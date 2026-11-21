Reprodução / IA Polícia Federal encontra 50 kg de cocaína em van de manutenção no Aeroporto de Guarulhos

Uma fiscalização de rotina da Polícia Federal revelou um novo episódio envolvendo o tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Aproximadamente 50 quilos de cocaína foram encontrados dentro de uma van pertencente a uma empresa prestadora de serviços de manutenção de aeronaves. A descoberta ocorreu durante ações realizadas entre os dias 17 e 19 de novembro de 2026.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes realizavam uma ronda quando identificaram duas caixas suspeitas no interior do veículo. Um representante da empresa responsável pela van foi chamado para acompanhar a vistoria e realizou a abertura do automóvel. Durante a inspeção, os policiais encontraram a droga escondida nas caixas.

Todo o entorpecente foi apreendido, e a Polícia Federal instaurou um procedimento para investigar o caso. Até a divulgação das informações oficiais, não havia confirmação sobre quem colocou a droga no veículo, qual seria seu destino ou se funcionários da empresa teriam participação no crime.

A ocorrência chama a atenção por envolver um veículo utilizado em serviços de manutenção de aeronaves, evidenciando os desafios de segurança nas áreas operacionais dos aeroportos, onde circulam diariamente funcionários, prestadores de serviços e veículos autorizados.

Mais de 54 quilos de cocaína apreendidos

A descoberta na van não foi a única ocorrência registrada durante as fiscalizações realizadas no Aeroporto de Guarulhos entre os dias 17 e 19 de novembro. Segundo a Polícia Federal, as operações resultaram na apreensão de aproximadamente 54 quilos de cocaína e na prisão de duas pessoas em flagrante, em situações distintas.

Em uma das abordagens, um cidadão de Singapura foi preso ao tentar embarcar para Bolonha, na Itália, com conexão em Zurique, na Suíça. Ele transportava cerca de quatro quilos de cocaína escondidos em pantufas.

Outra prisão envolveu uma mulher de nacionalidade dominicana, flagrada tentando embarcar para Paris, na França, utilizando um passaporte falso da Costa Rica.

Operação contra o tráfico no aeroporto

Os episódios aconteceram na mesma semana em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Taxiway, realizada no dia 18 de novembro, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas que atuava nas dependências do Aeroporto de Guarulhos.

A investigação teve início em setembro de 2026, quando um funcionário de uma empresa prestadora de serviços foi abordado pela Receita Federal enquanto transportava, em uma picape, duas malas e uma caixa rígida contendo aproximadamente 107,6 quilos de cocaína.

O funcionário foi preso em flagrante. A partir da análise das imagens das câmeras de segurança, os investigadores identificaram outras três pessoas suspeitas de integrar o esquema, que conseguiram fugir durante a abordagem.

Na nova fase da investigação, a Polícia Federal passou a cumprir três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra os investigados.

Apesar da proximidade entre as ocorrências, a Polícia Federal não confirmou que a apreensão dos 50 quilos de cocaína na van de manutenção tenha relação direta com os investigados na Operação Taxiway.

Segurança nos aeroportos em alerta

As ocorrências reforçam a preocupação das autoridades com a atuação de organizações criminosas dentro de aeroportos internacionais, especialmente em áreas de acesso restrito e setores responsáveis por serviços operacionais.

Veículos de manutenção, transporte de bagagens e outros equipamentos que circulam nesses espaços fazem parte da rotina aeroportuária e, quando utilizados indevidamente, podem representar oportunidades para a atuação de grupos criminosos.

A Polícia Federal mantém ações de fiscalização e investigações voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos. No caso da van de manutenção, as apurações continuam para identificar os responsáveis e esclarecer como os aproximadamente 50 quilos de cocaína foram colocados no veículo.