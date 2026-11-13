Reprodução / IA Temporada de cruzeiros 2026/2027 começa no Brasil com aumento de 24% na oferta

A temporada de cruzeiros 2026/2027 já começou no Brasil e promete movimentar bilhões de reais no turismo nacional. Segundo dados do Ministério do Turismo e da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), o país contará com oito navios em operação regular, um a mais que na temporada anterior, e uma oferta superior a 831 mil leitos, representando um crescimento de aproximadamente 24%. A programação segue até 9 de abril de 2027, com cerca de 700 escalas previstas e impacto econômico estimado em mais de R$ 4,76 bilhões, além da expectativa de superar os 72 mil postos de trabalho gerados no ciclo passado.

Entre as principais novidades está a chegada da companhia espanhola Corazul Cruceros, que estreou no mercado brasileiro com o navio Buenavista, ampliando a concorrência com as tradicionais MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros. A temporada também marca o retorno de Paranaguá, no Paraná, às operações regulares de embarque e desembarque. Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí e Balneário Camboriú completam a lista de portos com operações previstas.

Santos, no litoral paulista, deve concentrar a maior movimentação, com 161 escalas previstas, considerando também os navios internacionais de passagem. O Rio de Janeiro aparece em seguida, com 125 escalas. Além dos oito navios regulares, outros 28 cruzeiros internacionais de longo curso estão programados para visitar o Brasil, somando mais de 200 escalas em 32 portos e pontos de parada.

Apesar das projeções positivas, o início da temporada também registra desafios. A estreante Corazul precisou cancelar quatro embarques previstos entre 6 e 10 de novembro para realizar ajustes técnicos e operacionais no Buenavista, com retomada das viagens prevista para 13 de novembro. Ainda assim, a ampliação da oferta representa uma oportunidade para fortalecer o turismo brasileiro, beneficiando hotéis, restaurantes, transportadoras, guias de turismo e o comércio das cidades que recebem os navios.