Reprodução / IA Turismo de bem-estar vira tendência mundial

Viajar deixou de ser apenas uma oportunidade de conhecer lugares, visitar atrações turísticas e experimentar novas culturas. Para uma parcela crescente dos turistas, as férias também representam a possibilidade de desacelerar, recuperar as energias e dedicar mais tempo ao próprio bem-estar. É nesse cenário que o chamado wellness travel, ou turismo de bem-estar, vem ganhando destaque no mercado internacional, influenciando desde a escolha dos destinos até os serviços oferecidos por hotéis, resorts e pousadas de luxo.

Os números ajudam a dimensionar esse movimento. De acordo com o Global Wellness Institute (GWI), organização internacional dedicada a pesquisas sobre o setor, o turismo de bem-estar movimentou aproximadamente US$ 894 bilhões em 2024. A expectativa é que esse mercado alcance US$ 1,38 trilhão até 2029, impulsionado pela procura por experiências relacionadas ao relaxamento, à saúde preventiva, à natureza e à qualidade de vida. O Brasil também acompanha essa transformação e ocupa uma posição importante no cenário internacional: considerando toda a economia do bem-estar, que engloba diferentes atividades além do turismo, o país movimentou cerca de US$ 125 bilhões em 2024.

Descansar se tornou parte da experiência turística

O crescimento do turismo de bem-estar reflete uma mudança na maneira como parte dos viajantes organiza suas férias. Em vez de roteiros extremamente movimentados, com muitas atrações e deslocamentos, cresce o interesse por estadias que valorizam a tranquilidade, o contato com ambientes naturais e atividades voltadas ao equilíbrio físico e emocional. Massagens, hidroterapia, meditação, tratamentos corporais e experiências gastronômicas são alguns dos serviços incorporados por empreendimentos que buscam atender a esse público.

Essa transformação também alcança a hotelaria de alto padrão, que passou a investir em estruturas mais completas de relaxamento e serviços personalizados. O conceito de luxo, nesse segmento, não está associado exclusivamente a acomodações sofisticadas, mas também à privacidade, ao silêncio e à liberdade de aproveitar o tempo sem uma programação rígida.

No Brasil, destinos cercados por praias, florestas e paisagens naturais encontram oportunidades para desenvolver esse tipo de experiência. Um dos exemplos está em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, onde a Pousada Camurim Grande incorpora atividades de autocuidado à proposta de hospedagem em meio à natureza.

Maragogi aposta em experiências de relaxamento

Conhecida pelas praias de águas claras e pelas piscinas naturais, Maragogi também abriga empreendimentos que buscam oferecer experiências além dos tradicionais passeios pelo litoral. A Pousada Camurim Grande está localizada em uma área entre o Rio Maragogi e o Oceano Atlântico, cercada por coqueirais, manguezais e vegetação nativa. O empreendimento ocupa aproximadamente 6,5 hectares e conta com apenas 20 acomodações, característica que favorece uma proposta de hospedagem mais reservada.

Entre os serviços oferecidos está o Spa Verde Camurim, criado por Cristiana Freire, conhecida como Kiti, uma das fundadoras da pousada. O espaço reúne massagens terapêuticas, sauna a vapor, banhos de ervas e experiências sensoriais, combinando técnicas de relaxamento com elementos naturais.

Um dos destaques é a piscina sensorial terapêutica aquecida, que, segundo o empreendimento, possui mais de 50 duchas direcionadas e utiliza sais terapêuticos. A estrutura foi desenvolvida para proporcionar uma experiência de hidroterapia, reunindo diferentes estímulos da água em um ambiente dedicado ao descanso. A proposta segue uma tendência observada em spas internacionais, que procuram transformar tratamentos tradicionais em experiências mais completas e individualizadas.

Produtos naturais também fazem parte da experiência

Outra característica do turismo de bem-estar é a valorização de ingredientes naturais e produtos artesanais, principalmente em empreendimentos que procuram estabelecer uma ligação entre seus serviços e a identidade do destino. Na Camurim Grande, essa proposta aparece por meio da Verde Camurim, marca de saboaria natural e aromaterapia desenvolvida pela própria pousada.

A produção inclui sabonetes, óleos essenciais e outras formulações artesanais elaboradas com ingredientes naturais, alguns deles provenientes do Brasil e da região. Os produtos são utilizados tanto nas acomodações quanto nos tratamentos oferecidos pelo spa, integrando aromas e texturas às experiências de relaxamento.

A iniciativa também representa uma estratégia adotada por parte da hotelaria de luxo, que busca oferecer produtos próprios e experiências associadas à identidade de cada empreendimento. Dessa forma, itens tradicionalmente utilizados durante a hospedagem passam a fazer parte de uma proposta mais ampla de hospitalidade.

O contato com a natureza também ganha importância

Embora massagens e tratamentos terapêuticos sejam frequentemente associados ao turismo de bem-estar, o conceito é mais abrangente. Uma caminhada pela praia, momentos de contemplação, atividades ao ar livre e períodos de descanso sem compromissos também podem integrar esse tipo de viagem.

Na Camurim Grande, a experiência inclui a possibilidade de aproveitar o encontro do rio com o mar, descansar em varandas privativas e desfrutar de ambientes cercados pela vegetação. A gastronomia também faz parte da proposta, com valorização de ingredientes frescos e produtores regionais, além de flexibilidade nos horários das refeições. Entre as experiências oferecidas estão o café da manhã no local escolhido pelo hóspede, jantar incluído na hospedagem e um chá servido em uma ponte com vista para o manguezal ao entardecer.

A combinação entre natureza, privacidade e serviços personalizados ilustra como o turismo de bem-estar vem sendo incorporado a diferentes modelos de hospedagem. Para os empreendimentos, trata-se de uma oportunidade de diversificar a oferta de serviços. Para os viajantes, representa uma alternativa aos roteiros convencionais, permitindo que o descanso seja uma das principais motivações da viagem.

Mercado deve continuar crescendo até 2029

As projeções do Global Wellness Institute indicam que o turismo de bem-estar deverá manter um ritmo expressivo de expansão nos próximos anos. A estimativa de movimentar aproximadamente US$ 1,38 trilhão em 2029 coloca o segmento entre os mercados de maior destaque dentro da economia global do bem-estar.

O crescimento também mostra que essa modalidade não se restringe necessariamente aos hotéis de luxo. Embora empreendimentos sofisticados tenham ampliado seus investimentos em spas e serviços personalizados, experiências relacionadas à natureza, ao descanso e à qualidade de vida podem ser encontradas em diferentes categorias de hospedagem e destinos turísticos.

Em um mercado no qual as experiências têm cada vez mais importância na decisão de viagem, o turismo de bem-estar amplia o significado das férias. Conhecer novos lugares continua sendo parte essencial da experiência, mas reservar tempo para descansar, diminuir o ritmo e cuidar de si também passou a fazer parte da programação de muitos viajantes.