Divulgação: Ministério de Portos e Aeroportos Aeronave E195-E2 fabricada pela Embraer

A Latam divulgou detalhes da segunda fase de expansão de sua malha aérea com as aeronaves Embraer E195-E2 e confirmou a operação em seis novos destinos brasileiros: Ipatinga (MG), Alta Floresta (MT), Sorriso (MT), Carajás (PA), Altamira (PA) e Araguaína (TO).

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), durante o primeiro voo comercial da companhia com o modelo fabricado pela Embraer. A viagem especial partiu de Guarulhos com destino a Brasília e contou com a participação de estudantes de escolas públicas, alunos do Instituto Embraer e futuros mecânicos formados pela Escola Latam.

Ipatinga está entre os novos destinos



A maior novidade para Minas Gerais é a inclusão de Ipatinga, que passará a contar com voos diários para Guarulhos a partir de 1º de setembro de 2027. Atualmente, o Aeroporto Regional do Vale do Aço possui apenas operações regulares para Confins.

Os demais novos destinos são:

Alta Floresta (MT): três voos semanais para Guarulhos, a partir de 15 de junho de 2027;



Sorriso (MT): cinco voos semanais para Brasília, a partir de 2 de julho de 2027;



Carajás (PA): cinco voos semanais para Brasília, a partir de 2 de agosto de 2027;



Araguaína (TO): quatro voos semanais para Brasília, a partir de 10 de agosto de 2027;



Altamira (PA): três voos semanais para Brasília, a partir de 1º de outubro de 2027.



Expansão da malha



Segundo a Latam, a incorporação dos novos jatos E195-E2 permitirá ampliar a operação em mercados de média densidade e fortalecer a conectividade entre cidades do interior e os principais hubs da companhia.

Com a expansão, a empresa pretende alcançar a marca de 73 destinos atendidos no Brasil, ampliando sua presença em regiões estratégicas ligadas ao agronegócio, mineração e indústria. O grupo possui pedido firme de 24 aeronaves E195-E2, em um investimento estimado em US$ 2,1 bilhões.

Cabo Frio terá voos para Guarulhos

Entre novembro de 2026 e março de 2027, a Latam vai utilizar o Embraer E195-E2 em 8 novas rotas, entre elas de Cabo Frio (RJ) para Guarulhos. Confira abaixo detalhes das nocas rotas.

Guarulhos–Rondonópolis: 7 voos semanais a partir de dezembro de 2026.

Guarulhos–Ji-Paraná: 4 voos semanais a partir de dezembro de 2026.



Guarulhos–Cabo Frio: 4 voos semanais a partir de dezembro de 2026.



Guarulhos–Macaé: 3 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.



Brasília–Ribeirão Preto: 7 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.



Curitiba–Londrina: 14 voos semanais a partir de março de 2027.



Curitiba–Cuiabá: 7 voos semanais a partir de março de 2027.



Porto Alegre–Viracopos: 14 voos semanais a partir de fevereiro de 2027.