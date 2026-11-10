Reprodução / IA Portugal em alerta máximo: tempestade provoca cancelamento de voos, passeios e atrações turísticas

Portugal se prepara para enfrentar uma das situações meteorológicas mais preocupantes dos últimos meses. A aproximação da depressão Charles levou o Governo português a declarar situação de alerta em todo o território continental para esta quarta-feira , 11 de novembro de 2026. O fenômeno deverá provocar chuvas intensas, ventos extremamente fortes, inundações e perturbações nos transportes. O impacto já começou a ser sentido pelo setor turístico, com companhias aéreas alertando para alterações operacionais, empresas de passeios suspendendo atividades e atrações importantes anunciando o fechamento preventivo. Para os brasileiros que estão em Portugal ou têm viagens programadas para os próximos dias, a recomendação é acompanhar constantemente as atualizações e rever os compromissos turísticos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), oito distritos estarão sob aviso vermelho, o nível mais elevado da escala de alertas meteorológicos: Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém, Beja, Évora, Portalegre e Faro. A previsão indica rajadas de vento que poderão atingir 120 km/h e chegar a 140 km/h em áreas mais expostas. O Governo também alerta para a possibilidade de ventos superiores a 150 km/h caso se desenvolva um fenômeno atmosférico extremo conhecido como sting jet, caracterizado por rajadas muito intensas e concentradas. Além dos ventos, são esperadas chuvas persistentes, risco de alagamentos, quedas de árvores, danos em estruturas e forte agitação marítima, com ondas que poderão alcançar vários metros de altura.

O turismo já começa a sentir os efeitos das medidas preventivas. Em Lisboa, a Hippotrip, conhecida pelos passeios em ônibus anfíbios que circulam pelas ruas da capital e também navegam pelo rio Tejo, comunicou que não realizará atividades no dia 11 de novembro, seguindo as recomendações da Proteção Civil. A decisão representa mais um exemplo de como as condições meteorológicas estão afetando diretamente a programação dos visitantes, especialmente aqueles que reservaram experiências ao ar livre, passeios de barco e atividades que dependem de condições seguras de circulação.

Em Sintra, um dos destinos mais procurados por quem visita Lisboa, a situação também provocou cancelamentos importantes. A empresa Parques de Sintra anunciou o fechamento de todos os monumentos sob sua administração durante o dia 11 de novembro. Entre as atrações afetadas estão o famoso Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros, o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio de Monserrate, o Palácio de Queluz e o Convento dos Capuchos. A medida também atinge outras atrações administradas pela empresa, incluindo o Farol do Cabo da Roca. Os visitantes que já possuem ingressos deverão procurar os canais oficiais para solicitar reagendamentos ou reembolsos. A Câmara Municipal de Sintra também confirmou a suspensão da circulação do tradicional elétrico turístico nos dias 10 e 11 de novembro, por questões de segurança.

Os transportes rodoviários também estão sendo afetados. A Rede Expressos, uma das principais empresas de ônibus de Portugal, anunciou a suspensão de todos os seus serviços nacionais entre 10h e 23h59 de quarta-feira, dia 11, no horário local. Segundo a empresa, os passageiros afetados terão os bilhetes automaticamente reembolsados. A medida pode comprometer deslocamentos entre Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve e outras regiões portuguesas. Além disso, a possibilidade de quedas de árvores, alagamentos e restrições rodoviárias poderá provocar novos transtornos em diferentes modalidades de transporte.

Na aviação, companhias aéreas já emitiram comunicados alertando os passageiros. A Cabo Verde Airlines informou que as condições meteorológicas adversas previstas para Portugal poderão comprometer sua operação nos dias 11 e 12 de novembro. Segundo a empresa, os voos VR606 e VR607, programados para o dia 11, poderão sofrer alterações de horário ou outros ajustes operacionais. A TAP Air Portugal também publicou um alerta informando que o mau tempo previsto para os dias 10 e 11 afetará suas operações e confirmou a realização de ajustes preventivos em sua programação. Isso não significa que todos os voos estejam cancelados, mas existe a possibilidade de atrasos, remarcações, cancelamentos pontuais e outras alterações, dependendo da evolução da tempestade e das condições de segurança nos aeroportos.

O Governo português também determinou medidas excepcionais para reduzir a circulação de pessoas durante o período mais crítico. Escolas e serviços públicos não essenciais deverão permanecer fechados nesta quarta-feira, enquanto eventos ao ar livre estarão suspensos. A circulação e a permanência em parques, jardins, florestas e outras áreas arborizadas consideradas perigosas também estarão proibidas. Em Lisboa, a administração municipal anunciou restrições adicionais, incluindo o fechamento de túneis e áreas públicas. As autoridades orientam moradores e turistas a permanecerem em locais seguros sempre que possível, evitando deslocamentos desnecessários, principalmente durante os horários de maior intensidade do vento.

Para quem está fazendo turismo em Portugal, a situação exige atenção especial. Passeios pelas áreas históricas de Lisboa, visitas aos mirantes, caminhadas nas regiões costeiras, excursões para Sintra e Cascais e experiências de navegação pelo Tejo poderão ficar comprometidos. Mesmo atrações que ainda não anunciaram oficialmente a suspensão das atividades podem adotar novas medidas de segurança ao longo das próximas horas. Por isso, antes de sair do hotel, é fundamental confirmar diretamente com a empresa responsável se a atividade será realizada e quais são as condições de reagendamento ou reembolso.

Embora o período mais crítico esteja previsto para quarta-feira, 11 de novembro, os reflexos da tempestade poderão continuar na quinta-feira, dia 12, especialmente nos transportes e na reorganização das operações aéreas. Portugal também permanece sob influência da depressão Bruna, outro sistema meteorológico que deverá continuar atuando sobre a região até sexta-feira, dia 13. A intensidade e a trajetória dos fenômenos poderão sofrer alterações, motivo pelo qual os alertas oficiais precisam ser acompanhados constantemente.

A orientação para os brasileiros é não ignorar os comunicados das companhias aéreas e das empresas de turismo. Quem tem voo marcado para Lisboa ou para outros aeroportos portugueses deve verificar o status da reserva antes de sair para o aeroporto, acompanhar e-mails e mensagens da companhia e evitar deslocamentos desnecessários. Quem já está no país deve considerar a possibilidade de reorganizar o roteiro, adiar passeios ao ar livre e priorizar a segurança. A previsão é de um episódio meteorológico potencialmente severo, com impactos que vão muito além da aviação e podem alterar significativamente a rotina dos moradores