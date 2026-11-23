



Imagem IA/Copilot O levantamento reúne 50 estabelecimentos de 14 territórios





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O The 50 Best Restaurants Latin America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, divulgou nesta segunda-feira a lista ampliada dos restaurantes classificados entre as posições 51 e 100. O levantamento reúne 50 estabelecimentos de 14 territórios e 21 cidades latino-americanas e serve como prévia da cerimônia de premiação marcada para 1º de dezembro de 2026, em Guadalajara, no México.

O México lidera a lista com nove restaurantes, seguido por Argentina (sete), Brasil (seis) e Peru (cinco). Entre os destaques da edição estão dez estreias no ranking, além de importantes movimentações de restaurantes já consolidados na cena gastronômica regional.

Costa Rica

A liderança da lista estendida ficou com o Conservatorium, de San José, na Costa Ric a, seguido pelo Ness, de Buenos Aires, e pelo Demo Magnolia, de Santiago, no Chile.

Entre os restaurantes brasileiros presentes na seleção 51-100, destacam-se casas tradicionais e premiadas que reforçam a relevância da gastronomia nacional no cenário latino-americano.

Restaurantes brasileiros na lista 51-100

59º - Origem (Salvador)

75º - Oteque (Rio de Janeiro)

76º - D.O.M. (São Paulo)

86º - A Casa do Porco (São Paulo)

93º - Mocotó (São Paulo)

95º - Ocyá (Leblon) (Rio de Janeiro)

A presença brasileira contempla diferentes estilos e propostas culinárias. O baiano Origem aparece como o restaurante nacional mais bem colocado da lista estendida, ocupando a 59ª posição. Já São Paulo concentra metade dos representantes do país, com D.O.M., A Casa do Porco e Mocotó, enquanto o Rio de Janeiro marca presença com Oteque e Ocyá (Leblon).

Entre as movimentações do ranking, o colombiano Selma, de Bogotá, foi o restaurante que mais avançou, saltando 40 posições em relação ao ano anterior, alcançando o 56º lugar.

A lista também trouxe dez novos restaurantes, sendo o Üeya, de Guayaquil, no Equador, a estreia mais bem posicionada, ocupando o 62º lugar.

Lista completa dos restaurantes classificados entre 51º e 100º lugares no Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

51º - Conservatorium (San José)

52º - Ness (Buenos Aires)

53º - Demo Magnolia (Santiago)

54º - Mil (Cusco)

55º - Arami (La Paz)

56º - Selma (Bogotá)

57º - Mercado 24 (Cidade da Guatemala)

58º - Sud 777 (Cidade do México)

59º - Origem (Salvador)

60º - La Calma by Fredes (Santiago)

61º - Manzanar (Montevidéu)

62º - Üeya (Guayaquil)

63º - Ana (Cidade da Guatemala)

64º - La Once Mil (Cidade do México)

65º - Fonda Lo Que Hay (Cidade do Panamá)

66º - Pulpería Santa Elvira (Santiago)

67º - Caleta (Cidade do Panamá)

68º - Elena (Buenos Aires)

69º - Harry Sasson (Bogotá)

70º - Rubra (Punta de Mita)

71º - Astrid y Gastón (Lima)

72º - Karai by Mitsuharu (Santiago)

73º - Mengano (Buenos Aires)

74º - Debora (Bogotá)

75º - Oteque (Rio de Janeiro)

76º - D.O.M. (São Paulo)

77º - Maizajo (Cidade do México)

78º - Oda (Bogotá)

79º - Snack Bar (Cidade da Guatemala)

80º - Mishiguene (Buenos Aires)

81º - Em (Cidade do México)

82º - La Casa Bistró (Caracas)

83º - Clon (Lima)

84º - Anchoíta (Buenos Aires)

85º - Phayawi (La Paz)

86º - A Casa do Porco (São Paulo)

87º - Lunario (Valle de Guadalupe)

88º - Lo de Tere (Punta del Este)

89º - Gustu (La Paz)

90º - Nicos (Cidade do México)

91º - Ancestral (La Paz)

92º - Pujol (Cidade do México)

93º - Mocotó (São Paulo)

94º - Awa (Lima)

95º - Ocyá (Leblon) (Rio de Janeiro)

96º - La Docena (Polanco) (Cidade do México)

97º - Mauka (Cusco)

98º - Casa Vigil (Mendoza)

99º - Crizia (Buenos Aires)

100º - Óga (Assunção)











