Reprodução / IA Rio terá aula de yoga com filhotes de gatos neste sábado

Quem está no Rio de Janeiro ou procura uma programação diferente para o fim de semana tem uma opção que promete conquistar especialmente os apaixonados por animais. Neste sábado, 21 de novembro, às 8h, o eSuites Hotel, no Recreio dos Bandeirantes, recebe o Kitten Yoga, uma experiência que combina a prática de yoga com a companhia de filhotes de gatos.

A iniciativa é promovida pela Bodytech, em parceria com a ONG Focinhos de Luz, e tem um propósito que vai além do bem-estar dos participantes: todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado à instituição, que atua na proteção e no cuidado de animais.

A proposta é oferecer uma manhã diferente, em que os participantes possam praticar yoga em um ambiente descontraído, com a presença dos pequenos felinos. A experiência reúne atividade física, momentos de relaxamento e solidariedade, transformando uma aula tradicional em uma oportunidade de contribuir para uma causa animal.

A interação com animais também desperta interesse científico. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, em 2019, identificou uma redução significativa nos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse, entre universitários que passaram apenas dez minutos interagindo diretamente com cães e gatos. Embora a pesquisa não tenha avaliado especificamente aulas de yoga com felinos, os resultados ajudam a explicar o interesse por experiências que aproximam pessoas e animais.

Como participar

O Kitten Yoga acontece no eSuites Hotel, localizado na Avenida das Américas, 19.021, no Recreio dos Bandeirantes, a partir das 8h.

A inscrição custa R$ 50, valor que também dá direito a uma camisa oficial do evento, entregue no local. Toda a arrecadação será destinada à ONG Focinhos de Luz.

Para garantir a participação, os interessados devem realizar o pagamento por Pix, utilizando a chave [email protected]. Após a transferência, é necessário enviar o comprovante pelo WhatsApp (21) 99871-1617, para Jane Estefânia, gerente da Bodytech Recreio Shopping.

No dia do evento, o participante deverá apresentar novamente o comprovante de pagamento para retirar sua camisa e participar da aula. Informações também podem ser obtidas na recepção da unidade Bodytech Recreio Shopping.

Mais do que uma opção de lazer para quem está no Rio, o Kitten Yoga é uma oportunidade de começar o sábado cuidando do corpo, relaxando a mente e contribuindo para o trabalho de uma organização dedicada à proteção dos animais.