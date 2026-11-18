Pedro Hauck Aeroporto de Lukla, Nepal

Quem olha de fora pode achar que voar na aviação comercial regular é tudo igual: pontes de embarque padronizadas, fingers brilhantes, grandes hubs internacionais e aquela monotonia previsível de cruzeiro a 35 mil pés. Mas quem me acompanha sabe que o Sommelier de Voos gosta de safra rara, de pista curta, de vento de través e de emoção na veia. E hoje vamos descer no aeroporto mais icônico — e temido — do planeta: Lukla (IATA: LUA), oficialmente rebatizado como Aeroporto Tenzing-Hillary.

A Engenharia do Impossível: O Projeto de Sir Edmund Hillary



Se você olhar no mapa, o Vale do Khumbu parece uma fenda intransponível nas cordilheiras do Himalaia. Mas na década de 1960, o lendário Sir Edmund Hillary (o primeiro homem a conquistar o Everest junto com Tenzing Norgay) percebeu que, para desenvolver a região e apoiar o povo Sherpa, eles precisavam de uma via rápida.

Albert Backer - Commons Aeroporto de Lukla em 1992 com pista de terra.

O que ele fez? Idealizou e construiu a pista em 1964 com a ajuda direta da comunidade Sherpa — literalmente pisoteando e compactando a terra com os pés para nivelar o terreno a 2.845 metros de altitude. Por muito tempo, aquela pista era de terra batida, levantando poeira nos pousos e exigindo sangue-frio dos pioneiros. Só em 2001 é que o piso de asfalto finalmente chegou.

Os números técnicos de Lukla dão calafrios em qualquer engenheiro aeronáutico convencional:

Comprimento da pista: Apenas 527 metros (para você ter noção, um aeroporto tradicional tem de 2.000 a 3.000 metros).

Largura: Cerca de 20 metros.

Inclinação (Angulação): Uma rampa absurda de 12% de inclinação.

A rampa não está ali por acaso: os aviões pousam subindo para usar o aclive como freio natural, e decolam descendo, despencando por um penhasco no final da pista para ganhar sustentação antes que a gravidade decida o destino de todo mundo. É uma pista cravada entre uma parede de rocha sólida e um abismo que dá direto no vazio. Ou você acerta, ou você acerta.

O Primeiro Voo: O Susto com o LET 410 e a Escala em "Ponto de Ônibus"



Minha primeira experiência rumo a Lukla foi a bordo de um turboélice Let L-410 UVP-E20 da Summit Air, ostentando o prefixo 9N-AMP.

Pedro Hauck Avião LET da Summit Air no aeroporto de Lukla, Nepal.

Confesso: deu medo. Para quem estava acostumado a bicho grande, entrar numa aeronave STOL ( Short Takeoff and Landing) tão compacta foi um choque sensorial. Lá dentro, você sente a respiração da montanha: as trepidações do voo são constantes, e as correntes de ar cortam o vale provocando aquelas "quedas" repentinas de dezenas de pés que embrulham o estômago de qualquer um. Voar sobre montanhas é um exercício de humildade; o ar sobe e desce de acordo com o relevo lá embaixo. A sensação é de estar navegando em corredeiras invisíveis. No nosso caso, o trajeto para a base do Everest nos colocava voando com as montanhas gigantescas acima de nós, espremidos nas gargantas de pedra.

De repente, o motor reduziu, o avião começou a descer e todo mundo no meu grupo começou a aplaudir, aliviado. Olhei pela janela e pensei: "Ué, Lukla mudou muito?"

Não. O piloto havia tomado a decisão correta: havia vento cruzado severo e wind shear (cisalhamento do vento) em Lukla. Para não arriscar, desviou e pousou em Rumjatar, um aeroporto rural bem antes de chegar ao Vale do Khumbu. Se as pessoas costumam comparar aeroportos pequenos a "rodoviárias", Rumjatar passava longe disso: parecia mais um ponto de ônibus na poeira.

Ficamos ali, sentados literalmente embaixo das asas do avião para nos proteger do sol escaldante, esperando o humor do tempo no Himalaia melhorar para finalmente darmos o bote em Lukla.

Pedro Hauck O avião Let que eu voei após a colisão no aeroporto de Lukla.

( Nota triste da aviação: anos depois, aquela mesma aeronave Let com a qual voei — prefixo 9N-AMH da mesma operadora Summit — infelizmente se envolveu em um acidente fatal em Lukla, colidindo com helicópteros parados no pátio após um desvio de curso na decolagem. O margem de erro ali é simplesmente zero).

A Dinâmica da Tara Air e a Linhagem do Yeti



Mas eu não voei só de Let para a região do Everest. Voei bastante também com a Tara Air, operando os clássicos De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Esses aviões bimotores de asa alta são verdadeiros tratores dos ares: extremamente dinâmicos, robustos e feitos sob medida para aquelas condições extremas.

Pedro Hauck Avião De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter no aeroporto de Lukla, Nepal.

Um detalhe fascinante sobre a empresa: o nome Tara vem de uma divindade importantíssima tanto no Budismo quanto no Hinduísmo (a mãe da libertação, associada à compaixão e à proteção). Mas a história da companhia tem uma ironia geográfica pesada. Antes de se chamar Tara Air, a empresa se chamava Yeti Airlines — uma companhia aérea literalmente batizada em homenagem ao Pé-Grande, a lenda das neves do Himalaia. Acontece que a Yeti acumulou tantos acidentes históricos com sua frota que a marca ficou "queimada", forçando a criação da subsidiária Tara Air para focar nas pistas curtas de montanha. Embora tenham mudado o nome, os acidentes continuaram a assombrar o grupo ao longo dos anos, culminando tragicamente na queda recente do ATR 72 em Pokhara.

Estatísticas e o Peso do Bilhete

Flight Radar24 Pedro Hauck no Flight Radar, um dos viagens frequentes que mais voou em Lukla.



Apesar de todo o risco, o aeroporto de Lukla é incrivelmente movimentado na alta temporada. Se você abrir o Flightradar24 e rastrear os voos por lá, vai achar a minha foto em algum registro. Sim, modéstia à parte, sou um dos brasileiros que mais voaram e pousaram neste icônico aeroporto do planeta.

Porém, por ser minúsculo (parecendo mesmo uma rodoviária de interior), as regras de segurança são estritas:

Tem controle de metal na marra.

Toda a chatisse de despachar itens pontiagudos — incluindo o seu indispensável bastão de trekking.

Restrição de peso rigorosa: São apenas 15 kg para despachar e mais 8 kg de bagagem de mão.

Sempre tem o passageiro desavisado que olha para o balcão e pergunta: "Posso pagar excesso de bagagem?" A minha resposta é sempre a mesma: "Pode, claro... mas se o avião estiver muito pesado, ele simplesmente não ganha altura e cai."(Brincadeiras à parte, a física lá em cima não perdoa quilos a mais).

O Gargalo de Lukla e a Tragédia de Ramechap



Hoje em dia, os acidentes diminuíram drasticamente. Não porque a aviação nepalesa virou um mar de tecnologia ultramoderna, mas por causa de uma única regra de ouro: se o tempo estiver ruim, não voa. Simples assim!

Isso gerou um efeito colateral logístico monstruoso. Agências de turismo inexperientes e irresponsáveis vendem pacotes baratos para o Everest sem incluir dias extras de folga no roteiro. Quando o voo fecha por neblina ou vento, o cronograma explode, o turista perde o voo internacional de volta e é obrigado a desistir do sonho do Everest, sendo redirecionado para a região de Annapurna (onde se chega de van).

Para tentar desafogar o tráfego aéreo absurdo de Katmandu (KTM) — já que dezenas de teco-tecos de 15 lugares precisam voar o dia todo para suprir Lukla —, o governo do Nepal criou a genial ideia de transferir a maioria dos voos para a pista de Ramechap. Resultado? Para voar para Lukla agora, você tem que encarar 130 km de estrada precária, pegando uma noite inteira de viagem de van desde a capital, para chegar num buraco super precário em Ramechap e rezar para não passar dias preso lá comendo poeira.

É exatamente por isso e por outras que, na Soul Outdoor, eu faço questão de organizar nossos trekkings ao Everest com voos charter privativos saindo direto de Katmandu ou com opções de helicóptero. Se o tempo fechar, pelo menos o cliente não fica mofando em um alojamento insalubre no meio do nada: aproveita o dia extra na fascinante capital nepalesa. É mais caro? É. Mas na montanha, economia de segurança é sinônimo de passagem só de ida.

O Dia em que Apareci no "Aviões e Músicas"



Dizem que a aviação é um meio pequeno, mas cruzar caminhos com quem a gente admira é sempre especial. A minha relação com o Aeroporto de Lukla é tão recorrente e marcante que acabei aparecendo em uma das famosas "saudações aeronáuticas" do canal Aviões e Músicas, do querido Lito Souza, com o aeroporto de Lukla ao fundo. Eu sempre quis conhecer o Lito pessoalmente, trocar uma ideia sobre os perrengues do Himalaia e entregar a ele uma camiseta personalizada deste aeroporto tão icônico. Infelizmente, com a sua partida, perdemos uma das maiores referências da aviação brasileira e eu fiquei sem a oportunidade de fazer essa entrega. Fica aqui a homenagem a quem nos ensinou a olhar para o céu com muito mais paixão e respeito.

E aí, gostou dessa história de bastidor da aviação no Himalaia? Comenta aí embaixo, me ajude a divulgar meus textos!