Pedro Hauck A charmosa Salento no Eixo Cafeteiro da Colômbia

Por décadas, a Colômbia ficou fora do radar de muitos viajantes brasileiros. Desde a década de 1950, o país conviveu com a sombra das guerrilhas, o que construiu uma imagem de insegurança difícil de apagar. Nos últimos anos, porém, esse cenário mudou drasticamente. Com a melhora na segurança, o mundo começou a redescobrir um país vibrante, acolhedor e dono de uma beleza natural impressionante — e com uma vantagem rara hoje em dia: tirando destinos já consolidados como Cartagena e San Andrés (que ainda não conheci), a Colômbia ainda não é um destino "hypado". É possível caminhar por lá e encontrar um país autêntico, tradicional e intacto, longe dos estragos do turismo de massa.

Em 2025, decidi comprovar isso de perto. Eu já estava no Equador e não podia desperdiçar a chance de cruzar a fronteira para conhecer esse vizinho que quase nunca é lembrado quando o assunto é montanhismo, apesar de abrigar cerca de cinco grandes montanhas nevadas nos Andes. Meu objetivo principal era escalar o Nevado del Tolima, um vulcão de 5.220 metros de altitude, e essa missão me levou diretamente ao coração do famoso Eixo Cafeeiro.

Minha experiência na Colômbia

A logística foi surpreendentemente simples. Cheguei por Bogotá e peguei uma conexão rápida para Armênia, uma cidade com um aeroporto menor que serve de porta de entrada para a região. De lá, segui de carro para Salento, um vilarejo encravado no meio das montanhas a cerca de 2.400 metros de altitude que rapidamente me conquistou. Com uma população pequena e características físicas marcadas pelo relevo montanhoso, Salento é uma cidade charmosa e ao mesmo tempo descolada, com um clima gostoso de montanha, ótimos restaurantes e repleta de esquinas simpáticas.

Pedro Hauck Atravessando rios a caminho do Nevado del Tolima.

Para um brasileiro, a primeira impressão da paisagem é quase nostálgica: os morros verdes, recortados e cobertos de mata fechada lembram muito o interior de Minas Gerais ou a Serra da Mantiqueira. A diferença — e o que tira o fôlego — é que, bem no meio desse cenário que parece tão familiar, erguem-se vulcões gigantescos cobertos de neve, como é o caso do Nevado del Tolima.

A semelhança com Minas não para na paisagem; ela chega à mesa. A culinária local é farta e reconfortante, com muito arroz e feijão — servido com um caldo grosso que lembra o nosso tutu — acompanhado de barriga de porco crocante, linguiça e vegetais refogados. Tudo muito saboroso. E, claro, estando no Eixo Cafeeiro, o café é um capítulo à parte: sensacional, aromático e presente em cada esquina. Mas o que realmente eleva a experiência é o povo colombiano, extremamente gentil e acolhedor com quem chega de fora.

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Pedro Hauck Os Páramos, vegetação de altitude dos Andes da Colômbia.

Na hora de voltar para casa, mudei a rota e saí por Pereira, uma cidade maior que oferece uma malha aérea bem mais ampla. A conexão foi tão prática que consegui fazer uma parada em Medellín. Como a conexão era longa, peguei um ônibus para o centro da cidade. Chegando lá, visitei a praça central com as incríveis esculturas de Botero e o museu localizado bem em frente à praça. No entanto, faltou tempo para pegar o metrô e ir até a Comuna 13 para ver as famosas escadarias. Por fim, retornei facilmente ao aeroporto e voltei para Curitiba. Saí da Colômbia com a certeza de que o país vive seu melhor momento: seguro o suficiente para explorar sem medo, mas ainda genuíno o bastante para surpreender a cada curva.

Gostei tanto da experiência na Colômbia que já estou organizando uma nova expedição para escalar o Nevado del Tolima, desta vez levando clientes. A ideia é justamente aproveitar o recesso de Fim de Ano para fugir dos destinos tradicionais de montanha, que costumam ficar lotados no Réveillon e acabam comprometendo a experiência. Levar o grupo para um lugar autêntico, exótico e com muito menos gente será a oportunidade perfeita para viver uma verdadeira aventura andina com tranquilidade e exclusividade.



