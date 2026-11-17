Reprodução / IA Booking.com entra na mira da Europa após denúncias de golpes

Uma das maiores plataformas de reservas de hospedagens do mundo está no centro de uma investigação que levanta questionamentos sobre a segurança dos turistas na internet. A Comissão Europeia abriu, em 21 de outubro de 2026, um procedimento formal contra a Booking.com para apurar possíveis violações das regras europeias de proteção dos usuários. Entre as suspeitas estão anúncios falsos de hospedagens, golpes envolvendo informações de reservas e falta de transparência sobre hotéis que pagam para aparecer em posições privilegiadas nos resultados de pesquisa.

O caso ganhou repercussão internacional, mas os problemas relatados por viajantes não se limitam à Europa. Depois de publicar um vídeo sobre a investigação em minhas redes sociais, recebi dezenas de comentários de clientes e seguidores afirmando que já haviam sido enganados em situações envolvendo reservas feitas pela Booking.com. Os depoimentos chamaram minha atenção pela quantidade e pelas experiências relatadas, algumas envolvendo prejuízos financeiros e dificuldades para solucionar os problemas.

Embora os comentários representem experiências individuais que precisam ser analisadas separadamente, eles reforçam a importância de discutir a segurança das reservas online e a responsabilidade das empresas que intermedeiam a contratação de serviços turísticos.

O que está sendo investigado?

A investigação foi aberta com base na Lei de Serviços Digitais da União Europeia, conhecida como DSA, que estabelece obrigações para grandes plataformas digitais, especialmente na identificação de riscos, prevenção de fraudes e proteção dos consumidores.

O primeiro ponto envolve anúncios fraudulentos de hospedagens. As autoridades querem verificar se a Booking.com possui mecanismos eficientes para identificar e retirar ofertas falsas. Entre as situações investigadas estão imóveis inexistentes, estabelecimentos anunciados por pessoas que não são seus verdadeiros responsáveis e ofertas que não cumprem exigências legais.

Na prática, um turista pode reservar um apartamento, realizar o pagamento e viajar acreditando que sua hospedagem está garantida. Ao chegar ao destino, porém, pode descobrir que o imóvel não existe ou que o verdadeiro proprietário desconhece completamente a reserva.

O segundo ponto envolve golpes que utilizam informações reais dos viajantes. Criminosos podem entrar em contato com hóspedes se passando pelo hotel ou pela própria plataforma, alegando problemas com pagamentos, necessidade de atualizar dados bancários ou risco de cancelamento da hospedagem.

Essas mensagens podem mencionar o nome do hóspede, o estabelecimento reservado e as datas da viagem, criando uma aparência de legitimidade. A Comissão Europeia quer saber se os mecanismos de segurança e compartilhamento de dados da Booking.com são suficientes para impedir esse tipo de fraude.

O terceiro ponto envolve a transparência dos resultados de pesquisa. A investigação vai analisar se a plataforma identifica corretamente os estabelecimentos que pagam comissões maiores para ganhar destaque nas buscas. A prática de oferecer posições patrocinadas não é necessariamente ilegal, mas a legislação europeia exige que essa publicidade seja claramente identificada.

Golpes com informações verdadeiras preocupam autoridades

A preocupação com fraudes envolvendo reservas não é recente. Em abril de 2026, a Booking.com confirmou que terceiros não autorizados conseguiram acessar informações de determinadas reservas. A empresa informou que tomou medidas para conter o incidente e notificou os clientes afetados.

Em junho, o Centro Nacional de Segurança Cibernética da Suíça também alertou para mensagens fraudulentas enviadas por WhatsApp utilizando dados verdadeiros de hospedagens. Entre os golpes estavam falsas promessas de reembolso e solicitações de pagamentos feitas por criminosos que se passavam por representantes dos hotéis.

Esse tipo de fraude é especialmente preocupante porque, quando o criminoso conhece detalhes da viagem, o consumidor pode acreditar que está conversando com alguém autorizado a tratar de sua reserva. Em determinadas situações, contas de estabelecimentos também podem ser comprometidas, permitindo o envio de mensagens fraudulentas por canais aparentemente legítimos.

Booking.com pode receber multa milionária

Caso sejam comprovadas violações da Lei de Serviços Digitais, a Booking.com poderá enfrentar sanções financeiras significativas. A legislação europeia prevê multas que podem chegar a 6% do faturamento anual mundial da empresa responsável pela infração.

É importante destacar que a abertura do procedimento não representa uma condenação. A Comissão Europeia ainda deverá aprofundar as investigações, reunir documentos e permitir que a companhia apresente suas explicações. Não existe um prazo definitivo para a conclusão do processo.

Após o anúncio, a Booking.com informou que está colaborando com as autoridades europeias e reafirmou seu compromisso com a segurança dos usuários e a proteção das informações pessoais.

Como os turistas podem se proteger?

Antes de confirmar uma hospedagem, é recomendável verificar a existência do estabelecimento, conferir o endereço, pesquisar avaliações recentes e desconfiar de preços muito abaixo dos praticados no mercado.

Depois da reserva, qualquer mensagem solicitando pagamento adicional, atualização do cartão de crédito ou acesso a links externos merece atenção especial. Mesmo que o contato apresente informações verdadeiras, o ideal é confirmar a solicitação diretamente com o estabelecimento por um canal independente.

Em caso de suspeita de golpe, o viajante deve preservar mensagens, comprovantes e capturas de tela. Se informações financeiras tiverem sido compartilhadas, é importante comunicar imediatamente o banco ou a administradora do cartão, além de registrar a ocorrência junto à plataforma.

A confiança nas plataformas está em discussão

Depois de mais de duas décadas trabalhando no setor de turismo, acompanhei de perto a transformação provocada pelas plataformas digitais. Hoje, qualquer pessoa consegue comparar hotéis em diferentes países e concluir uma reserva em poucos minutos. Essa facilidade revolucionou o mercado, mas também trouxe novos desafios para a segurança dos consumidores.

A quantidade de comentários que recebi após abordar a investigação da Booking.com mostra que o assunto merece atenção. São turistas relatando experiências negativas e buscando respostas para situações que envolvem dinheiro, expectativas e viagens planejadas com antecedência.

É necessário ouvir essas pessoas, compreender cada ocorrência e cobrar transparência das empresas envolvidas. Também é fundamental distinguir fraudes praticadas por criminosos de falhas na prestação dos serviços ou conflitos entre hóspedes e estabelecimentos.

A investigação europeia poderá trazer respostas importantes sobre a capacidade de uma das maiores plataformas de hospedagem do mundo de prevenir riscos e proteger seus usuários.

Afinal, quando alguém reserva um hotel, não está comprando apenas algumas noites de hospedagem. Está depositando sua confiança de que terá onde ficar ao chegar ao destino.