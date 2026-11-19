Reprodução / IA A cidade eleita a mais bonita da Europa

Uma cidade europeia conquistou o primeiro lugar em um dos rankings internacionais de turismo mais conhecidos do mundo. O resultado faz parte do World’s Best Awards 2026, premiação organizada pela revista americana Travel + Leisure, que anualmente consulta seus leitores para identificar os destinos e as experiências de viagem mais bem avaliados. Nesta edição, mais de 207 mil pessoas participaram da pesquisa, com aproximadamente 661 mil votos distribuídos entre diversas categorias. A classificação das cidades considera fatores como atrações turísticas, patrimônio histórico, cultura, gastronomia, hospitalidade e a experiência dos visitantes.

A grande vencedora europeia foi Florença, na Itália, que conquistou o primeiro lugar entre as cidades do continente e ainda garantiu a 13ª posição no ranking mundial. Capital da região da Toscana e considerada um dos berços do Renascimento, Florença reúne um patrimônio artístico e arquitetônico extraordinário, além de ruas históricas, museus mundialmente conhecidos e uma gastronomia que atrai visitantes de diferentes partes do planeta.

Entre suas principais atrações estão a Catedral de Santa Maria del Fiore, famosa pela imponente cúpula projetada por Filippo Brunelleschi, a Ponte Vecchio, construída sobre o Rio Arno, e a Galeria Uffizi, que abriga obras de artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Outro destaque é a Piazza della Signoria, uma das praças mais emblemáticas da cidade, cercada por construções históricas e esculturas. O centro histórico de Florença também é reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1982.

A cidade italiana recebeu 89,48 pontos na classificação da Travel + Leisure, superando destinos tradicionais como Praga, na República Tcheca, e Salzburgo, na Áustria, que conquistaram a segunda e a terceira posições, respectivamente. Embora seja frequentemente apresentada como uma seleção das cidades mais bonitas da Europa, a premiação original reconhece as melhores experiências urbanas de viagem, considerando aspectos que vão além da beleza arquitetônica.

Confira as 15 melhores cidades da Europa em 2026:

Florença, Itália – 1º lugar

Praga, República Tcheca – 2º lugar

Salzburgo, Áustria – 3º lugar

Cracóvia, Polônia – 4º lugar

Porto, Portugal – 5º lugar

Liubliana, Eslovênia – 6º lugar

Roma, Itália – 7º lugar

Funchal, Portugal – 8º lugar

Bruges, Bélgica – 9º lugar

Sevilha, Espanha – 10º lugar

Viena, Áustria – 11º lugar

Lisboa, Portugal – 12º lugar

Madri, Espanha – 13º lugar

Siena, Itália – 14º lugar

Budapeste, Hungria – 15º lugar

A Itália e Portugal foram os países com maior presença entre os 15 destinos selecionados, com três cidades cada. Além de Florença, as italianas Roma e Siena aparecem na classificação. Já Portugal garantiu posições com Porto, Funchal, na Ilha da Madeira, e Lisboa. O resultado também destaca cidades da Europa Central e Oriental, como Praga, Cracóvia, Liubliana e Budapeste, reconhecidas por seus centros históricos, arquitetura e patrimônio cultural.

Para os viajantes que pretendem conhecer a Europa, a lista reúne destinos bastante diferentes entre si, mas com características em comum: riqueza histórica, diversidade cultural e atrações capazes de transformar uma viagem em uma experiência memorável. No caso de Florença, a combinação entre arte, história e gastronomia ajudou a colocar a capital da Toscana no topo das preferências dos leitores em 2026.

Fonte: Travel + Leisure – World's Best Awards 2026.