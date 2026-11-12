Pedro Hauck Avião Caravan da Azul no aeroporto de Jundiaí

Depois de analisar a logística pesada de um wide-body cruzando o oceano rumo ao Afonso Pena, decidi levar a coluna para o extremo oposto da aviação civil. Desta vez, nada de jatos com centenas de passageiros, corredores duplos ou altitude de cruzeiro a 38 mil pés. A proposta aqui é pura aviação sub-regional: a bordo dos turboélices monomotores da Azul Conecta, na extinta rota entre Jundiaí (QDV) e Curitiba (CWB).

Este texto faz parte da série "Sommelier de voos", um espaço onde compartilho minhas impressões sobre diferentes aeronaves, companhias e aeroportos pelo mundo. São reflexões de bastidores que nascem da minha rotina de viagens constantes, conectando pontos remotos entre uma expedição e outra, rumo às montanhas que guio e escalo pelo planeta.

Para mim, que tenho raízes familiares em Itatiba — colada a Jundiaí — e moro em Curitiba, essa rota parecia desenhada sob encomenda. Tive a oportunidade de voar nela duas vezes em maio de 2022. E essa experiência deixou lições claras sobre a eficiência, o charme e os limites da aviação regional no Brasil.

O alívio de Jundiaí: aviação comercial sem o estresse da metrópole



O projeto da Azul Conecta nasceu para ligar pólos regionais a grandes centros sem que o passageiro precise enfrentar a via-crúcis logística de Congonhas, Guarulhos ou mesmo Viracopos.

Pedro Hauck O Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí.

O ponto de partida era o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí. A experiência de solo ali lembra mais um voo executivo privativo do que o tumulto comercial habitual. Trânsito zero para chegar ao terminal, estacionamento fácil e nada de saguões monumentais com empurra-empurra. É um aeroporto pequeno, compacto e funcional: não tem restaurantes requintados, mas tinha sua lanchonete honesta para um café rápido.

O processo de embarque é direto e sem firulas:

Em poucos minutos o check-in está resolvido.

Tanto a sua bagagem quanto você sobem na balança — uma rotina indispensável para que os pilotos calculem milimetricamente o peso e o centro de gravidade da aeronave.

Nada de pontes telescópicas ou ônibus de pista: você apenas caminha alguns passos pelo pátio e sobe a escadinha acoplada do avião.



A máquina: o lendário Cessna C208B Grand Caravan EX



Nos dois voos que realizei, voei a bordo de duas aeronaves novinhas da frota: o PS-CNB e o PS-CNC. Ambos são modelos Cessna C208B Grand Caravan EX, recebidos de fábrica pela Conecta entre o fim de 2021 e início de 2022.

O Grand Caravan é uma verdadeira lenda da aviação utilitária mundial. Projetado pela Cessna nos Estados Unidos e equipado com a consagrada turbina canadense Pratt & Whitney PT6A-140, ele é o trator dos céus: robusto, confiável, capaz de operar em pistas curtas de terra ou asfalto e utilizado globalmente para missões que vão do transporte de cargas no Alasca a missões humanitárias na África. Na versão EX, ele ganhou mais potência e um "cockpit de vidro" de última geração.

Pedro Hauck O interior do Cessna C208B Grand Caravan EX.

E aqui reside o maior encanto para quem gosta de aviação: não há porta dividindo a cabine dos passageiros dos pilotos.

Sentado na cabine de 9 lugares, você tem uma visão panorâmica e desimpedida do painel. Pude observar nitidamente toda a aviônica moderna da suíte digital Garmin G1000 NXi. É fascinante acompanhar os cheques pré-voo, os toques dos pilotos nos comandos e as três telas de cristal líquido desenhando curvas de aproximação, velocidade de solo e atitude de voo em tempo real.

Janela, relevo e o choque com a meteorologia



O voo em si é uma aula de geografia a céu aberto. Por operar em altitudes mais baixas (geralmente entre 8.000 e 10.000 pés), a viagem proporciona uma visão espetacular do relevo: a transição do interior paulista, os vales recortados da Mata Atlântica e as imponentes cristas da Serra do Mar.

Pedro Hauck Da janela do Gran Caravan, um voo agradável observando melhor a paisagem.

Em um dos pousos, sobrevoando a aproximação final para o Afonso Pena, vivi aquele momento impagável que só a baixa altitude permite: olhei pela janela e vi perfeitamente a minha casa e o meu carro estacionado em frente.

Mas nem tudo são flores, e aqui entra a realidade operacional: o Caravan é fantástico, mas não é um grande jato comercial.

Cheguei a comprar uma terceira passagem, fazendo o sentido Curitiba Jundiaí. No dia do voo, o clima fechou com chuva pesadíssima e teto baixo. Aeronaves desse porte têm limites operacionais meteorológicos muito mais restritos que aeronaves a jato com radar meteorológico de ponta e sistemas de aproximação de alta precisão (CAT II/III). Resultado: o voo para Jundiaí foi cancelado e a Azul me transferiu para Campinas (Viracopos), onde embarquei em um moderno jato Embraer E2. Foi o lembrete prático de que, na aviação sub-regional, a meteorologia dita as regras com muito mais rigor.

Uma reflexão: o vácuo deixado entre o Caravan e os grandes turboélices



Infelizmente, a rota regular entre Jundiaí e Curitiba teve vida curta e foi descontinuada. É perfeitamente compreensível o motivo: transportar apenas 9 passageiros em um monomotor gera um custo por assento-quilômetro muito elevado, com combustível e peças em dólar pesando em cada bilhete emitido.

Por outro lado, fica a provocação: 9 assentos não é uma oferta tímida demais para ligar um polo industrial e econômico como Jundiaí à capital paranaense? E o salto direto para um ATR de 50 a 70 lugares muitas vezes é grande demais para a pista e para a demanda inicial. Será que essa rota não encontraria viabilidade real se operada por uma aeronave intermediária, na clássica faixa de 19 a 30 assentos?

Falta no mercado brasileiro de hoje um sucessor moderno para o que já foram os lendários Embraer EMB-110 Bandeirante (19 lugares) ou o veloz e pressurizado EMB-120 Brasília (30 lugares), que no passado construíram a malha regional do país. Aeronaves bimotoras dessa categoria — como também o robusto Let L-410 Turbolet — ofereceriam o dobro da capacidade do Caravan, custos diluídos por passageiro, maior redundância mecânica e melhor performance para lidar com a meteorologia instável da Serra do Mar, sem a complexidade e o custo de um grande jato.

A Azul Conecta cumpriu um papel pioneiro essencial ao testar e abrir o mercado com o Caravan, mas a aviação regional brasileira ainda sofre com esse "degrau que falta" entre a aviação utilitária monomotor e os grandes turboélices de passageiros.



Você chegou a voar nessa rota ou já viajou no Grand Caravan da Conecta em outros estados? Acha que aviões maiores como os ATRs poderiam viabilizar essas conexões fora das capitais? Deixe sua opinião nos comentários!



