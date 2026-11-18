Reprodução / IA Brasil supera meta de turistas internacionais para 2026 com dois meses de antecedência

O Brasil alcançou um importante resultado no turismo internacional em 2026. Com dois meses de antecedência, o país superou a meta de visitantes estrangeiros estabelecida para todo o ano pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024–2027. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo na segunda-feira (16), foram registradas 7.594.425 chegadas internacionais entre janeiro e outubro, ultrapassando a previsão anual de 7,5 milhões de visitantes.

O resultado representa 101,3% da meta estabelecida e confirma a manutenção de um elevado fluxo de turistas estrangeiros no Brasil. Na comparação com os dez primeiros meses de 2023, quando foram contabilizadas 4.782.775 chegadas, o crescimento chega a 58,8%. Os números foram compilados pelo Ministério do Turismo com base em informações da Polícia Federal, em parceria com a Embratur.

Apesar do cumprimento antecipado da meta, o desempenho de 2026 ainda está ligeiramente abaixo do registrado no mesmo período de 2025. Entre janeiro e outubro do ano passado, o Brasil recebeu 7.686.549 turistas internacionais, aproximadamente 1,2% a mais do que neste ano. Em 2025, o país alcançou um recorde histórico, encerrando dezembro com 9.287.196 visitantes estrangeiros.

Argentina lidera ranking de turistas estrangeiros

A Argentina continua sendo o principal mercado emissor de turistas para o Brasil. Entre janeiro e outubro de 2026, foram registradas 2.494.421 chegadas de argentinos. Na sequência aparecem Chile, com 647.295 visitantes, Estados Unidos, com 625.625, Uruguai, com 474.430, e Paraguai, com 414.032.

Um dos destaques do levantamento é o crescimento expressivo do turismo chinês. O número de visitantes provenientes da China aumentou 80,8% em relação ao mesmo período de 2025, passando de 83.788 para 151.466 chegadas. Outros mercados internacionais também registraram avanços importantes, como Colômbia, com crescimento de 23,9%, México, com 20,7%, Portugal, com 19,4%, Espanha, com 17,1%, e Alemanha, com 13,8%.

O transporte aéreo permanece como a principal porta de entrada dos visitantes internacionais. Nos primeiros dez meses de 2026, foram registrados 5.395.038 desembarques por avião, o equivalente a 71% das chegadas ao país. Esse volume representa um crescimento de 8,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

São Paulo e Rio de Janeiro concentram maior número de chegadas

Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera em volume absoluto, com 2.302.889 chegadas internacionais até outubro, crescimento de 3,2% em relação a 2025. O Rio de Janeiro aparece na segunda posição, com 2.004.519 visitantes, registrando uma expansão de 11,6%.

Entretanto, os maiores crescimentos percentuais foram observados em outros destinos. O Rio Grande do Norte apresentou aumento de 128,8% nas chegadas internacionais, passando de 25.967 para 59.411 turistas. Pernambuco também se destacou, com crescimento de 62,6%, alcançando 131.348 visitantes estrangeiros. Pará e Ceará registraram altas de 29,6% e 21,4%, respectivamente.

Os resultados demonstram que, embora os tradicionais destinos de entrada continuem concentrando a maior parte dos visitantes, outros estados brasileiros estão ampliando sua participação no mercado turístico internacional.

Turistas estrangeiros movimentam mais de R$ 45 bilhões

Além do volume de visitantes, outro indicador positivo é o impacto financeiro do turismo internacional na economia brasileira. Entre janeiro e setembro de 2026, os gastos de turistas estrangeiros no país ultrapassaram US$ 8,38 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 45,6 bilhões, segundo dados do Banco Central divulgados pelo Ministério do Turismo.

O valor representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2025 e estabelece um novo recorde de receitas para os primeiros nove meses de um ano. Somente em setembro, os visitantes internacionais movimentaram US$ 904,7 milhões, aproximadamente R$ 4,9 bilhões, o maior montante já registrado para esse mês.

Esses recursos beneficiam diferentes segmentos da economia, incluindo hotéis, restaurantes, transportes, agências de viagens, comércio e serviços turísticos, contribuindo para a geração de empregos e renda.

Expectativa para o turismo brasileiro

O cumprimento antecipado da meta reforça o desempenho do Brasil como destino internacional, mas também evidencia os desafios para sustentar esse crescimento. A ampliação da conectividade aérea, a promoção dos destinos brasileiros no exterior, os investimentos em infraestrutura e a qualificação dos serviços turísticos são fatores importantes para manter a competitividade do país.

Com novembro e dezembro ainda pela frente, o Brasil tem a oportunidade de ampliar o total de visitantes internacionais em 2026. O principal desafio será transformar o fluxo de turistas e o aumento das receitas em benefícios duradouros para os destinos brasileiros, diversificando as regiões visitadas e fortalecendo o turismo como atividade econômica estratégica.