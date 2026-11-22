Quem pretende viajar para Brasília para acompanhar a posse do presidente Lula, marcada para 5 de janeiro de 2027, deve preparar o bolso. Levantamento realizado pelo iG Turismo em 22 de novembro de 2026 mostra que os preços das passagens aéreas já apresentam forte variação entre as principais capitais brasileiras.
A pesquisa considerou voos diretos de ida e volta, com chegada à capital federal em 4 de janeiro e retorno no período noturno após a cerimônia. Os valores podem sofrer alterações a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade de assentos e as políticas tarifárias das companhias aéreas.
Confira o ranking do maior para o menor valor:
1. Belo Horizonte (MG) - Brasília: R$ 6.600,33
Ida: 4/1, às 22h05 (Azul)
Volta: 6/1, às 19h20
Voo direto
2. Fortaleza (CE) - Brasília: R$ 6.301,19
Ida: 4/1, às 5h
Volta: 5/1, às 20h20
Voo direto da Latam
3. Curitiba (PR) - Brasília: R$ 5.274,96
Ida: 4/1, às 6h
Volta: 6/1, às 20h55
Voo direto da Gol
4. Recife (PE) - Brasília: R$ 4.847,74
Ida: 4/1, às 3h40
Volta: 6/1, às 21h55
Voo direto da Latam
5. São Paulo (SP) - Brasília: R$ 4.555,74
Ida: 4/1, às 7h15
Volta: 5/1, às 19h30
Voo direto da Latam
Saída e chegada pelo Aeroporto de Congonhas
6. Belém (PA) - Brasília: R$ 3.425,51
Ida: 4/1, às 16h55
Volta: 5/1, às 20h55
Voo direto
7. Rio de Janeiro (RJ) - Brasília: R$ 3.403,42
Ida: 4/1, às 5h25
Volta: 5/1, às 20h25
Voo direto da Latam
Saída e chegada pelo Aeroporto Internacional do Galeão
8. Salvador (BA) - Brasília: R$ 3.328,74
Ida: 4/1, às 11h40
Volta: 5/1, às 21h20
Voo direto da Gol
9. Goiânia (GO) - Brasília: R$ 1.363,83
Ida: 4/1, às 10h
Volta: 6/1, às 21h05
Voo direto da Latam
O levantamento mostra que as rotas partindo de Belo Horizonte e Fortaleza apresentam os maiores preços pesquisados, acima dos R$ 6 mil.
Na outra ponta, Goiânia aparece como a opção mais barata, com tarifa de pouco mais de R$ 1,3 mil para o período analisado. O segundo menor valor é de Salvador para Brasília: R$ 3.328,74. Esse valor é de voo direto na ida e volta operado pela Gol.
Como foi feita a pesquisa
A diferença entre a passagem mais cara e a mais barata é de R$ 5.236,50, evidenciando o impacto da demanda por viagens à capital federal durante um dos eventos políticos mais importantes do país.
Metodologia: Pesquisa realizada pelo iG Turismo em 22 de novembro de 2026. Foram considerados voos diretos de ida e volta, com chegada em Brasília em 4 de janeiro de 2027 e retorno em voo noturno após a posse presidencial. Os preços estavam disponíveis no momento da consulta e podem sofrer alterações sem aviso prévio.