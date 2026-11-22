John McArthur/Unsplash Os preços foram pesquiisados para a posse de Lula em 5 janeiro 2027





Quem pretende viajar para Brasília para acompanhar a posse do presidente Lula, marcada para 5 de janeiro de 2027, deve preparar o bolso. Levantamento realizado pelo iG Turismo em 22 de novembro de 2026 mostra que os preços das passagens aéreas já apresentam forte variação entre as principais capitais brasileiras.

A pesquisa considerou voos diretos de ida e volta, com chegada à capital federal em 4 de janeiro e retorno no período noturno após a cerimônia. Os valores podem sofrer alterações a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade de assentos e as políticas tarifárias das companhias aéreas.

Confira o ranking do maior para o menor valor:

1. Belo Horizonte (MG) - Brasília: R$ 6.600,33

Ida: 4/1, às 22h05 (Azul)

Volta: 6/1, às 19h20

Voo direto

2. Fortaleza (CE) - Brasília: R$ 6.301,19

Ida: 4/1, às 5h

Volta: 5/1, às 20h20

Voo direto da Latam

3. Curitiba (PR) - Brasília: R$ 5.274,96

Ida: 4/1, às 6h

Volta: 6/1, às 20h55

Voo direto da Gol

4. Recife (PE) - Brasília: R$ 4.847,74

Ida: 4/1, às 3h40

Volta: 6/1, às 21h55

Voo direto da Latam

5. São Paulo (SP) - Brasília: R$ 4.555,74

Ida: 4/1, às 7h15

Volta: 5/1, às 19h30

Voo direto da Latam

Saída e chegada pelo Aeroporto de Congonhas

6. Belém (PA) - Brasília: R$ 3.425,51

Ida: 4/1, às 16h55

Volta: 5/1, às 20h55

Voo direto

7. Rio de Janeiro (RJ) - Brasília: R$ 3.403,42

Ida: 4/1, às 5h25

Volta: 5/1, às 20h25

Voo direto da Latam

Saída e chegada pelo Aeroporto Internacional do Galeão

8. Salvador (BA) - Brasília: R$ 3.328,74

Ida: 4/1, às 11h40

Volta: 5/1, às 21h20

Voo direto da Gol

9. Goiânia (GO) - Brasília: R$ 1.363,83

Ida: 4/1, às 10h

Volta: 6/1, às 21h05

Voo direto da Latam

O levantamento mostra que as rotas partindo de Belo Horizonte e Fortaleza apresentam os maiores preços pesquisados, acima dos R$ 6 mil.

Na outra ponta, Goiânia aparece como a opção mais barata, com tarifa de pouco mais de R$ 1,3 mil para o período analisado. O segundo menor valor é de Salvador para Brasília: R$ 3.328,74. Esse valor é de voo direto na ida e volta operado pela Gol.

Como foi feita a pesquisa

A diferença entre a passagem mais cara e a mais barata é de R$ 5.236,50, evidenciando o impacto da demanda por viagens à capital federal durante um dos eventos políticos mais importantes do país.

Metodologia: Pesquisa realizada pelo iG Turismo em 22 de novembro de 2026. Foram considerados voos diretos de ida e volta, com chegada em Brasília em 4 de janeiro de 2027 e retorno em voo noturno após a posse presidencial. Os preços estavam disponíveis no momento da consulta e podem sofrer alterações sem aviso prévio.











