Reprodução / IA Europa terá novos trens de alta velocidade atravessando o Canal da Mancha em 2030

Viajar de trem entre Londres e algumas das principais capitais europeias poderá ganhar novas opções a partir de 2030. O grupo britânico Virgin anunciou planos para colocar em operação uma nova frota de trens de alta velocidade que atravessará o Canal da Mancha pelo Eurotúnel, conectando o Reino Unido a destinos como Paris, Bruxelas e Amsterdã.

A novidade promete movimentar o mercado ferroviário europeu, já que a Virgin Trains pretende concorrer diretamente com a Eurostar, empresa que atualmente detém a exclusividade no transporte ferroviário internacional de passageiros pelo túnel que liga a Inglaterra à França, inaugurado em 1994.

Mas quem está por trás da Virgin?

A empresa faz parte do Virgin Group, conglomerado fundado pelo empresário britânico Richard Branson, conhecido mundialmente por negócios em diferentes setores, incluindo a companhia aérea Virgin Atlantic. O grupo também possui experiência no transporte ferroviário e operou trens no Reino Unido entre 1997 e 2019, conectando cidades como Londres, Manchester, Birmingham e Glasgow.

Agora, a Virgin pretende ampliar sua atuação para o transporte internacional, com uma frota de 12 trens da família Avelia Stream, fabricados pela francesa Alstom. Os veículos poderão atingir velocidades de até 300 km/h e foram projetados para operar em diferentes condições climáticas.

O projeto prevê até 20 serviços diários de ida e volta, acrescentando aproximadamente 7,5 milhões de assentos por ano às conexões ferroviárias entre Londres e a Europa continental. A iniciativa também poderá gerar até mil empregos.

Concorrência poderá beneficiar turistas

Um dos principais impactos da chegada da Virgin poderá ser sentido no bolso dos passageiros. Atualmente, quem deseja viajar diretamente de trem entre Londres e Paris, por exemplo, depende da Eurostar, que opera essa ligação em aproximadamente duas horas e quinze minutos.

Com a entrada de uma segunda operadora, a expectativa é de maior concorrência, ampliação da oferta de horários e possibilidade de tarifas mais competitivas. Embora ainda não exista garantia de redução nos preços, a disputa por passageiros poderá estimular promoções e novas estratégias comerciais.

Para viabilizar a operação, a Virgin já conquistou autorizações importantes das autoridades ferroviárias britânicas e firmou um acordo para utilizar as instalações de manutenção de Temple Mills, em Londres, atualmente operadas pela própria Eurostar. Isso não representa uma parceria na venda de passagens, mas um compartilhamento de infraestrutura entre futuras concorrentes.

A previsão é que os primeiros serviços comecem em outubro de 2030, embora ainda existam etapas regulatórias e operacionais a serem concluídas.

Para o turismo europeu, a chegada de uma nova companhia representa uma mudança importante em um mercado que permaneceu por mais de três décadas sem concorrência direta nas viagens internacionais de passageiros pelo Eurotúnel. Além de oferecer novas alternativas de deslocamento, a iniciativa poderá tornar as viagens ferroviárias mais acessíveis e atrativas para turistas de diferentes partes do mundo.

Informações conferidas com o órgão regulador ferroviário britânico (ORR), a fabricante Alstom e o histórico da Virgin Trains.