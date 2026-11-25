Pedro Hauck Embarcando na BoA em Cochabamba

Quem pesquisa passagens para a Bolívia cedo ou tarde se depara com a Boliviana de Aviación (BoA). Criada em 2007 pelo governo boliviano e em operação desde 2009, a estatal assumiu o protagonismo da aviação do país após o encerramento das atividades da AeroSur em 2012. No meu caso, não se trata de uma avaliação teórica: por viajar com frequência para a Bolívia, a BoA já é a segunda companhia aérea com a qual mais voei em toda a minha vida.

A resposta direta para a pergunta do título é que se trata de uma companhia sem luxos e sem grandes atrativos extras, mas que entrega exatamente o que promete — colocar você no destino com tarifas praticamente imbatíveis.

Preconceito, mercado restrito e a comparação com a LATAM

O mercado aéreo boliviano é muito restrito, com poucas empresas estrangeiras atuando regularmente no país, o que torna a BoA a alternativa mais acessível para quem parte do Brasil. Mesmo assim, ainda pesa um forte preconceito em relação à Bolívia e um receio comum de que voar com a estatal signifique enfrentar problemas.

Por causa dessa desconfiança, muitos viajantes preferem ir pela LATAM. É evidente que a LATAM é uma companhia excelente e superior em padrão de serviço, mas essa escolha sai caro no orçamento e no tempo de viagem: além dos preços bem mais elevados, os trechos costumam ser mais longos. Para chegar a La Paz, por exemplo, é habitual que a rota mande o passageiro até Lima, no Peru, antes de seguir para a capital boliviana.

Os bastidores da estatal: déficit e escassez de aeronaves

Por trás das tarifas competitivas, no entanto, a BoA carrega fragilidades estruturais típicas de uma estatal dependente de suporte e decisões governamentais. Entre janeiro e outubro de 2025, a companhia acumulou um déficit de 215 milhões de bolivianos e dívidas próximas de US$ 37 milhões com arrendadores de aeronaves e oficinas de manutenção, segundo dados oficiais do Ministério de Obras Públicas, Serviços e Habitação da Bolívia repercutidos pela Infobae. Em julho de 2026, o déficit reportado já alcançava 485 milhões de bolivianos.

Esse aperto financeiro se reflete diretamente na disponibilidade de aviões. Por falta de peças de reposição e manutenção, a empresa enfrentou uma severa escassez de aeronaves, chegando a operar com metade da frota parada em solo — apenas 10 de 20 aviões ativos no fim de 2025 e cerca de 10 operacionais em uma frota de 17 a 18 aeronaves ao longo de 2026. Embora a direção da companhia assegure que não há comprometimento da segurança operacional, a redução de capacidade explica parte dos atrasos e reprogramações, enquanto o governo discute parcerias público-privadas e negocia o arrendamento de ao menos 10 jatos Embraer para renovar a frota.

Frota de Boeing 737 e o hub em Viru Viru

Na rotina de quem embarca em trechos regionais e domésticos, a operação da BoA segue apoiada principalmente nos Boeing 737 (13 aeronaves nas versões -300, -700 e -800, com idade média acima de 22 anos), complementadas por três Airbus A330-200 e dois Bombardier CRJ200. A cabine é simples, sem Wi-Fi a bordo nos voos curtos.

Mesmo sediada administrativamente em Cochabamba, a companhia concentra sua engrenagem internacional no Aeroporto Internacional de Viru Viru (VVI), em Santa Cruz de la Sierra. É esse hub que recebe os voos vindos do Brasil — como São Paulo/Guarulhos e a rota anunciada para o Rio de Janeiro/Galeão, conforme a Panrotas — e distribui passageiros para La Paz, Cochabamba, Sucre e Uyuni.

O contraste na prática: atendimento descomplicado em uma contingência real

Diante de tantas limitações estruturais, o que mais chama atenção ao voar com a BoA é o contraste entre a fragilidade financeira nos bastidores e a eficiência descomplicada do atendimento na ponta — algo que vivi em uma situação crítica de viagem.

Certa vez, comprei uma passagem para Santa Cruz de la Sierra saindo de Curitiba com a GOL, empresa na qual sou cliente de categoria alta no programa Smiles. No dia do embarque, meu voo de Curitiba para São Paulo foi cancelado, o que me fez perder a conexão de São Paulo para Santa Cruz e me obrigou a viajar apenas no dia seguinte.

A GOL emitiu um documento formal explicando o cancelamento, mas embarquei apreensivo: as reservas da GOL e da BoA eram completamente separadas, já que a estatal boliviana mantém poucos acordos de codeshare — entre eles parcerias com Iberia, Aerolíneas Argentinas e Avianca. Eu tinha quase certeza de que enfrentaria um impasse no balcão e precisaria comprar uma nova passagem de última hora. Para minha surpresa, a equipe da BoA aceitou o comprovante com total presteza e resolveu minha realocação sem qualquer burocracia.

Veredito: vale a pena voar com a BoA?

Os números de satisfação de viajantes na plataforma Decolar traduzem bem essa dualidade: a BoA tem nota geral 7,4, com ótimo desempenho em bagagem (8,3) e limpeza (8,2), e avaliações mais modestas em pontualidade (7,3) e comida (6,3).

No balanço final, a Boliviana de Aviación é boa mesmo para quem entende o contexto em que ela opera. Não é uma companhia de luxo e exige margem de segurança no roteiro por conta da frota envelhecida e enxuta. Em contrapartida, para quem busca preços imbatíveis, rotas diretas via Viru Viru e uma equipe disposta a resolver imprevistos sem rigidez excessiva, ela continua entregando exatamente o que importa: fazer você chegar lá.

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