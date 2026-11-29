Pedro Hauck Pedro Hauck no Everest

Ser guia de montanha é, sim, tudo aquilo que parece ser. A profissão entrega contato profundo com a natureza, lugares que a maioria das pessoas só vê em documentários, viagens por cantos remotos do planeta, novos idiomas, outras culturas e histórias que marcam uma vida inteira. De fora, o pacote é fascinante.

Mas a profissão de guia de montanha é um iceberg. Quem olha de cima vê a ponta brilhante, o cume, a foto no topo, o deslocamento constante. A maior parte está submersa — e é bem pesada.

O corpo, o treino e a conta que chega



Se subir uma montanha já é difícil para quem vai como cliente, não é menos difícil para o guia. Ainda assim, precisamos fazer coisas duras parecerem naturais. Subir um Aconcágua ou um Ojos del Salado, carregar peso na mochila numa travessia de Serra Fina ou passar horas pendurado em cordas ensinando escalada em rocha exige um lastro enorme. Quando o trabalho parece "fácil", é porque existe muito treino por trás para que aquilo vire rotina.

O guia precisa de tempo para o próprio corpo, com volume constante de musculação e cardio. Na prática, nem sempre sobra tempo — e, com o passar dos anos, a conta chega. Há alguns anos, passei a sentir dores nas costas que me assustaram. Fiz quiropraxia, busquei alívio, mas o que resolveu de verdade foi mudar a alimentação durante a pandemia e reduzir a gordura corporal.

O problema é que, para nós, manter uma alimentação ajustada durante viagens longas é praticamente impossível. Não há meia palavra: viajando, o controle escapa. O resultado é previsível. Depois de uma temporada longa, volto para casa no ponto em que as dores voltavam a incomodar e preciso apertar a musculação e a dieta para reequilibrar tudo. Admito sem rodeios: é um equilíbrio que eu gostaria de sustentar melhor, mas que ainda não consegui resolver de forma definitiva.

Finanças, ausência e vulnerabilidade



A romanticização também esconde a realidade financeira. Este trabalho pode ser maravilhoso em vários sentidos, mas não dá para achar que sobra dinheiro — se desse, o mercado estaria cheio de guias vivendo disso com folga.

Ser guia envolve risco real e pouca rede de proteção. Se eu me lesiono, fico sem trabalhar e continuo tendo contas para pagar. Quando a estrutura cresce, os custos fixos aumentam junto. Mesmo contando com outros guias que trabalham comigo, muitos clientes querem ir especificamente comigo; se outro guia assume, a clientela daquele movimento não se forma do mesmo jeito.

A agenda também cobra seu preço. Há anos não passo Natal nem Ano-Novo em casa. O calendário é ditado pela temporada e pela operação, e preciso inventar outras datas para celebrar — ou transformar uma rara presença em comemoração. Quem não aprende a conviver com a ausência acaba desistindo. Nessa profissão, ficar longe e perder momentos importantes faz parte do jogo.

E há o futuro. Guardar dinheiro quando se ganha bem já exige disciplina; poupar quando a margem é curta é ainda mais duro. Tenho plena consciência de que ainda não resolvi a questão da aposentadoria como gostaria. Tenho uma reserva, mas ela é pequena diante da vulnerabilidade à própria saúde.

O custo de baratear e o peso da responsabilidade



Todo ano vejo gente apaixonada por montanha tentar virar guia. Na maioria das vezes, o desfecho é o mesmo: abandonar a profissão depois de algum tempo. Além de o trabalho ser fisicamente duro, conquistar clientes é difícil. Montanhismo é caro, o ticket médio de uma expedição é alto e a margem de lucro costuma ser pequena. O público que tem condição financeira e condição física para encarar esse tipo de viagem é específico.

Nesse cenário, muita gente tenta baixar preço para competir. Para fechar conta, apostam em volume — o que é perigoso, porque mais gente exige mais guias, mais atenção e mais margem de erro. Outros tiram itens do pacote para parecer mais baratos, criando armadilhas em que o cliente acaba pagando por fora coisas essenciais. O mais grave, porém, é cortar justamente na segurança para caber no orçamento.

No fim, ser guia de montanha é carregar uma responsabilidade que não é apenas moral: é civil. São vidas sob a sua condução. Se algo grave acontece, não é só a reputação que desaba — é a sua própria vida pessoal que é atingida. Basta imaginar o peso de perder um cliente numa montanha sob a sua responsabilidade.

É por tudo isso que eu resumo a profissão sem filtro: ser guia de montanha é a melhor e a pior profissão do mundo.