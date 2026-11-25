Divulgação: Prefeitura de Curitiba Aeroporto Internacional Afonso Pena - São José dos Pinhais (PR





Dois aeroportos administrados pela ASUR Brasil conquistaram posições de destaque na primeira edição do ranking World's Best Airports 2027, elaborado pela revista norte-americana TIME em parceria com a consultoria Statista.

O levantamento reconheceu o Aeroporto Internacional de Curitiba como segundo melhor aeroporto do mundo na categoria de terminais com movimentação anual inferior a 10 milhões de passageiros, enquanto o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais, alcançou a sétima colocação entre os aeroportos que recebem entre 10 milhões e menos de 25 milhões de passageiros por ano.

O resultado reforça a posição da ASUR Brasil entre os principais operadores aeroportuários do país. Com uma rede de 17 aeroportos distribuídos pelas cinco regiões brasileiras, a companhia conecta importantes polos de turismo, negócios, indústria, agronegócio e logística, contribuindo para a integração regional e internacional.

"Esse reconhecimento internacional valoriza o trabalho das nossas equipes e reforça nosso compromisso com a segurança, a eficiência operacional e a qualidade da experiência dos passageiros. Nosso objetivo é evoluir continuamente, oferecendo aeroportos cada vez mais preparados para conectar pessoas e destinos e contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atuamos", afirma José Formoso, CEO da ASUR Brasil.

Destaques brasileiros no ranking

Além dos dois aeroportos administrados pela ASUR Brasil, o Brasil também foi representado pelo Floripa Airport, em sexto lugar entre os aeroportos de pequeno porte, e pelo Brasília Airport, que alcançou a sexta colocação entre os terminais de médio porte. Assim, o país somou quatro aeroportos entre os dez melhores do mundo nas categorias avaliadas.

Infraestrutura e conectividade

Referência em conectividade aérea nacional, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte registrou movimentação superior a 13 milhões de passageiros em 2025 e conta com voos regulares para 65 destinos domésticos e nove internacionais. Entre as ligações externas estão Lisboa, Orlando, Cidade do Panamá, Santiago e Buenos Aires. O terminal também figura entre os aeroportos de médio porte mais pontuais do mundo.

No Paraná, o Aeroporto Internacional Afonso Pena desempenha papel estratégico na integração do Sul do Brasil aos principais mercados nacionais e internacionais. Sua localização próxima aos principais corredores logísticos da região fortalece o comércio, a indústria e o turismo. Entre os destinos internacionais atendidos estão Buenos Aires, Santiago, Lima e Lisboa. A rota direta para a capital portuguesa, inaugurada em julho de 2026, ampliou o acesso do estado do Paraná à Europa por meio das conexões oferecidas pela TAP Portugal.

Como o ranking foi elaborado

Desenvolvido pela TIME em parceria com a Statista, o ranking combina avaliações de passageiros com indicadores independentes de desempenho operacional fornecidos pela OAG (Official Airline Guide), empresa especializada em dados da aviação.

A pesquisa ouviu passageiros de diversos países entre julho e setembro de 2026, avaliando fatores como sinalização, procedimentos de segurança, manuseio de bagagens, limpeza, conectividade, infraestrutura, salas VIP, serviços para famílias e opções de transporte. Também foram consideradas métricas de satisfação geral e recomendação dos aeroportos.

No aspecto operacional, o estudo analisou mais de 30 milhões de voos realizados entre julho de 2025 e junho de 2026, considerando indicadores de pontualidade, cancelamentos, destinos atendidos e volume de passageiros. Ao todo, 226 aeroportos foram reconhecidos na edição de 2027, evidenciando a abrangência global da pesquisa.







