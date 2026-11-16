Reprodução / IA Pais desembarcam de avião e esquecem filho de 7 anos a bordo

O caso de uma criança de aproximadamente 7 anos esquecida pela própria família dentro de um avião da LATAM, no último sábado, 14 de novembro, em Porto Alegre, chamou a atenção pela situação incomum. Mas, além do episódio em si, a ocorrência levanta uma questão importante: como funcionam os procedimentos de segurança depois que os passageiros deixam uma aeronave e quais cuidados devem ser adotados quando há crianças a bordo?

O menino estava no voo LA3420, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. A aeronave, um Airbus A321neo, pousou às 15h29. Aproximadamente 23 minutos depois, o comandante entrou em contato com a torre de controle para comunicar que uma família havia desembarcado, mas deixado o filho dentro do avião. O piloto solicitou a presença de um funcionário da companhia para resolver a situação.

A conversa, registrada pelo canal Spotter SBPA Live, revelou que os responsáveis já estavam na área de desembarque procurando pela criança. A LATAM confirmou o ocorrido e informou que o menino permaneceu acompanhado por funcionários da empresa, sendo entregue em segurança à mãe cerca de 15 minutos depois, após a confirmação do vínculo familiar.

O desembarque não representa o encerramento imediato das atividades da tripulação. Depois que os passageiros deixam a aeronave, ainda existem procedimentos operacionais relacionados à segurança, à organização da cabine e à preparação para uma nova etapa da operação.

Dependendo dos procedimentos estabelecidos pela companhia, são realizadas verificações dos compartimentos, poltronas e demais áreas da aeronave, inclusive para identificar objetos esquecidos ou situações que necessitem de assistência. A cabine também passa por atividades de limpeza, organização e inspeção antes do voo seguinte.

No caso registrado em Porto Alegre, ainda não foi esclarecido exatamente em que momento a presença do menino foi percebida, onde ele estava sentado ou por qual motivo os familiares desembarcaram sem sua companhia. Também não há informações suficientes para concluir que algum procedimento da tripulação tenha sido descumprido.

Outro ponto que chamou a atenção foi a impossibilidade de os pais retornarem diretamente à aeronave. Isso acontece porque os aeroportos possuem áreas de acesso controlado, nas quais a circulação depende de autorização e de procedimentos de segurança. Uma vez que os passageiros deixam essas áreas, não podem simplesmente atravessar novamente os controles para retornar ao avião.

Dessa forma, mesmo depois de perceberem o ocorrido, os familiares precisaram aguardar a atuação dos funcionários da LATAM, responsáveis por organizar o reencontro com a criança.

O episódio também chama a atenção para a regulamentação brasileira relacionada ao transporte aéreo de menores. Em julho de 2026, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou a Resolução nº 807, estabelecendo que passageiros menores de 16 anos devem ter assentos contíguos aos de seus responsáveis ou familiares, sem cobrança adicional pela marcação necessária para garantir essa proximidade.

A medida busca evitar que crianças e adolescentes sejam separados de seus acompanhantes durante o voo, uma situação que já provocou reclamações de passageiros e discussões sobre a cobrança pela escolha de assentos. A regra prevê exceções, como a escolha de lugares com espaço extra para as pernas ou mudanças de classe.

Embora essa regulamentação não trate especificamente de crianças esquecidas após o desembarque, ela demonstra a importância atribuída à proximidade e ao acompanhamento de menores durante viagens aéreas. Não há, entretanto, informações de que a distribuição dos assentos tenha contribuído para o episódio ocorrido em Porto Alegre.

Especialistas em segurança de viagens também recomendam que famílias estabeleçam previamente qual adulto ficará responsável por acompanhar cada criança, principalmente em momentos de maior movimentação, como embarques, desembarques e conexões.

Uma medida simples é conferir se todos os integrantes do grupo estão juntos antes de abandonar a aeronave. A atenção deve ser redobrada quando os adultos precisam lidar simultaneamente com bagagens de mão, documentos e outros procedimentos da viagem.

O episódio terminou sem ferimentos relatados, mas deixa uma reflexão que vai além do esquecimento. Em um ambiente que depende de protocolos rigorosos de segurança, a proteção dos passageiros mais vulneráveis exige atenção tanto das famílias quanto das equipes envolvidas na operação.

Até o momento, não foram divulgados detalhes suficientes para explicar como a criança permaneceu a bordo depois da saída dos familiares. O que se sabe é que o menino foi acompanhado pela equipe da LATAM e reencontrou a mãe em segurança, encerrando uma ocorrência que reacendeu o debate sobre os cuidados necessários durante o desembarque de crianças.