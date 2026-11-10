Reproducao / Vitor Vianna A cidade onde está o famoso Cavalo de Troia

Você sabia que existe uma cidade na Turquia onde é possível conhecer o famoso Cavalo de Troia? E o mais curioso é que muita gente acredita que essa história aconteceu na Grécia, quando, na verdade, as ruínas da antiga cidade de Troia estão localizadas no território que hoje pertence à Turquia. Estou falando de Çanakkale, uma cidade banhada pelo Estreito de Dardanelos, que se tornou um dos destinos mais interessantes para quem gosta de história, mitologia e cinema.

É justamente no centro de Çanakkale, próximo ao mar, que está um enorme Cavalo de Troia, com aproximadamente 12 metros de altura. Mas tem uma curiosidade: esse cavalo não é uma relíquia da Antiguidade. Ele foi utilizado nas filmagens do famoso filmeTroia, lançado em 2004, estrelado por Brad Pitt. Depois das gravações, a estrutura foi doada à Turquia pela produtora Warner Bros. e passou a ser exibida na cidade, tornando-se uma das atrações mais fotografadas pelos turistas. E o melhor: como está em uma praça pública, você pode conhecer o monumento gratuitamente.

Mas a história não termina ali. A aproximadamente 30 quilômetros de Çanakkale estão as ruínas da verdadeira cidade de Troia, um sítio arqueológico reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 1998. Foi nesse território que se desenvolveu a civilização que inspirou os relatos da famosa Guerra de Troia. Segundo a mitologia grega, depois de anos tentando conquistar a cidade, os gregos construíram um gigantesco cavalo de madeira, esconderam soldados em seu interior e o deixaram como um suposto presente. Os troianos levaram o cavalo para dentro das muralhas e, durante a noite, os soldados saíram da estrutura e abriram os portões para o exército invasor. É importante lembrar que, embora a cidade de Troia tenha realmente existido, a história do cavalo permanece no campo da tradição mitológica.

Quem visita a região pode conhecer dois cavalos diferentes: o utilizado no filme, que está no centro de Çanakkale, e uma representação construída no sítio arqueológico da antiga Troia. A visita também pode incluir o Museu de Troia, inaugurado em 2018, que apresenta descobertas arqueológicas e ajuda a compreender os diferentes períodos de ocupação da cidade. É um passeio que combina história, cultura e paisagens turcas, especialmente interessante para quem deseja conhecer uma Turquia além de Istambul e da Capadócia.

E tem um detalhe que torna tudo ainda mais interessante: a cidade de Troia não é apenas uma invenção da mitologia. Ela realmente existiu. O que ainda se discute é até que ponto a famosa guerra e o episódio do cavalo aconteceram como foram narrados.