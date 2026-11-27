Divulgação VLI Passeio noturno da Maria Fumaça entre São João del-Rei de Tiradentes

Os tradicionais passeios noturnos da Maria Fumaça de São João del-Rei voltam a movimentar o turismo no Campo das Vertentes com viagens especiais entre a cidade histórica e Tiradentes. A experiência combina o charme da locomotiva a vapor mais antiga em circulação no Brasil com o cenário encantador da Serra de São José iluminada durante a noite.

O trajeto de 12 quilômetros, inaugurado por Dom Pedro II em 1881, proporciona aos passageiros uma viagem pela história ferroviária mineira em um dos roteiros turísticos mais procurados do estado. Durante os passeios noturnos, os vagões ganham iluminação especial e decoração temática, criando uma atmosfera diferenciada para moradores e visitantes.

Em São João del-Rei, a expectativa é de grande procura pelos passeios noturnos, especialmente por turistas que buscam uma experiência diferenciada para conhecer o patrimônio ferroviário mineiro. A recomendação é garantir os ingressos com antecedência, já que as viagens especiais costumam registrar alta demanda.

Quanto custa o passeio?

Os bilhetes do Trem Natalino têm valores diferenciados conforme a categoria escolhida pelo passageiro. A taxa de manutenção é de R$ 110 na 1ª classe, R$ 90 na 2ª classe e R$ 80 na 3ª classe. Os valores são cobrados por trecho, ou seja, para quem optar por realizar a viagem de ida e volta será necessário adquirir dois bilhetes.

A proposta do passeio é proporcionar uma experiência especial a bordo da histórica composição iluminada e decorada com temas natalinos, em um dos roteiros ferroviários mais tradicionais de Minas Gerais. A expectativa dos organizadores é de grande procura pelas viagens, principalmente nas datas mais próximas do Natal.

Confira os valores dos passeios

1ª classe: R$ 110 por pessoa

2ª classe: R$ 90 por pessoa

3ª classe: R$ 80 por pessoa



A recomendação é que os interessados garantam as reservas antecipadamente, já que a capacidade de passageiros é limitada e a procura pelos passeios especiais costuma ser alta.

Datas e horário dos passeios noturnos

04/12/2026 (sexta-feira) – 18h

11/12/2026 (sexta-feira) – 18h

18/12/2026 (sexta-feira) – 18h

26/12/2026 (sábado) – 18h

Expresso de Natal

A iniciativa integra uma tendência de valorização das experiências ferroviárias noturnas e temáticas que vêm ganhando espaço no turismo brasileiro. Outro destaque é o Expresso de Natal do litoral paranaense, que percorre o trecho entre Morretes e Antonina.

Os turistas terão uma programação temática, iluminação especial, apresentações musicais e a presença do Papai Noel, reforçando o potencial dos passeios ferroviários como atração cultural e turística para todas as idades.







