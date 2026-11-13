Reprodução / IA Aviação mundial pode sofrer impactos por vários dias após paralisação nos EUA

A paralisação nacional das decolagens nos Estados Unidos, determinada nesta sexta-feira (13) após uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo, poderá provocar consequências na aviação mundial durante vários dias. Embora a suspensão tenha ocorrido em território americano, os efeitos já ultrapassaram as fronteiras do país e podem atingir passageiros que têm viagens programadas para o fim de semana e para o início da próxima semana.

Segundo dados do FlightAware divulgados pelo Business Insider, até as 18h40, no horário da costa leste americana, aproximadamente 10.200 voos registravam atrasos e mais de 3.220 haviam sido cancelados em operações com origem, destino ou trajetos internos nos Estados Unidos. Somados, são mais de 13,4 mil voos afetados por irregularidades operacionais naquele dia, embora nem todas as ocorrências possam ser atribuídas exclusivamente à pane. Os números são dinâmicos e podem aumentar conforme as companhias atualizam suas programações.

O principal problema, entretanto, não está apenas na quantidade de voos interrompidos, mas nas consequências que essa paralisação pode provocar em toda a malha aérea internacional.

Entenda por que o impacto pode durar vários dias

A aviação comercial funciona como uma enorme rede interligada. Uma mesma aeronave pode realizar diferentes voos ao longo do dia, transportando passageiros entre cidades e até países. Quando uma dessas viagens é interrompida, todas as operações seguintes que dependem daquele avião podem sofrer alterações.

Imagine, por exemplo, uma aeronave que deveria sair de Nova York com destino a Paris durante a noite. Se esse avião não conseguir decolar, ele também poderá deixar de realizar o voo seguinte, programado para sair da capital francesa com destino a outro país. Dependendo da programação, o problema poderá atingir passageiros que sequer tinham os Estados Unidos como destino.

Outro fator importante envolve as tripulações. Pilotos e comissários precisam cumprir limites legais de jornada de trabalho e períodos obrigatórios de descanso. Se um voo permanece atrasado durante muitas horas, a tripulação originalmente escalada pode não estar mais autorizada a operar a aeronave, obrigando a companhia aérea a encontrar profissionais disponíveis.

Além disso, aviões parados em aeroportos diferentes daqueles previstos, conexões perdidas, acúmulo de passageiros aguardando reacomodação e falta de posições disponíveis nos terminais podem dificultar ainda mais a retomada das operações.

Por isso, mesmo depois que o controle de tráfego aéreo for restabelecido, as companhias poderão precisar de horas ou dias para reorganizar aeronaves, tripulações e passageiros.

O analista de aviação Robert Mann, ouvido pela Reuters, alertou que, caso a paralisação se prolongue durante a noite, as companhias poderão precisar de todo o fim de semana para reorganizar suas operações.

Europa, Canadá e Brasil podem sentir os reflexos

Os primeiros efeitos internacionais já foram registrados. Voos saindo do Canadá e de países europeus com destino aos Estados Unidos sofreram cancelamentos após a determinação da Administração Federal de Aviação americana (FAA).

No Brasil, passageiros com viagens programadas para cidades como Miami, Nova York, Orlando e outros destinos americanos também precisam acompanhar possíveis alterações. O mesmo cuidado vale para quem utiliza aeroportos dos Estados Unidos como ponto de conexão para outros países.

É importante destacar que isso não significa que todos os voos internacionais serão cancelados. O impacto dependerá da duração da interrupção, da disponibilidade de aeronaves e tripulações e da capacidade das companhias de reorganizar suas operações.

Uma paralisação considerada histórica

A suspensão nacional das decolagens é uma medida extremamente rara nos Estados Unidos. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, uma interrupção semelhante havia ocorrido em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de informações aos pilotos provocou a suspensão temporária das partidas.

Desta vez, o problema atingiu as comunicações dos centros de controle de tráfego aéreo. Por questões de segurança, a FAA determinou que as aeronaves permanecessem em solo, enquanto os aviões que já estavam voando puderam continuar suas operações de pouso sob orientação das autoridades.

O governo americano informou que não havia, até o momento, evidências de ataque cibernético ou ação terrorista. As causas da falha permaneciam sob investigação.

Quem vai viajar nos próximos dias deve ficar atento

A recomendação para passageiros com voos internacionais programados para este fim de semana é acompanhar o status das viagens diretamente nos canais oficiais das companhias aéreas, principalmente em itinerários que envolvam os Estados Unidos.

Mesmo que a situação seja normalizada rapidamente, atrasos pontuais, mudanças de horários, perda de conexões e cancelamentos adicionais poderão ocorrer enquanto a malha aérea estiver sendo reorganizada.

A duração exata dos impactos ainda não pode ser determinada. O que preocupa o setor aéreo é justamente a possibilidade de que uma paralisação de algumas horas provoque consequências operacionais muito mais prolongadas, atingindo aeroportos e passageiros em diferentes partes do mundo.