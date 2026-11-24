Divulgação VLI Maria Fumaça que realiza passeios entre Tiradentes e São Joaão del Rei também terá passeios noturnos no Natal





O espírito natalino ganha um cenário especial no litoral do Paraná com a realização do Expresso de Natal, passeio turístico que convida famílias a embarcarem em uma viagem de encanto e tradição a bordo de uma das locomotivas a vapor mais antigas ainda em operação no Brasil. O roteiro percorre o trecho ferroviário entre as cidades de Morretes e Antonina, em meio às paisagens da Mata Atlântica.

A experiência oferece uma programação temática voltada para todas as idades. Durante o percurso, os passageiros fazem uma parada especial na Chácara Bonita, local que abriga um pequeno museu de antiguidades e recebe atrações preparadas para celebrar o Natal. Entre os destaques estão a presença do Papai Noel, o acendimento das luzes natalinas e apresentações de músicas temáticas que reforçam o clima festivo da viagem.

Assim como outras iniciativas ferroviárias natalinas que vêm atraindo milhares de visitantes pelo país, o Expresso de Natal aposta na combinação entre cultura, tradição e entretenimento para transformar os trilhos em um espaço de celebração. A proposta acompanha uma tendência de valorização do patrimônio ferroviário por meio de atrações temáticas que aproximam comunidades, fortalecem o turismo regional e resgatam a memória das ferrovias brasileiras.

Segundo a organização do passeio, as crianças também recebem uma surpresa especial durante o evento, ampliando a proposta de proporcionar momentos de encantamento para toda a família.

Patrimônio ferroviário

Realizado a bordo de uma histórica Maria Fumaça, o Expresso de Natal combina patrimônio ferroviário, turismo e celebração natalina. A iniciativa valoriza a ferrovia centenária que liga Antonina e Morretes, transformando o trajeto em uma experiência imersiva marcada pela cultura, pela natureza e pela atmosfera característica das festas de fim de ano.

Além do espetáculo proporcionado pela locomotiva decorada e iluminada, o passeio busca incentivar a ocupação turística de cidades históricas e estimular o contato do público com a história ferroviária. A programação temática, aliada às atrações culturais, reforça o papel dos trens turísticos como instrumentos de preservação cultural e desenvolvimento econômico local.

A proposta busca proporcionar aos visitantes uma vivência diferenciada, unindo história e entretenimento em um ambiente que remete aos contos natalinos e às tradições familiares da época, reforçando o potencial turístico da região e a preservação de seu patrimônio ferroviário. Todo o percurso é pensado para criar uma experiência imersiva, em que a magia do Natal se mistura às paisagens naturais do litoral paranaense e ao charme de uma das mais tradicionais ferrovias do país.

Trem de Natal iluminado percorrerá 77 cidades de São Paulo



O clima das festas de fim de ano vai ganhar um reforço especial sobre os trilhos paulistas. Entre os dias 2 e 20 de dezembro, o projeto Rumo ao Natal promoverá a circulação de um trem iluminado e decorado que passará por 77 cidades do estado de São Paulo, levando atrações gratuitas, apresentações culturais e a presença do Papai Noel para comunidades de diferentes regiões.

A iniciativa transformará a ferrovia em um grande palco itinerante, reunindo moradores e visitantes para acompanhar a passagem da composição natalina. O percurso contempla municípios do interior, da Região Metropolitana e do litoral, incluindo cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Campinas, Jundiaí, Indaiatuba, Santos e São Paulo.

Além do espetáculo visual proporcionado pelas locomotivas iluminadas, a programação contará com apresentações culturais gratuitas e atividades de conscientização sobre segurança ferroviária. A proposta busca aproximar a população das ferrovias, estimular a convivência segura com os trilhos e reforçar a importância histórica desse modal para o desenvolvimento das cidades paulistas.











