Guarujá vai cobrar taxa ambiental de turistas em 2027

Os turistas que pretendem visitar Guarujá, um dos destinos mais procurados do litoral de São Paulo, deverão se preparar para uma nova despesa a partir de 2027. A Prefeitura confirmou que está avançando nos preparativos para implementar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA), uma cobrança destinada aos veículos que entram e permanecem no município. Os valores de referência variam de R$ 7,29 para motocicletas a R$ 145,80 para ônibus e caminhões. Para os carros de passeio, utilizados pela maioria dos visitantes que chegam por conta própria, a tarifa prevista é de R$ 19,44 por dia. Apesar de a legislação já ter sido aprovada, a cobrança ainda não está em funcionamento e não existe uma data exata para sua implantação.
A medida foi instituída pela Lei Complementar Municipal nº 346, sancionada em dezembro de 2025, e tem como objetivo financiar ações de preservação ambiental, fiscalização, conservação de áreas naturais e melhorias na infraestrutura turística. Segundo a administração municipal, os estudos técnicos preliminares foram concluídos e a cidade prepara o processo licitatório para contratar a empresa que ficará responsável pela operação do sistema. A expectativa é que o edital seja publicado ainda em 2026, permitindo a implantação da cobrança ao longo do próximo ano. Entretanto, o prefeito Farid Madi já esclareceu que a taxa não estará em vigor durante a temporada de verão de 2027, período que concentra uma das maiores movimentações de turistas na região.
Quanto os turistas terão que pagar?
A cobrança será calculada de acordo com a categoria do veículo e o período de permanência no município. Os valores estabelecidos pela legislação utilizam como referência a Unidade Fiscal de Guarujá (UFG), que em 2026 corresponde a R$ 4,86. Dessa forma, motocicletas terão uma tarifa diária de R$ 7,29; carros de passeio com até oito lugares pagarão R$ 19,44; vans, utilitários e picapes terão cobrança de R$ 38,88; micro-ônibus pagarão R$ 97,20; enquanto ônibus e caminhões estarão sujeitos ao valor de R$ 145,80 por dia. Como a unidade fiscal é atualizada anualmente, os valores poderão sofrer reajustes antes do início efetivo da cobrança, em 2027.
Outro ponto importante é que a taxa não será cobrada apenas uma vez por viagem, mas de acordo com o número de diárias de permanência do veículo. Considerando os valores atuais, um turista que viajar de carro e permanecer cinco diárias em Guarujá poderá desembolsar R$ 97,20 somente com a nova taxa ambiental, além das despesas tradicionais com hospedagem, alimentação, combustível e estacionamento. A legislação também estabelece um limite máximo de 15 diárias por veículo a cada mês, mesmo quando a permanência ultrapassar esse período.
Quem terá direito à isenção?
Nem todos os veículos que entrarem em Guarujá estarão sujeitos à cobrança. A legislação prevê isenção para veículos licenciados nos municípios da Baixada Santista, incluindo Santos, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Moradores de Guarujá também poderão cadastrar até quatro veículos por residência, respeitando as exigências legais. Já os proprietários de imóveis na cidade que residem em outros municípios poderão solicitar a isenção para até dois veículos por unidade imobiliária. Trabalhadores que comprovarem vínculo ativo no município também terão direito ao benefício para um veículo, mediante cadastro.
A lei estabelece ainda que veículos que permanecerem menos de quatro horas em Guarujá estarão dispensados da taxa, com exceção de ônibus, micro-ônibus e vans. Também existem regras específicas para ambulâncias, viaturas policiais, veículos oficiais, transporte coletivo regular autorizado, veículos utilizados em serviços essenciais e determinadas modalidades de transporte turístico autorizadas pela administração municipal. Para os casos que exigem cadastro, a legislação permite que o procedimento seja realizado previamente ou em até 72 horas após a entrada na cidade. Os detalhes operacionais dependerão da regulamentação e da implantação do sistema.
Como será feita a cobrança?
A previsão é que o controle seja realizado por um sistema eletrônico de identificação de placas, utilizando câmeras e tecnologias capazes de registrar a entrada e a saída dos veículos. O pagamento poderá ser realizado por aplicativo, site, QR Code ou postos credenciados, com prazo de até 30 dias, conforme previsto na lei municipal. A falta de pagamento poderá resultar em multas de mora de 10% ou 20%, dependendo do atraso, além de juros e eventual inscrição do débito na Dívida Ativa. O sistema definitivo, os canais oficiais de pagamento e os procedimentos de cadastro ainda dependerão da conclusão das etapas administrativas necessárias para colocar a cobrança em funcionamento.
Por que Guarujá quer cobrar a taxa?
A Prefeitura argumenta que o crescimento do turismo provoca impactos significativos sobre o meio ambiente e a infraestrutura urbana, especialmente durante feriados prolongados e a alta temporada. Guarujá possui 27 praias e três Áreas de Proteção Ambiental que abrangem mais de 60% de seu território. Em determinados períodos, a população flutuante cresce expressivamente, aumentando a demanda por limpeza urbana, coleta de resíduos, fiscalização, conservação de espaços públicos e serviços municipais. Segundo a administração, a arrecadação será direcionada ao Fundo Municipal de Turismo Sustentável, responsável por financiar ações como recuperação de praias e trilhas, sinalização turística, educação ambiental, fiscalização e melhorias nas áreas de visitação.
A cobrança segue uma tendência observada em outros destinos turísticos brasileiros que adotaram mecanismos semelhantes, como Ilhabela e Ubatuba, no litoral paulista. O objetivo apresentado pelas administrações municipais é fazer com que parte dos custos gerados pelo fluxo de visitantes seja compensada por recursos destinados à conservação dos atrativos naturais. Entretanto, esse tipo de cobrança também costuma provocar discussões sobre seus efeitos na competitividade dos destinos, especialmente para famílias que dependem do automóvel para viajar e visitantes que realizam viagens frequentes ou estadias prolongadas.
Nova taxa já enfrenta questionamentos no Ministério Público
Embora a cobrança esteja prevista para 2027, sua implementação já enfrenta resistência. Em 3 de novembro de 2026, a Associação Guarujá Viva – Água Viva encaminhou uma representação ao Ministério Público de São Paulo solicitando uma análise da constitucionalidade da Lei Complementar nº 346/2025. A entidade também questiona a transparência dos estudos técnicos, ambientais e financeiros utilizados para fundamentar a cobrança e a definição dos valores. Segundo a associação, documentos solicitados à Prefeitura ainda não haviam sido disponibilizados de maneira satisfatória.
O questionamento também considera uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em novembro de 2025, declarou inconstitucionais dispositivos de uma legislação municipal relacionada à antiga Taxa para Autorização de Entrada de Veículo (TAEV). Na ocasião, foram examinadas questões como a proporcionalidade dos valores, a justificativa para o exercício do poder de polícia e possíveis restrições à circulação. A nova Taxa de Preservação Ambiental foi criada por outra legislação e não está automaticamente invalidada pela decisão anterior. O encaminhamento ao Ministério Público também não representa uma suspensão da cobrança, mas poderá provocar novos desdobramentos jurídicos antes de sua implantação.
O que muda para quem pretende visitar Guarujá?
Para quem está organizando uma viagem ao litoral paulista, o principal ponto é compreender que a taxa ainda não está sendo cobrada e que o início da operação dependerá da regulamentação, da estrutura tecnológica e da divulgação oficial por parte da Prefeitura. Visitantes que planejam viajar durante o próximo verão, entre dezembro de 2026 e o início de 2027, não deverão encontrar a cobrança em funcionamento, conforme a previsão anunciada pelo município. Já aqueles que pretendem visitar Guarujá ao longo de 2027 precisarão acompanhar a definição da data de início, os valores atualizados e os procedimentos para pagamento ou solicitação de isenção.
A implantação da taxa representa mais uma mudança no planejamento financeiro das viagens nacionais e reforça uma discussão cada vez mais presente no turismo brasileiro: como equilibrar a preservação ambiental, a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento econômico sem tornar os destinos menos acessíveis aos visitantes. O resultado dessa iniciativa dependerá não apenas da arrecadação, mas também da transparência na utilização dos recursos e das melhorias efetivamente entregues à população e aos turistas.