Foto IA/Gemini A diária mais barata para a posse de Lula é R$ 1,4 milento, com hospedagem a partir de R$ 1.456.





Depois de mostrar que as passagens aéreas para Brasília chegaram a R$ 6,6 mil para quem pretende acompanhar a posse do presidente Lula, marcada para 5 de janeiro de 2027, o levantamento agora revela que a hospedagem na capital federal também apresenta preços elevados para o período do evento.

Pesquisa realizada para o mesmo período da cerimônia encontrou diárias com grande variação de preços, dependendo da localização e da categoria do hotel. Em alguns empreendimentos localizados na região central de Brasília, os valores ultrapassam os R$ 8 mil, refletindo o aumento da demanda esperado para os dias que antecedem e sucedem a posse presidencial.

Hotel executivo

Entre os hotéis com as tarifas mais altas aparece o San Marco Hotel Brasília Executivo, no Setor Hoteleiro Sul, com hospedagem anunciada por R$ 8.340. Também figuram entre os mais caros o Royal Tulip Brasília Alvorada, com diária ou pacote para o período consultado por R$ 3.254, e o Sia Park Executive Hotel, oferecido por R$ 3.064.

No setor hoteleiro norte, os preços também chamam a atenção. O Metropolitan Hotel Brasília by HB foi encontrado por R$ 2.934, enquanto o Athos Bulcão Hplus Signature aparece por R$ 2.112 e o Brasília Tower Hotel by Castelo Itaipava por R$ 2.522.

Tarifas mais acessíveis

Já entre as opções com tarifas mais acessíveis está o Ramada by Wyndham Brasília Alvorada, anunciado por R$ 2.618, além de hotéis localizados no Núcleo Bandeirante. O Ilhabela Park Hotel foi encontrado por R$ 1.748, enquanto o Hotel MM apresentou o menor valor do levantamento, com hospedagem a partir de R$ 1.456.

Os números mostram que quem pretende viajar a Brasília para acompanhar a posse presidencial deve se preparar para desembolsar valores significativos não apenas nas passagens aéreas, mas também na hospedagem. Em alguns casos, o custo do hotel pode superar o valor gasto com os voos, especialmente nas regiões mais próximas da Esplanada dos Ministérios e dos principais pontos onde costumam ocorrer os eventos relacionados à cerimônia de posse.

Valores encontrados para hospedagem em Brasília



San Marco Hotel Brasília Executivo: R$ 8.340

Royal Tulip Brasília Alvorada: R$ 3.254

Sia Park Executive Hotel: R$ 3.064

Metropolitan Hotel Brasília by HB: R$ 2.934

Ramada by Wyndham Brasília Alvorada: R$ 2.618

Brasília Tower Hotel by Castelo Itaipava: R$ 2.522

Athos Bulcão Hplus Signature: R$ 2.112

Ilhabela Park Hotel: R$ 1.748

Hotel MM: R$ 1.456



Saiba como foi a feita o levantamento

Assim como ocorreu com as passagens aéreas pesquisadas pelo iG Turismo, os preços das hospedagens tendem a oscilar de acordo com a disponibilidade de quartos e o aumento da procura conforme se aproxima a data da posse presidencial. Valores e disponibilidade estavam sujeitos a alterações no momento da consulta. Os valores foram pesquisados no site da Expedia.



