso sem precisar apresentar passaporte ou sair do mesmo município. Essa é uma das características mais fascinantes de Istambul, na Turquia, uma metrópole que ocupa uma posição geográfica privilegiada entre dois continentes. Com mais de 15,7 milhões de habitantes, a cidade reúne uma impressionante mistura de culturas, religiões, tradições e estilos de vida. Suas mesquitas monumentais, palácios, mercados históricos e construções modernas revelam um destino que, durante séculos, esteve no centro de grandes transformações políticas, comerciais e culturais.

Uma cidade, dois continentes

Istambul é dividida pelo Estreito de Bósforo, uma passagem natural que conecta o Mar Negro ao Mar de Mármara e estabelece uma das fronteiras geográficas entre Europa e Ásia. De um lado está a porção europeia, onde se concentram importantes atrações históricas, como a Santa Sofia, a Mesquita Azul, o Palácio de Topkapi e o Grande Bazar. Do outro está a porção asiática, com bairros como Kadıköy e Üsküdar, conhecidos por suas ruas comerciais, mercados, restaurantes e pela vida cotidiana dos moradores. As duas margens são conectadas por pontes, túneis e embarcações que atravessam o estreito diariamente, permitindo que milhões de pessoas circulem entre os continentes.

Uma curiosidade que surpreende muitos visitantes está na distribuição territorial da cidade. Aproximadamente 65% da área terrestre de Istambul fica na Europa, enquanto os outros 35% estão na Ásia. Entretanto, quando se observa a Turquia como um todo, essa proporção praticamente se inverte: cerca de 97% do território nacional está localizado no continente asiático, principalmente na região conhecida como Anatólia, enquanto apenas 3% pertence geograficamente à Europa. Isso faz da Turquia um país transcontinental, cuja posição estratégica contribuiu para sua importância histórica e econômica ao longo dos séculos.

De Bizâncio a Constantinopla: uma história de impérios

A história de Istambul começou muito antes de a cidade receber seu nome atual. Na Antiguidade, o assentamento conhecido como Bizâncio ganhou importância graças à sua localização estratégica entre rotas terrestres e marítimas. No ano de 330, o imperador romano Constantino I transformou a cidade em uma nova capital imperial. Posteriormente conhecida como Constantinopla, ela se tornou o principal centro político do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Durante mais de mil anos, suas muralhas, igrejas, palácios e mercados fizeram dela uma das cidades mais importantes do mundo.

Uma das maiores transformações ocorreu em 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos, liderados pelo sultão Mehmed II. A cidade passou a ocupar o centro de um dos impérios mais poderosos da história e viveu um período de grandes mudanças arquitetônicas, religiosas e culturais. Igrejas foram transformadas em mesquitas, novos palácios foram construídos e o comércio ganhou ainda mais importância. A cidade permaneceu como capital otomana até o início do século XX. Com a criação da República da Turquia, em 1923, sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, a capital nacional passou a ser Ancara. Apesar disso, Istambul continuou sendo o principal centro econômico, financeiro, cultural e turístico do país.

Está na Europa, mas não utiliza o euro

Outra curiosidade que costuma gerar dúvidas entre os turistas brasileiros diz respeito à moeda. Mesmo com parte de seu território localizado na Europa, a Turquia não faz parte da União Europeia e não utiliza o euro como moeda oficial. A moeda nacional é a lira turca, identificada internacionalmente pela sigla TRY e pelo símbolo ₺. Ela é utilizada em todo o país, tanto na parte europeia quanto na asiática de Istambul. Embora alguns estabelecimentos turísticos aceitem pagamentos em euros ou dólares, as transações cotidianas são realizadas principalmente em liras turcas, e pagar diretamente na moeda local costuma evitar conversões desfavoráveis.

O idioma oficial é o turco, embora o inglês seja encontrado com frequência em hotéis, restaurantes e atrações voltadas aos visitantes. A diversidade cultural também está presente na gastronomia, na arquitetura e nos hábitos cotidianos. É possível encontrar mercados tradicionais vendendo especiarias, doces e produtos típicos a poucos minutos de modernas galerias comerciais, restaurantes sofisticados e bairros com intensa vida noturna. Essa combinação ajuda a explicar por que Istambul não pode ser definida exclusivamente como uma cidade europeia ou asiática: sua identidade foi construída justamente pelo encontro entre diferentes civilizações.

A experiência de atravessar da Europa para a Ásia

Uma das experiências mais interessantes para quem visita Istambul é atravessar o Bósforo utilizando as embarcações públicas que conectam os dois lados da cidade. Em poucos minutos de navegação, o visitante deixa a parte europeia e chega ao continente asiático, observando pelo caminho minaretes, palácios, construções históricas e a intensa movimentação de barcos que caracteriza a paisagem local. Outra alternativa é utilizar o Marmaray, sistema ferroviário que atravessa o estreito por um túnel submerso, permitindo realizar o trajeto entre os continentes de maneira rápida e prática.

Mais do que uma curiosidade geográfica, essa divisão representa a própria essência de Istambul. Poucas cidades conseguem reunir tantas camadas de história em um mesmo destino. O legado romano, a herança bizantina, a influência otomana e a modernização da Turquia republicana convivem em uma metrópole que se transforma constantemente, sem perder suas tradições. Conhecer Istambul é compreender como a geografia ajudou a moldar a história de uma cidade que, durante séculos, funcionou como ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente.

E talvez seja justamente esse o maior encanto do destino: em Istambul, Europa e Ásia não estão apenas próximas. Elas fazem parte da mesma cidade.