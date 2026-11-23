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O The 50 Best Restaurants Latin America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, divulgou nesta segunda-feira a lista ampliada dos restaurantes classificados entre as posições 51 e 100. O levantamento reúne 50 estabelecimentos de 14 territórios e 21 cidades latino-americanas e serve como prévia da cerimônia de premiação marcada para 1º de dezembro de 2026, em Guadalajara, no México.
O México lidera a lista com nove restaurantes, seguido por Argentina (sete), Brasil (seis) e Peru (cinco). Entre os destaques da edição estão dez estreias no ranking, além de importantes movimentações de restaurantes já consolidados na cena gastronômica regional.
Costa Rica
A liderança da lista estendida ficou com o Conservatorium, de San José, na Costa Ric a, seguido pelo Ness, de Buenos Aires, e pelo Demo Magnolia, de Santiago, no Chile.
Entre os restaurantes brasileiros presentes na seleção 51-100, destacam-se casas tradicionais e premiadas que reforçam a relevância da gastronomia nacional no cenário latino-americano.
Restaurantes brasileiros na lista 51-100
59º - Origem (Salvador)
75º - Oteque (Rio de Janeiro)
76º - D.O.M. (São Paulo)
86º - A Casa do Porco (São Paulo)
93º - Mocotó (São Paulo)
95º - Ocyá (Leblon) (Rio de Janeiro)
A presença brasileira contempla diferentes estilos e propostas culinárias. O baiano Origem aparece como o restaurante nacional mais bem colocado da lista estendida, ocupando a 59ª posição. Já São Paulo concentra metade dos representantes do país, com D.O.M., A Casa do Porco e Mocotó, enquanto o Rio de Janeiro marca presença com Oteque e Ocyá (Leblon).
Entre as movimentações do ranking, o colombiano Selma, de Bogotá, foi o restaurante que mais avançou, saltando 40 posições em relação ao ano anterior, alcançando o 56º lugar.
A lista também trouxe dez novos restaurantes, sendo o Üeya, de Guayaquil, no Equador, a estreia mais bem posicionada, ocupando o 62º lugar.
Lista completa dos restaurantes classificados entre 51º e 100º lugares no Latin America’s 50 Best Restaurants 2026
51º - Conservatorium (San José)
52º - Ness (Buenos Aires)
53º - Demo Magnolia (Santiago)
54º - Mil (Cusco)
55º - Arami (La Paz)
56º - Selma (Bogotá)
57º - Mercado 24 (Cidade da Guatemala)
58º - Sud 777 (Cidade do México)
59º - Origem (Salvador)
60º - La Calma by Fredes (Santiago)
61º - Manzanar (Montevidéu)
62º - Üeya (Guayaquil)
63º - Ana (Cidade da Guatemala)
64º - La Once Mil (Cidade do México)
65º - Fonda Lo Que Hay (Cidade do Panamá)
66º - Pulpería Santa Elvira (Santiago)
67º - Caleta (Cidade do Panamá)
68º - Elena (Buenos Aires)
69º - Harry Sasson (Bogotá)
70º - Rubra (Punta de Mita)
71º - Astrid y Gastón (Lima)
72º - Karai by Mitsuharu (Santiago)
73º - Mengano (Buenos Aires)
74º - Debora (Bogotá)
75º - Oteque (Rio de Janeiro)
76º - D.O.M. (São Paulo)
77º - Maizajo (Cidade do México)
78º - Oda (Bogotá)
79º - Snack Bar (Cidade da Guatemala)
80º - Mishiguene (Buenos Aires)
81º - Em (Cidade do México)
82º - La Casa Bistró (Caracas)
83º - Clon (Lima)
84º - Anchoíta (Buenos Aires)
85º - Phayawi (La Paz)
86º - A Casa do Porco (São Paulo)
87º - Lunario (Valle de Guadalupe)
88º - Lo de Tere (Punta del Este)
89º - Gustu (La Paz)
90º - Nicos (Cidade do México)
91º - Ancestral (La Paz)
92º - Pujol (Cidade do México)
93º - Mocotó (São Paulo)
94º - Awa (Lima)
95º - Ocyá (Leblon) (Rio de Janeiro)
96º - La Docena (Polanco) (Cidade do México)
97º - Mauka (Cusco)
98º - Casa Vigil (Mendoza)
99º - Crizia (Buenos Aires)
100º - Óga (Assunção)