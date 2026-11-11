Reprodução / IA Portugal atrai cada vez mais brasileiros e bate recorde histórico no turismo

Portugal continua entre os destinos europeus de maior interesse dos brasileiros, e os números de 2026 mostram que essa relação está cada vez mais forte. Entre janeiro e junho, o país recebeu 534.379 hóspedes provenientes do Brasil, crescimento de 5,2% em comparação com o mesmo período de 2025. O número de pernoites também aumentou, chegando a 1,18 milhão, alta de 7%. Entretanto, o dado que mais chama a atenção está no dinheiro movimentado por esses visitantes: foram 657,13 milhões de euros em receitas turísticas, um crescimento de 18,4% e o maior valor já registrado para um primeiro semestre, segundo informações oficiais do Turismo de Portugal.

O resultado reforça a importância do Brasil para a economia turística portuguesa e demonstra que o movimento de brasileiros no país vai muito além das tradicionais viagens a Lisboa. A facilidade do idioma, os laços históricos e culturais, a gastronomia, a oferta de voos diretos e a possibilidade de conhecer diferentes regiões em uma mesma viagem contribuem para manter Portugal entre as principais escolhas de quem pretende visitar a Europa.

Brasileiros estão gastando mais em Portugal

O crescimento das receitas turísticas chama atenção porque foi proporcionalmente superior ao aumento de visitantes. Enquanto o número de hóspedes brasileiros subiu 5,2%, os valores movimentados pelo turismo cresceram 18,4%. Essa diferença mostra que a importância econômica do mercado brasileiro aumentou, embora os dados, isoladamente, não permitam concluir que cada turista esteja necessariamente gastando mais, já que fatores como preços, duração das viagens e perfil de consumo também influenciam o resultado.

O Brasil já ocupava uma posição relevante no turismo português antes mesmo desse crescimento. Em 2025, foi o sexto principal mercado emissor de hóspedes para Portugal e o sétimo em número de dormidas. No mesmo ano, as receitas turísticas provenientes dos brasileiros ficaram próximas de 1,2 bilhão de euros, confirmando a importância dos visitantes do Brasil para hotéis, restaurantes, transportes, comércio e atrações turísticas.

Lisboa lidera, mas Porto e Algarve também atraem brasileiros

Apesar de Portugal oferecer atrações em diferentes regiões, Lisboa continua concentrando a maior parte das viagens dos brasileiros. Os dados de 2025 mostram que a região da Grande Lisboa respondeu por 52,3% das dormidas desse público, seguida pelo Norte, com 23,6%, e pelo Algarve, com 7,6%. Isso significa que mais da metade dos pernoites de brasileiros ocorreu na região da capital portuguesa.

Lisboa costuma ser a principal porta de entrada para quem visita Portugal pela primeira vez. Além de pontos turísticos como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, a Praça do Comércio e os bairros históricos de Alfama e Chiado, sua localização permite conhecer cidades próximas, como Sintra e Cascais. A partir da capital, também é possível organizar viagens para Óbidos, Évora e outros destinos do interior português.

No Norte, a cidade do Porto se destaca pelo centro histórico, pelas construções às margens do Rio Douro e pelas tradicionais caves de vinho do Porto, localizadas em Vila Nova de Gaia. A região também permite visitar Braga, Guimarães e o Vale do Douro, conhecido pelas paisagens de vinhedos. Já no sul do país, o Algarve atrai visitantes interessados em praias, falésias e cidades costeiras, especialmente durante os meses mais quentes do ano.

Voos diretos facilitam as viagens entre Brasil e Portugal

Outro fator que ajuda a explicar a presença dos brasileiros em Portugal é a conectividade aérea entre os dois países. Em 2025, a capacidade de assentos disponíveis em voos do Brasil para Portugal chegou a aproximadamente 3,5 milhões, crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior, segundo informações da Amadeus reunidas pelo Turismo de Portugal.

São Paulo liderou a oferta de assentos, concentrando 43,7% da capacidade aérea, seguido pelo Rio de Janeiro, com 12,3%, Recife, com 8,8%, e Fortaleza, com 7%. Belo Horizonte, Salvador e Brasília também apareceram entre as principais cidades brasileiras de origem dos voos. Essa conectividade facilita tanto viagens exclusivamente para Portugal quanto roteiros que incluem outros destinos europeus.

Para muitos brasileiros, Portugal também funciona como primeira parada em uma viagem internacional pela Europa. A possibilidade de desembarcar em um país onde se fala português reduz algumas das dificuldades enfrentadas por turistas que ainda não dominam outros idiomas, especialmente em situações envolvendo transporte, hospedagem e alimentação.

Portugal merece mais do que uma passagem rápida por Lisboa

Embora Lisboa seja o destino mais conhecido, limitar a viagem à capital pode significar deixar de conhecer algumas das experiências mais interessantes do país. Portugal possui distâncias relativamente curtas entre diversas cidades e uma rede de transportes que permite combinar deslocamentos de trem, ônibus e carro, dependendo da região escolhida.

Em um roteiro de aproximadamente dez dias, por exemplo, é possível distribuir a programação entre Lisboa, Porto e algumas cidades próximas, sem transformar a viagem em uma sequência cansativa de deslocamentos. Quem dispõe de mais tempo pode incluir o Algarve, o Alentejo ou o Vale do Douro. O ideal é considerar não apenas a quantidade de destinos, mas também o tempo necessário para aproveitar cada região.

Outro detalhe importante é a época do ano. Durante o verão europeu, especialmente entre julho e agosto, regiões como Lisboa, Porto e Algarve recebem grande movimentação turística, o que pode resultar em hospedagens mais caras e atrações concorridas. Já a primavera e o outono costumam oferecer temperaturas mais amenas, tornando os passeios urbanos e as caminhadas mais agradáveis.

Brasil continua estratégico para o turismo português

O desempenho do primeiro semestre de 2026 confirma que o Brasil permanece entre os mercados internacionais relevantes para Portugal. O crescimento simultâneo no número de hóspedes, nas dormidas e nas receitas reforça uma relação turística consolidada, favorecida pela proximidade cultural e pela oferta de conexões aéreas entre os dois países.

Com mais brasileiros escolhendo Portugal para férias, viagens em família e roteiros combinados pela Europa, cidades além de Lisboa também têm oportunidades de ampliar sua participação nesse mercado. O desafio para o turismo português é distribuir melhor esse fluxo pelo território, estimulando os visitantes a conhecer outras regiões e permanecer mais tempo no país.